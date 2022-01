Star Wars KOTOR : le remake s’inspirerait des combats de God of War et Nioh

Si sa date de sortie reste à ce jour inconnue, Star Wars: Knights of the Old Republic Remake est bel et bien dans les cartons d’Aspyr et de Lucasfilm Games. Aujourd’hui, de nouvelles rumeurs évoquent son éventuel gameplay, qui se rapprocherait de God of War, sorti en 2018, ainsi que de Nioh, en 2017.

KOTOR © LucasArts, Aspyr, BioWare

Les fans de la première heure et de l’âge d’or de Bioware l’attendent de pied ferme. Évoqué en début d’année 2021 par Jason Schreier puis officiellement annoncé lors du PlayStation Showcase de septembre, le remake de Knights of the Old Republic (KOTOR) est en développement depuis plusieurs mois. Se faisant très discret depuis sa présentation, le titre refait parler de lui aujourd’hui dans une nouvelle fuite qui suggère qu’il comportera des combats inspirés de God of War et de Nioh.

Des combats en temps réel pour le remake de KOTOR

La rumeur nous provient de Matty Schroeder, du podcast Defining Duke. Une émission qui traite de la Xbox en général, disponible sur Apple Podcasts.

Selon lui, les combats de Star Wars: Knights of the Old Republic Remake devraient donc être plus axés sur l’action, en lieu et place du système de combat au tour par tour du titre original. Encensé par les joueurs, cet ancien système pourrait donc bien disparaître, au profit de combats plus dynamiques, en temps réel. Voici, pour vous donner une idée, ce à quoi ressemble le combat dans God of War, sorti en 2018.

Dans son podcast, Schroeder explique que le remake de KOTOR profitera également d’autres idées, piochées dans Final Fantasy VII Remake ou Dragon Age: Inquisition. Le slow motion pourrait par exemple bien faire son apparition ; le voici en action sur le remake de FF7.

À ce jour, nous ne savons pas si ce mode de combat sera une option alternative, que les joueurs pourront choisir au début du jeu ou à la volée. Il convient toutefois de noter que le podcast de Defining Duke qui contient ces informations n’a pas encore été diffusé (source) et n’est actuellement disponible que pour les abonnés Patreon.

Peu d’autres choses sont à ce jour connues au sujet de ce remake, si ce n’est qu’il s’agira d’une exclusivité temporaire sur PC Windows et PS5. Un fait étonnant puisqu’à ce jour, les jeux de la franchise étaient tous sortis sur Xbox, en exclusivité, mais aussi sur PC Windows et macOS. Le titre sortira plus tard sur les autres consoles et comme on peut l’imaginer, sur Xbox Series.

Source : Reddit