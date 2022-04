Star Wars : quelle est la taille (gigantesque) du suprême leader Snoke ?

Snoke – Crédit : Lucasfilm

La postlogie a introduit un nouveau vilain en la personne de Snoke, un clone maléfique façonné par Palpatine sur la planète Exegol. On apprend rapidement que le suprême leader du Premier Ordre est le Maître de Kylo Ren et qu’il cherche par tous les moyens à anéantir les derniers survivants de l’Ordre Jedi, à savoir Luke et Rey. Dans Le Réveil de la Force, l’humanoïde communique avec ses subalternes via un hologramme massif.

Comme nous l’apprend le livre canon Star Wars : The Rise of Skywalker : The Visual Dictionary, celui-ci mesure près de huit mètres. La marionnette de Sidious souhaitait probablement intimider ses subordonnés en apparaissant avec une taille aussi imposante lors des ses communications holographiques. Il fallait toutefois attendre de visionner Les Derniers Jedi, qui cache d’ailleurs une référence très bien cachée à Han Solo, pour découvrir la grandeur réelle de Snoke.

Snoke : un antagoniste imposant mais fragile

Et force est de constater que Palpatine n’a pas lésiné sur la taille de l’humanoïde. Toujours selon l’ouvrage de Pablo Hidalgo, Snoke mesure en réalité 2,18 mètres. Assez pour dominer ses interlocuteurs, déjà forcément terrifiés par sa maîtrise du côté obscur de la Force. Mais si Snoke pensait qu’il était le digne successeur de l’empereur Palpatine, il était en réalité seulement le pion de ce dernier.

Il n’avait d’ailleurs rien d’un Seigneur Sith, étant simplement un humanoïde très sensible au côté obscur de la Force. D’ailleurs, sa chute brutale montre bien ses limites. Alors qu’il demande à Kylo Ren de prouver sa loyauté en tuant Rey, ce dernier parvient à allumer le sabre laser laissé à côté de son fauteuil, grâce à la Force. De quoi découper en deux Snoke qui n’avait pas senti que son apprenti s’apprêtait à se retourner contre lui… Une mort inattendue qui avait d’ailleurs surpris les fans à l’époque, lesquels s’attendaient à le voir perdurer jusqu’au dernier volet.

À lire > Star Wars : Quelle a été la réaction de Kylo Ren en découvrant son lien avec Dark Vador ?