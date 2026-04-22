Steam : 4 jeux gratuits à récupérer immédiatement sans condition

Foncez sur Steam si vous cherchez des jeux gratuits ! La plateforme regorge de titres qu’il est possible de récupérer sans contrepartie. Voici une petite sélection qui devrait vous séduire.

Jouer, c’est bien… mais quand c’est gratuit, c’est encore mieux. Steam regorge d’aventures vidéoludiques dans lesquelles vous pouvez vous plonger sans rien débourser. La plateforme de Valve ajoute régulièrement des nouveaux titres en libre accès à l’instar dernièrement de 8 Ball Pro Online, Duality Shift ou encore Bloody Order of Kings. Cette semaine, le compte X Free Steam Games signale l’arrivée de nouveaux cadeaux.

Quatre jeux offerts vous attendent sur Steam

Vous pouvez notamment mettre la main sur Bushi, un jeu de combat multijoueur en arène où vous incarnez un guerrier samouraï armé d’un arc et d’un sabre. Le gameplay mise sur des affrontements rapides et techniques combinés à du parkour dynamique. Il faudra enchaîner esquives, parades et attaques précises pour venir à bout de vos adversaires. Le titre, actuellement en bêta, est régulièrement mis à jour.

Autre titre offert sur Steam, Penniless Chef plaira aux amateurs de jeux de gestion relaxants. Il vous mettra aux commandes de votre propre restaurant. Vous devrez gérer l’établissement, concocter des menus alléchants, acheter les matières premières, décorer l’intérieur à votre goût, sans oublier d’interagir avec les habitants du village.

Vous avez aussi la possibilité de récupérer gratuitement Battle Magi, un shooter en arène multijoueur où les armes à feu sont remplacées par de la magie impulsée par votre voix. Doté de plusieurs modes de jeu (FFA, team, capture de drapeau), ce titre en accès anticipé mettra à rude épreuve vos réflexes, votre positionnement et votre maîtrise des sorts.

Enfin, Mahjong Fest: Sakura Garden est un jeu de mahjong solitaire relaxant où vous enchaînerez des puzzles en associant des tuiles pour vider les plateaux. En parallèle, vous devrez créer un jardin japonais, construire des ponts, bâtir des boutiques, organiser une fête foraine et restaurer l’ancien château. Les personnes en quête d’un gameplay sans pression devraient clairement y trouver leur compte.