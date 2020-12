The Mandalorian : Pedro Pascal veut voir Din Djarin dans les autres séries Star Wars

La semaine dernière, la PDG de Lucasfilm a annoncé la date de diffusion de la saison 3 de The Mandalorian. En prime, Kathleen Kennedy a officialisé deux spin-offs inspirés de la série Star Wars. L’un sera centré sur Ahsoka Tano et l’autre sur Cara Dune. Din Djarin fera-t-il partie du casting ? Son acteur Pedro Pascal en a très envie.

Pedro Pascal verrait bien Mando faire quelques caméos dans les futures séries Star Wars – Crédit : Lucasfilm/Disney+

Dans une interview accordée au site ComicBook.com, l’acteur phare de The Mandalorian a déclaré qu’il « croisait les doigts » pour son personnage Mando soit présent dans une des séries Star Wars futures. Pascal semble très enthousiaste à cette idée. Évoquant les nouveaux projets dans la galaxie de George Lucas, l’acteur déclare : « C’est quelque chose qui est tellement plus grand que nous tous, et nous en sommes tous un passager d’une manière géniale. ».

Mando dans le crossover des spin-offs de The Mandalorian ?

Bien que ce ne soit pas encore officiel, il est très probable que le vœu de Pedro Pascal soit exaucé. L’un des projets annoncés est en effet un spin-off de The Mandalorian centré sur Ahsoka Tano. Celui-ci se déroulera durant la même période que les aventures de Din Djarin et Bébé Yoda, dans lesquelles la Jedi et le chasseur de primes se sont déjà croisés. Il n’est pas non plus impossible que des références à l’autre série Rangers of the New Republic soit faites dans la saison 3 de The Mandalorian. Kathleen Kennedy a déjà confirmé officiellement que les deux spin-offs donneraient naissance à un événement crossover. Il serait donc surprenant que le héros de la série d’origine ne soit pas de la partie.

Mando aura de nombreuses occasions de faire d’autres apparitions dans la saga. Lucasfilm et Disney+ travaillent en effet sur pas moins de 10 séries Star Wars. En plus des trois évoqués précédemment, on découvrira les shows Lando, The Acolyte, Obi-Wan Kenobi, dans lequel Hayden Christensen reprendra son rôle de Dark Vador, un spin-off sur Cassian Andor, ainsi que plusieurs séries d’animation. En attendant de retrouver Pedro Pascal dans la saison 3 de The Mandalorian, l’acteur sera ce mois-ci à l’affiche de Wonder Woman 1984.

Source : SCREEN RANT