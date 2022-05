Star Wars : notre science permet-elle de construire le Faucon Millenium ?

Le Faucon Millenium est l’un des vaisseaux spatiaux les plus emblématiques de Star Wars. Sommes-nous capables de construire un engin similaire ? Éléments de réponse.

Le Faucon Millenium – Crédit : Lucasfilm

Tout fan de Star Wars a forcément voulu voyager dans le Faucon Millenium, le vaisseau de contrebande cher à Han Solo et Chewie. Est-il possible de mettre sur pied un tel engin ? Certaines fonctionnalités sont pour le moment cantonnées au cadre de la science-fiction. Mais d’autres pourraient très bien voir le jour à l’avenir. On vous explique.

Faucon Millenium : les trous de ver

Pour arpenter rapidement la galaxie, Han Solo n’hésite pas à passer en vitesse lumière. Il active alors le système de propulsion hyperdrive du Faucon Millenium ce qui lui permet de basculer dans l’hyperespace. Une telle technologie peut-elle exister dans notre réalité ? Dans Star Wars, l’hyperdrive permet de se faufiler dans des trous de ver, des objets cosmiques qui relient deux régions différentes de l’espace-temps. De quoi former de véritables sentiers offrant un raccourci conséquent à qui ose s’y aventurer.

Néanmoins, les trous de ver restent théoriques dans la réalité. Comme nous ne pouvons pas prouver leur existence, il est impossible de les manipuler et de fabriquer ainsi un système hyperdrive similaire à celui du Faucon. D’autant plus qu’« il faudrait un type de matière très exotique pour stabiliser un trou de ver, et il n’est pas dit qu’une telle matière existe dans l’univers », souligne Stephen Hsu, professeur de physique théorique cité par Live Science.

Faucon Millenium : le facteur de charge

Un autre problème se pose. D’après Wired, les passagers à bord du Faucon subissent un facteur de charge de 12 g lorsque le vaisseau circule en vitesse de croisière. À partir de 1 g, le sang continue d’irriguer notre cerveau mais à mesure que les g augmentent, cela devient plus compliqué.

Un pilote de chasse peut notamment résister à un facteur de charge d’environ 10 g grâce à sa combinaison anti-g. Celle-ci serre ses jambes afin d’empêcher la stagnation du sang. Théoriquement, les passagers humains à bord du Faucon s’évanouiraient rapidement sans combinaison anti-g de compétition. Et ce bien avant que la vaisseau bascule dans l’hyperespace, lequel ne devrait d’ailleurs pas ressembler à une traînée d’étoiles.

Faucon Millenium : les boucliers

Le Faucon est équipé de boucliers déflecteurs invisibles produisant un champ de force protecteur autour du vaisseau. De quoi résister aux attaques de l’Empire. Une telle technologie est-elle envisageable dans la réalité ? En 2014, des étudiants britanniques avaient établi une théorie intéressante : utiliser du plasma provenant de l’ionosphère terrestre afin de construire un tel bouclier.

Actuellement, nous faisons rebondir les signaux de communication sur ce plasma afin de les rediriger aux quatre coins du globe. Ce faisant, les étudiants ont avancé que manipuler le plasma permettrait de dévier le rayonnement électromagnétique émanant par exemple de canons laser. Un bouclier de cet acabit n’est toutefois pas encore réalisable mais un tel concept semble appartenir au domaine du possible.

Faucon Millenium : les quadrilasers

Le vaisseau de Solo est équipé de quadruples canons laser que l’on peut actionner comme des tourelles. Des armes redoutables qui pourront s’imposer à l’avenir dans la vraie vie. La Defense Advanced Research Projects Agency ( DARPA) de l’armée américaine a notamment passé des années à développer une arme qui se rapproche sensiblement d’un canon laser façon Star Wars. Celle-ci peut équiper un avion de chasse et tirer un faisceau d’énergie de 150 kilowatts.

Qui plus est, des chercheurs ont suggéré qu’un faisceau créé à partir de plusieurs petits lasers pourrait permettre de venir à bout des débris spatiaux autour de la Terre. Concrètement, il s’agirait de vaporiser une fine couche de matière à la surface de ces débris ce qui les précipiterait vers le bas où ils brûleraient dans l’atmosphère terrestre.

Source : Space