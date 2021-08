Stark Trek : une reproduction holographique de l’USS Enterprise à taille réelle en préparation

Star Trek est un monument du divertissement et de la science-fiction. La série a passionné pendant des décennies, et continue de produire régulièrement du contenu. Le créateur de Star Trek, Gene Roddenberry, a créé des centaines, des milliers de documents pour donner vie à l’univers de la saga. Alors qu’un nouveau film est en préparation avec JJ Abrams, les archives de la série sont sur le point d’être accessibles au plus grand nombre. Aujourd’hui, de nombreux documents provenant des archives de Gene Roddenberry sont en passe d’être digitalisés.

Les archives du créateur de Star Trek contiennent des milliers de documents qui font figure de reliques pour les fans. Gene Roddenberry s’en est servi pour la création de l’un des univers les plus emblématiques de la science-fiction. Ces archives, qui comptent nombre de documents et objets inédits, vont être massivement digitalisées.

Star Trek : des archives colossales et une reproduction holographique grandeur nature de l’USS Enterprise

Le projet part d’une collaboration entre le Gene Roddenberry Estate, l’entreprise OTOY et Light Field Lab. OTOY va se servir de sa technologie blockchain maison pour digitaliser notamment des croquis, photos, et enregistrements. Les documents couvrent toute la saga Star Trek, de la genèse à la nouvelle génération. OTOY va collaborer avec de nombreux artistes, notamment la légende du comics Alex Ross.

OTOY espère notamment préserver des photos, mais aussi des objets bien réels, comme certaines maquettes de vaisseaux entre autres. Le but est de garder une version digitale de ces archives pour leur importance culturelle et historique. Et également pour pouvoir les étudier à volonté dans le futur, pour diverses raisons.

Au cours de ce projet, OTOY va collaborer avec Light Field Lab pour recréer l’USS Enterprise à l’échelle réelle en hologramme. D’après eux, il est possible d’utiliser les modèles originaux pour créer une reproduction « indifférenciable de la réalité ». Le but serait de créer « la première expérience holographique totalement immersive ». Un projet colossal qui ferait naturellement plaisir aux fans de Star Trek.

D’après un rapport du magazine Variety, le but serait également de proposer à la vente des répliques de certaines pièces des archives. De nouvelles informations devraient rapidement arriver à ce sujet au cours d’une convention Star Trek officieuse à Las Vegas. Entre ça et les deux nouveaux films confirmés par la Paramount, les fans de Star Trek ont de quoi voir venir.

