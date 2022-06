Star Wars : le Faucon Millenium apparaît-il dans La Revanche des Sith ?

Le Faucon dans l’épisode III – Crédit : Lucasfilm

L’épisode III est un pivot de la saga Star Wars. C’est dans cet opus qu’Anakin bascule totalement du côté obscur, massacrant les apprentis du Temple Jedi avant d’être malmené par Obi-Wan. Palpatine met de son côté en déroute Maître Yoda et assoit sa domination sur la galaxie. Riche en clins d’œil, le film semble intégrer un easter egg du vaisseau le plus célèbre de la franchise, voire même de l’histoire du cinéma : le Faucon Millenium.

En observant attentivement le bas de votre écran (23:51), l’appareil cher à Solo et Chewie fait visiblement une brève apparition. Un clin d’œil destiné aux fans puisque le vaisseau ne joue aucun rôle dans l’intrigue. Solo en fera l’acquisition dans le film Solo: A Star Wars Story qui se déroule après les évènements de l’épisode III.

Le Faucon Millenium est bien présent dans l’épisode III

Si nombre de fans assurent que George Lucas avait confirmé jadis cet easter egg du Faucon, il n’est pas aisé de retrouver une trace de cette déclaration. Mais celle-ci existe bel et bien dans un article daté de 2005 sur le site officiel de Star Wars. Un papier très ancien qui n’est plus accessible sur l’interface. Mais grâce à la magie d’Internet Archive, il est toujours possible de le consulter ici.

Voici ce qu’on y apprend : « Dans le plan dévoilant les vastes baies d’amarrage du Sénat, il y a un minuscule Millennium Falcon qui s’atténue dans le cadre. Et ce n’est pas seulement un cargo corellien banal ; de source sûre – à savoir George Lucas – il s’agit bel et bien du célèbre morceau de ferraille avant qu’il ne devienne la propriété de Lando Calrissian ou de Han Solo », peut-on ainsi lire. Preuve que rien n’est laissé au hasard dans la saga, pour le plus bonheur des fans les plus attentifs.

Vous pouvez constater par vous-même la présence du vaisseau en visionnant la séquence ci-dessous :