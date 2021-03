Star Wars : Disney+ ressort d’anciens films et séries oubliés de la franchise

La série Star Wars: Clone Wars de 2003, les deux films Ewoks et d’autres surprises attendant les fans de Star Wars sur Disney+ en avril. La plateforme de streaming a publié une liste de contenus rares de l’histoire de la saga qui seront disponibles dès le mois prochain.

L’Aventure des Ewoks bientôt disponible sur Disney+ – Crédit : Lucasfilm

À partir du 2 avril, sortiront plusieurs films et séries Star Wars oubliés sur Disney+. Certains ont disparu des mémoires pour une bonne raison, mais d’autres devraient ravir les fans à la recherche de ces contenus. On pourra revoir notamment deux films sur les Ewoks : L’Aventure des Ewoks, sorti en 1984, et sa suite La Bataille d’Endor. Ces long-métrages étaient à l’époque sortis uniquement à la télévision. Les Ewoks seront également de retour avec la série Star Wars: Ewoks, datant de la même époque.

Les débuts de Boba Fett

Plus ancienne encore, la série The Story Of The Faithful Wookiee, sortie en 1978, sera elle aussi disponible sur Disney+. C’est dans ce dessin animé que Boba Fett est apparu la première fois à l’écran. Bien que détestée par les fans et reniée par George Lucas, cette série permettra toutefois à un public plus jeune de découvrir les débuts du chasseur de primes, qui vient de faire son retour dans The Mandalorian.

Les fans pourront également voir ou revoir la série animée Star Wars: Clone Wars, diffusée entre 2003 et 2005. Bien que plus récente, celle-ci est seulement disponible en DVD. C’est donc la première fois que Clone Wars revient sur le petit écran.

Bientôt le plein de nouvelles séries Star Wars

Disney+ comble donc progressivement les lacunes de son catalogue. À ces « nouveaux anciens » contenus s’ajoutera bientôt toute une longue liste de séries Star Wars déjà en préparation. On découvrira d’abord la saison 3 de The Mandalorian en décembre 2021, puis la très attendue série Obi-Wan Kenobi. Au total, Lucasfilm sortira 10 séries live-action et animés dans l’univers Star Wars. Un programme bien rempli pour les fans de la saga.

Source : MOVIE WEB