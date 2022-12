Star Wars Lando : date de sortie, histoire, casting, ce que l’on sait sur la série Disney+

Lando Calrissian © Lucasfilm

La saga Star Wars regorge de personnages charismatiques. Et ça Disney l’a bien compris. Après une trilogie cinématographique mitigée, le studio aux grandes oreilles s’est concentré sur la production de séries. Outre l’emblématique The Mandalorian, plusieurs programmes centrés sur des héros iconiques ont déjà vu le jour comme Obi-Wan Kenobi, Andor et Le Livre de Boba Fett.

Parmi les autres séries prévues, les fans attendent notamment avec impatience celle qui sera consacrée à Lando Calrissian. Annoncée il y a deux ans, elle est toujours dans les cartons de Disney même si elle tarde à débarquer sur nos écrans. Nous avons compilé dans ce dossier toutes les informations disponibles sur cette série galactique.

Qui est Lando Calrissian ?

Lando Calrissian est apparu pour la première fois dans L’Empire contre-attaque sous les traits de l’acteur Billy Dee William. Il sévit alors comme administrateur de la Cité des Nuages et n’a pas d’autres choix que de livrer son ami Solo à Vador. Il fait toutefois amende honorable et parvient à exfiltrer Leia, Chewbacca et Luke. Devenu un membre éminent de l’Alliance rebelle, Lando contribuera ensuite à la libération de Solo et aura un rôle crucial dans la destruction de la seconde Étoile de la Mort.

Des années plus tard, Lando fait son grand retour dans L’Ascension de Skywalker. Il aiguille Rey dans sa quête de la planète Exegol où se terre Palpatine. Avant d’aller chercher du renfort à bord du Faucon pour aider la résistance.

Dans le spin-off Solo, on fait la connaissance d’un Lando jeune. Incarné cette foisi-ci par Donald Glover, le trafiquant participe à un braquage sur la planète Kessel aux côtés de Han. Ce dernier parvient plus tard à lui soutirer le Faucon Millenium malgré sa triche au sabacc, un jeu de cartes. Des péripéties qui marquent la naissance de leur amitié.

Quand sortira la série Lando ?

L’année 2023 sera riche en contenus Star Wars. Saison 3 de The Mandalorian, Ahsoka, Star Wars : Visions – saison 2, Skeleton Crew, The Acolyte... Les fans en auront pour leur argent. Il n’y aura toutefois pas de place pour Lando. Il faudra vraisemblablement patienter jusqu’à 2024 pour découvrir la série.

Quel acteur incarnera Lando dans la série Disney+ ?

C’est Donald Glover qui tient la corde pour incarner de nouveau le contrebandier. Une information confirmée en mai dernier par Kathleen Kennedy. Interrogée par Cinema Blend, la présidente de Lucasfilm avait invoqué l’emploi du temps chargé de l’acteur d’Atlanta pour justifier le retard pris pour la série :

« Vous devez demander à Donald. C’est lui qui détient toutes les cartes. Mais je vais vous parler franchement, nous n’avons pas encore avancé. Ce n’est pas faute d’avoir essayé mais c’est juste que Donald est un gars très occupé. Il a une autre série, et je pense qu’il en a une autre après, puis il pourra se consacrer à nous ».

Lando campé par Donald Glover @ Lucasfilm

Quelle sera l’histoire de la série Lando ?

Là encore, nous n’avons encore aucune information à nous mettre sous la dent. Il est seulement possible de faire des suppositions. Selon toute vraisemblance, nous aurons affaire à une version juvénile de Lando puisque c’est Donald Glover qui tient la corde pour incarner le rôle-titre. La série devrait nous emmener dans les voyages stellaires du contrebandier aux quatre coins de la galaxie et probablement dans ses magouilles de contrebandier.