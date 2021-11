Starfield : plongez dans l’univers du jeu avec ces artworks magnifiques

À l’occasion du concert dédié au 10e anniversaire de Skyrim, Bethesda vous a préparé 10 minutes de soundtrack de Starfield ainsi que plus d’une douzaine d’artworks inédits qui vous plongent dans l’univers et l’ambiance du prochain RPG spatial.

Bethesda a célébré hier le dixième anniversaire de The Elder Scrolls V : Skyrim, l’un des jeux les plus populaires de tous les temps. En plus de la sortie de Skyrim Anniversary Edition qui vous donne gratuitement accès à l’armure de cheval d’Oblivion, Bethesda avait préparé un concert diffusé en direct de la bande originale de Skyrim, mais pas que.

Un artwork de Starfield – Crédit : Bethesda

Le compositeur Inon Zur qui a réalisé les musiques des jeux Bethesda (Fallout 76, Dragon’s Dogma, Dragon Age II et Outriders) a présenté 10 minutes de concert de la bande originale de Starfield jouée par l’Orchestre symphonique de Londres. Bethesda en a aussi profité pour dévoiler plus d’une douzaine d’artworks de Starfield, le prochain RPG spatial qui sera le premier nouvel univers de Bethesda en 25 ans.

10 minutes de bande originale de Starfield et des artworks à couper le souffle

Vous pouvez découvrir la bande originale de Starfield dans la vidéo ci-dessous qui commence à 51 minutes et 39 secondes. Les artworks de Starfield sont disséminés dans les 10 minutes de concert et apparaissent régulièrement à l’écran.

Au total, ce sont 13 artworks animés que Bethesda a révélés. Ils nous plongent dans l’univers et l’ambiance futuristes du RPG spatial. Ces images magnifiques confirment également à quel point les environnements de Starfield seront variés. On découvre sur les images des forêts denses, des rues urbaines, des déserts, des villes futuristes et d’autres décors à couper le souffle.

Pour rappel, Starfield sortira le 11 novembre 2022 en exclusivité sur Xbox et PC. Le prochain RPG des studios Bethesda est tout aussi ambitieux que Skyrim, si ce n’est plus. Les développeurs ont effectivement promis deux fois plus de lignes de dialogue que Skyrim. Le jeu sera aussi officiellement compatible avec les mods et les pronoms non binaires seront pris en charge. D’ailleurs, le producteur exécutif de Bethesda Game Studios, Todd Howard, en a aussi profité pour confirmer que la série Fallout produite par Amazon est bien en cours de production.

