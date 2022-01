Starfield : images, fonctionnalités… on en sait plus sur la mystérieuse montre collector

La smartwatch Starfield collector – Crédit : Bethesda

Sauf report de dernière minute, Starfield sortira le 11 novembre prochain exclusivement sur Xbox Series et PC Windows. Le RPG cosmique façon Skyrim est l’un des jeux les plus attendus de l’année, nombre de joueurs souhaitant partir à l’aventure aux confins de la galaxie pour élucider les mystères de l’humanité. Outre l’existence confirmée de factions qu’il faudra rejoindre, des combats entre vaisseaux spatiaux pourraient être de la partie, ce qui ne gâche rien.

Pour mémoire, des premières images splendides de Starfield ont été dévoilées en novembre dernier. Avant cela, une vidéo dévoilant les coulisses de la création du jeu avait été partagée par Bethesda en juin 2021. Au détour d’une séquence, on pouvait notamment voir l’ouverture d’une boîte renfermant une smartwatch. La communauté avait alors supposé que la montre serait incluse dans une édition collector de Starfield.

Starfield : les caractéristiques de la smartwatch collector dévoilées

Sur le fil Reddit du jeu, un utilisateur a partagé un lien redirigeant vers le manuel d’utilisation de ladite montre. L’occasion de voir l’appareil plus en détail, de nombreux visuels étant disponibles sur le site. Conçue par The Wand Compagny, cette smartwatch nommée LPV6 Chronomark pourra se connecter en Bluetooth avec un smartphone Android. Elle ne se contentera toutefois pas d’afficher l’heure et les notifications.

Prévisions météo (température, humidité, précipitations), phases de la Lune, lever et coucher du Soleil… La montre pourra également distiller de nombreuses informations contextuelles et sera bardée de capteurs (accéléromètre, magnétomètre, baromètre). Reste désormais à savoir si elle fera bel et bien partie d’un pack limité collector de Starfield. Il est également possible qu’elle soit commercialisée en parallèle. Quoi qu’il en soit, les joueurs ne cachent pas leur enthousiasme sur Reddit et font déjà des plans sur la comète. D’après ces derniers, la montre pourra être utilisée in game d’une façon ou d’une autre…

En attendant d’en savoir plus, voici quelques images de l’appareil extraites du manuel d’utilisation :

La montre LPV6 Chronomark – Crédit : The Wand Compagny

Source : The Wand Compagny