Star Wars : pourquoi le sabre laser du Comte Dooku est-il courbé ?

Vous l’avez peut-être remarqué si vous avez regardé la prélogie Star Wars, ou la série animée The Clone Wars. Le comte Dooku, outre son côté charismatique et raffiné, arbore à la ceinture un sabre laser pour le moins particulier. Ce dernier, outre sa couleur rouge, signe distinctif des seigneurs Sith, a une forme courbée, ce qui diffère des sabres laser habituels dans Star Wars, généralement à poignée droite. Cette forme atypique n’est pas un simple choix artistique, et plusieurs raisons se cachent derrière cette particularité.

Le sabre laser du Comte Dooku a été influencé par son style de combat

Originaire de la planète Serenno, notamment explorée dans le nouveau roman « La Lumière des Jedi », le Comte Dooku est retourné sur sa planète d’origine après son départ de l’ordre Jedi, qu’il estimait corrompu et politisé. C’est alors qu’il a étudié les archives Jedi, afin de fabriquer une arme plus puissante. Ainsi, il a créé son sabre laser à poignée recourbée, qui est plus adapté à son style de combat. Le comte Dooku est en effet un maître de la forme II de combat Jedi, le Makashi. Il a d’ailleurs formé son apprentie Sith, Asajj Ventress, à ce style.

Le Makashi, est axé sur le duel, notamment contre des opposants Sith. Il représente la deuxième forme des sept styles de combat employés par les Jedi. Ce style favorise la précision et le contrôle, plutôt que la puissance et la force. La poignée courbe du sabre laser de Dooku permet des mouvements plus élégants, plus axés sur la finesse et la précision, comme le requiert le Makashi. Les maîtres renommés du Makashi sont le comte Dooku donc, mais également le Grand Inquisiteur Impérial, et le Maître Jedi Ki-Adi-Mundi, assassiné lors de l’exécution de l’ordre 66.

Le sabre laser de Dooku a également été influencé par Christopher Lee

Incarné par le très regretté Sir Christopher Lee, immense acteur britannique, le comte Dooku reste un personnage emblématique de la saga Star Wars. Malgré une influence tirée de faits établis précédemment dans la saga Star Wars, la forme du sabre de Dooku est également fortement due à son interprète. En effet, Christopher Lee était un escrimeur expérimenté. Le style de combat de Dooku comporte de nombreuses similitudes avec les mouvements d’un escrimeur. En particulier les fentes, la position, le jeu de jambes et les attaques à une main.

L’expérience et le style de Christopher Lee ont donc également, d’une certaine façon, influencé le style de Dooku. Le sabre laser de Dooku est inspirée par la forme d’une poignée de pistolet, et des poignées « cross » en escrime. Si Christopher Lee n’avait pas déjà suffisamment marqué l’histoire du cinéma à travers ses nombreux rôles mythiques, voilà qu’on lui doit également une partie de l’aspect visuel du sabre laser du comte Dooku. Nul doute que ce sabre laser influencera de nouveaux designs dans les nombreuses productions Star Wars à venir.

