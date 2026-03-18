Epic Games Store : le nouveau jeu gratuit va vous électriser

Chaque jeudi, les joueurs PC consultent l’Epic Games Store pour récupérer un ou plusieurs jeux gratuits. Cette semaine, ils pourront se la jouer apprentis électriciens et profiter d’un pack bonus pour World of Warships.

Sur l’Epic Games Store, le jeudi est synonyme de nouveaux jeux gratuits. Ces dernières semaines, la plateforme a donné gracieusement Turnip Boy Robs a Bank mais aussi Cozy Grove et Isonzo. Du 19 au 26 mars, le célèbre lanceur met à votre disposition une simulation de métier et un pack bonus pour une célèbre franchise. Le tout ne vous coûtera évidemment pas le moindre kopeck.

L’Epic Games Store offre Electrician Simulator et un pack pour World of Warships

Le premier cadeau devrait éveiller l’artisan qui sommeille en vous. Dans Electrician Simulator, vous apprendrez les ficelles du métier d’électricien. Ce jeu solo vous invitera à réaliser des missions variées : installer des prises, poser des douilles, remplacer des ampoules, réparer les appareils cassés ou encore poser des câbles chez vos clients. Vous devrez également sélectionner le matériel adéquat dans la boutique en ligne et l’amener sur place pour que chaque prestation soit couronnée de succès.

En plus des déplacements chez les clients, vous recevrez du matériel endommagé qu’il faudra démonter, réparer et adapter selon les besoins. La clé du succès ? La méticulosité et la rigueur. Votre garage pourra aussi être aménagé et personnalisé à votre guise grâce à l’argent accumulé au fil de vos différents travaux. Vous pouvez regarder un aperçu du gameplay dans la vidéo ci-dessous :

L’Epic Games Store offre également un cadeau aux fans de World of Warships, qui célèbre son cinquième anniversaire sur la plateforme. Pour l’occasion, les joueurs pourront récupérer le Pack anniversaire épique Tachibana, qui comprend un destroyer premium japonais de rang II avec un emplacement de port, ainsi que cinq camouflages permanents Epic.

Pour les néophytes, rappelons que World of Warships est un jeu de stratégie navale en ligne où vous prenez le commandement de navires de guerre et affrontez d’autres joueurs lors de batailles tactiques en mer.