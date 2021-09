Star Wars : Visions dévoile le sabre laser le plus épique jamais imaginé

Avertissement : spoilers pour l’épisode 1 de Star Wars : Visions, « Le Duel ».

En attendant de découvrir prochainement le spin-off Obi-Wan Kenobi, qui rassemblera à nouveau Ewan McGregor et Hayden Christensen à l’écran, Disney ne cesse d’étonner les fans avec des séries toujours plus originales. Dans le premier épisode de la nouvelle série animée Star Wars : Visions, on découvre un maître ronin qui affronte une Seigneure Sith en train de manier le meilleur sabre laser qu’on puisse imaginer. Produit par Disney en partenariat avec Kamikaze Douga, le studio d’animation à l’origine de Batman Ninja et JoJo’s Bizarre Adventure, le premier épisode de Star Wars : Visions suit ce maître ronin errant et son droïde, qui rejoignent un village juste avant l’arrivée de dangereux bandits.

Ces derniers, protégés par des morceaux d’armure de stormtrooper rapiécés, tentent d’extorquer des taxes aux villageois qui n’ont presque rien à leur donner. Le village avait bien engagé un groupe de chasseurs de primes pour se protéger. Mais la cheffe des bandits, seigneur Sith, s’en est rapidement débarrassé grâce à son sabre laser assez… particulier.

Un sabre si ridicule qu’il ne sera sans doute jamais présenté dans les films

Dès son arrivée dans l’épisode, la Sith active son sabre laser rouge vraiment impressionnant. Un accessoire dépliant divise en effet la lame en plusieurs parties, faisant de l’arme du Sith un parapluie mortel de sabres laser tournoyants. Elle l’utilise d’abord pour flotter vers le sol, un peu comme une « Mary Poppins » maléfique, avant de décimer totalement le groupe de chasseurs de primes pris au dépourvu. Pas certain que ce modèle iconoclaste plaira à Maria Lucas, la monteuse de la première trilogie au cinéma, qui a récemment affirmé que Disney « ne comprend rien à la magie Star Wars« .

Bien que ce soit assez ridicule, si l’on y réfléchit, découvrir ce « parapluie sabre laser » en action dans le court-métrage d’animation est vraiment impressionnant. Cette créativité confirme la liberté dont ont bénéficié les studios d’animation impliqués dans Star Wars : Visions en travaillant sur ces différents courts-métrages dans l’univers Star Wars.

Les sabres laser au caractère unique ne sont pas rares dans Star Wars

Cela dit, les sabres laser modifiés avec des caractéristiques uniques comme celui-ci ne sont pas rares dans Star Wars, y compris dans l’histoire canon officielle. On peut voir en action par exemple les sabres rotatifs à double lame des inquisiteurs impériaux dans Star Wars Rebels, ou encore, dans la dernière trilogie sortie au cinéma, le sabre laser de Kylo Ren avec sa garde transversale unique.

Les fans apprécieront dans tous les cas d’admirer dans l’épisode de Star Wars : Visions les plans d’action incroyablement divertissants de ce sabre laser original en forme de parapluie de la mort. On espère que le studio Quantic Dream, qui travaillerait actuellement sur un prochain jeu vidéo dans l’univers de Star Wars, sera aussi créatif que Kamikaze Douga avec les armes utilisées par ses personnages.

Source : Screenrant