Star Wars : The Acolyte, la série Disney+ devrait bientôt entrer en production

Star Wars va avoir droit à bon nombre de productions dans les années à venir. En effet, Le Livre de Boba Fett, devrait arriver sur Disney+ en fin d’année, et Ahsoka et Obi-Wan Kenobi pourraient arriver sur nos écrans en 2022. Ajoutez à cela la saison 3 de The Mandalorian, et le calendrier s’annonce chargé. Mais il y a encore d’autres shows en préparation. Disney a en effet récemment lancé un projet cross-média, La Haute République, qui est l’une des trois ères principales développées par Disney. Cette ère de Star Wars va notamment proposer une série TV, nommée The Acolyte, qui n’est pas encore datée mais devrait donc entrer en production sous peu.

The Acolyte, nouvelle série à venir sur Disney+. Crédit : Lucasfilm/Disney

La série a été confirmée lors du Disney Investor’s Day l’année dernière, et devrait marquer le point culminant du projet. La fenêtre de sortie de The Acolyte est encore inconnue, mais on commence à avoir une idée sur les étapes à venir, notamment l’entrée en production. En effet, un nouveau rapport de Discussing Film suggère que la série devrait entrer en production en février 2022 à Londres. De même, le casting a déjà commencé, et Lucasfilm est à la recherche de l’actrice principale.

Star Wars : La Haute République, le succès des romans ouvre la voie à la série Disney+ The Acolyte

Avec La Haute République, Disney et Lucasfilm ont frappé très fort. En effet, le premier roman du projet, La Lumière des Jedi, s’est très bien vendu. Le roman en effet atteint la première place de la « Bestseller list » du New York Times. L’initiative a amené de la fraîcheur à la saga, avec de nouveaux personnages et de nouveaux évènements qui semblent avoir plu aux fans.

Les évènements de cette nouvelle série devraient mener à la fin de cette époque dorée de la galaxie. Comment, pourquoi ? Cela reste encore un mystère. Les premiers romans et comics ont toutefois donné quelques pistes sur les menaces qui pèsent sur la Haute République.

Le projet est décrit comme étant un « thriller mystérieux qui va emporter les spectateurs dans une galaxie pleine de sombres secrets et un pouvoir émergeant du côté obscur dans les derniers jours de la Haute République. » La série Disney+ s’annonce donc prometteuse, et de nombreux médias en rapport avec la Haute République sont à venir.

Source : comicbook.com