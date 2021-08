Star Wars : le Maître Jedi Plo Koon apparaît dans les artworks de The Mandalorian

Le dernier épisode de la saison 2 de The Mandalorian restera culte. L’apparition de Luke Skywalker, venu sauver Grogu, Din Djarin, et Bo-Katan entre autres, a laissé les fans bouche bée. Un final très réussi qui est venu ponctuer la saison de la consécration pour la série Disney+. Lucasfilm vient juste de publier de nouveaux artworks utilisés pour la réalisation de la saison 2. Et surprise, ce n’est pas Luke Skywalker qui y apparait, mais un certain Plo Koon, censé être mort au cours de l’exécution de l’Ordre 66.

Plo Koon en train d’abattre les Dark Troopers. Crédit : Lucasfilm/Disney

Il semble que Peyton Reed se soit bien amusé lors de la création des concept arts de la saison 2 de The Mandalorian. En effet, dans le but de cacher au mieux le retour de Luke Skywalker, Peyton Reed a décidé d’utiliser un autre personnage pour conceptualiser les scènes. Ainsi, c’est le Maître Jedi Plo Koon qui a été utilisé, probablement pour éviter toute indiscrétion et de gâcher la surprise.

Plo Koon, une apparition surprise dans les artworks de The Mandalorian qui donne de l’espoir à certains fans

Le personnage de Plo Koon possède une très grande côte de popularité auprès des fans. Particulièrement des fans de The Clone Wars, série dans laquelle Plo Koon apparaît régulièrement. Particulièrement apprécié par Ahsoka, le Maître Jedi est notamment connu pour son habileté au pilotage. C’est d’ailleurs au cours d’un crash qu’il meurt lors de l’exécution de l’Ordre 66 dans La Revanche des Sith.

Director @MrPeytonReed went so far as to commission this fake concept art, of the character Plo Koon, to hide @HamillHimself's involvement in #TheMandalorian Season 2 finale. pic.twitter.com/CRF8vPHPeg — /Film (@slashfilm) August 25, 2021

Puisqu’il est considéré mort, un retour de Plo Koon dans la saga Star Wars semble farfelu. Mais on ne peut s’empêcher de noter que d’autres personnages présumés morts sont déjà revenus dans la saga. Des morts supposément bien plus léthales qu’un simple crash de vaisseau. On pense notamment à Maul, coupé en deux par Obi-Wan dans La Menace Fantôme, qui est pourtant revenu dans The Clone Wars et devenu l’un des antagonistes importants de Star Wars. A côté, survivre à un simple crash semblerait presque banal. Certains fans espèrent donc un retour dans l’une des nombreuses productions Star Wars en préparation.

Toutefois, il est plus que probable que la présence de Plo Koon dans ces concepts ne serve qu’à dissimuler le retour de Luke Skywalker. Une façon très maligne de brouiller les pistes en cas de fuite. Si un retour de Plo Koon était en projet, on imagine que Peyton Reed aurait probablement utilisé un autre personnage, afin de ne pas donner trop d’indices à ce sujet. Même si de nombreux fans seraient très probablement enchantés du retour de Plo Koon, rien n’indique ce sera le cas. Mais rien n’indique le contraire non plus. En attendant, la saison 3 de The Mandalorian est en préparation sur Disney+.

Source : comicbook.com