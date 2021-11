Star Wars : Boba Fett était un stromtrooper

Avant d’être le plus célèbre des chasseurs de prime de la galaxie, Boba Fett devait être un stromtrooper. Une révélation faite dans un documentaire consacré à Star Wars et au personnage culte.

Jamais Boba Fett n’a été aussi présent sur le devant de la scène. Il faut dire que The Mandalorian signe son retour et qu’une série arrive en décembre, The Book of Boba Fett, avec un premier trailer sublime. Une série prévue pour être diffusée sur Disney+ et dévoilant les aventures inédites du chasseur de primes. Une personnage apparu la première fois dans le Holiday Special de Star Wars, considéré comme mauvais. Mais saviez-vous que Boba Fett n’était pas prévu pour être un chasseur de primes ? Une information dévoilée dans le documentaire Sous le casque : l’héritage de Boba Fett.

Un « Super Troopers » ou « Super Commandos »

Sous le casque : l’héritage de Boba Fett, c’est le nouveau mini-documentaire de Disney+. Et comme son nom l’indique, ce programme s’intéresse au chasseur de primes alors que sa série arrive prochainement. Mais à la base, George Lucas ne voulait pas en faire un chasseur de primes. Il était question que l’homme soit simplement… un stormtrooper ! Lorsque le premier Star Wars sort sur les écrans en 1977, c’est le succès. Le réalisateur voit donc plus grand pour sa suite et dispose d’un budget confortable. Le cinéaste songe alors à une version améliorée et avancée des stormtroopers. Ainsi est née l’idée de Boba Fett.

Joe Johnston et Ralph McQuarrie, tous deux créatifs visuels, travaillent avec George Lucas sur la conception de l’armure de ces « Super Troopers » ou « Super Commandos ». Ces derniers imaginent la tenue portée par Boba Fett : visière caractéristique, poncho inspiré de Clint Eastwood, gadgets… Seule différence : le blanc pour ressembler aux stormtroopers de l’Empire en termes de coloris.

Un budget trop réduit

L’idée des équipes ? Fabriquer plusieurs centaines de ces costumes blancs. Malheureusement, malgré le succès du premier film, le budget n’était pas assez solide pour en concevoir plus. Il restait cependant l’une des pièces disponibles. George Lucas décide de la conserver puis créer un nouveau personnage : Boba Fett.

George Lucas imagine donc un chasseur de primes pour le rendre « cool ». Joe Johnston modifie la couleur pour lui faire adopter le vert typique des Mandaloriens. Le réalisateur de Star Wars apprécie toujours autant Boba Fett : « C’est un bon personnage, les gens aiment les méchants ».

Impossible de lui donner tort. Malgré une courte apparition dans Star Wars, épisode V : L’Empire contre-attaque, Boba Fett s’érige immédiatement en tant que personnage culte. Des années plus tard, le personnage profite désormais de sa propre série. The Book of Boba Fett débute le 29 décembre 2021 sur Disney+.

