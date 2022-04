Steam Deck : la station d’accueil sera finalement plus performante

La station du Steam Deck – Crédit : Valve

La commercialisation du Steam Deck a démarré le 25 février dernier. Les premiers joueurs ont d’ores et déjà pu éprouver les caractéristiques de la console hybride signée Valve. Cette machine, qui concurrence directement la Nintendo Switch, pourra bientôt être agrémentée d’une station d’accueil à l’instar de sa rivale. Celle-ci sera vendue séparément à compter de la fin du printemps 2022. Son prix reste toutefois encore un mystère.

Outre la recharge, cette station vous donnera la possibilité d’appareiller votre Steam Deck avec des écrans ou de le connecter avec des périphériques USB et un câble réseau. Justement, la configuration initialement annoncée par Valve a finalement été modifiée. Et ce dans le bons sens du terme puisque les performances seront accrues !

À lire > Steam Deck : déjà un problème de drift, voici comment le corriger

Steam Deck : la station sera mieux fournie en connectique

En l’occurrence, le constructeur avait indiqué que la station serait dotée d’un port USB 3.1 et de deux ports USB 2.0 plus lents. Mais Valve a change son fusil d’épaule, précisant sur la page des spécifications techniques que trois ports USB 3.1 (bien plus dans l’air du temps) seront in fine de la partie. Il s’agit d’une amélioration significative : l’USB 3.1 offre des vitesses de transfert bien plus importantes (jusqu’à 5 Gbit/s).

Et ce n’est pas tout. Toujours au niveau de la connectique, le port Ethernet sera finalement un port Gigabit Ethernet. Cela permettra aux joueurs de bénéficier d’une vitesse de connexion bien plus conséquente, le Gigabit Ethernet permettant de se hisser jusqu’à 1 Gb/s. Du reste, la station intégrera un DisplayPort 1.4 et un port HDMI 2.0.

Si vous souhaitez mettre la main sur cette station d’accueil survitaminée, faites preuve encore d’un peu plus de patience. Toujours est-il que vous pouvez également opter pour un Hub USB-C compatible. Celui-ci vous permettra également de jouer sur des écrans externes avec votre Steam Deck tout en profitant d’une connexion Internet filaire. Pour continuer votre lecture, voici comment savoir si vos jeux sont compatibles avec le Steam Deck.

Source : Review Geek