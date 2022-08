Stock PS5 : la situation devrait bien s’améliorer d’ici la fin de l’année, assure Sony

La PlayStation 5 est sortie depuis novembre 2020, mais les stocks n’ont encore jamais été suffisants pour répondre à la forte demande des joueurs. Comme Sony l’avait prévenu l’année dernière, acheter une PS5 en 2022 n’a pas toujours été facile. À chaque nouvel approvisionnement, les stocks s’écoulent comme des petits pains. Aujourd’hui encore, tous les joueurs n’ont pas réussi à mettre la main sur une PS5. Il faut continuellement rester à l’affût de nouveaux stocks disponibles pour espérer en avoir une.

La PlayStation 5 – Crédit : Dennis Cortés / Unsplash

Néanmoins, les joueurs pourraient enfin bientôt voir la lumière au bout du tunnel. Sony s’attend effectivement à ce que la situation s’améliore dans les prochains mois, d’ici la fin de l’année plus précisément. La pénurie de composants n’est plus aussi forte qu’elle l’était l’année dernière, par exemple.

Une « amélioration de l’approvisionnement en composants » est une bonne nouvelle pour les stocks de la PS5

À l’occasion d’une conférence téléphonique avec les investisseurs, Sony est revenu sur les performances de la PlayStation 5 et notamment sur l’état des ventes et des stocks. Hiroki Totoki, le directeur financier de la société, a confirmé aux investisseurs que les stocks de la PS5 vont fortement s’améliorer dans les derniers mois de l’année. Il a expliqué que Sony connaît une « amélioration de l’approvisionnement en composants ».

Par conséquent, les joueurs devraient plus facilement réussir à trouver une PS5 d’ici la fin de l’année. Cela s’annonce plutôt prometteur pour les fêtes de fin d’année. De nombreuses PlayStation 5 pourraient se trouver sous le sapin cette année. Il ne faut pas non plus oublier le très attendu PlayStation VR2 qui pourrait arriver soit fin 2022 soit début 2023.

Bien entendu, il faut aussi s’attendre à ce que la demande augmente considérablement à l’approche de la fin d’année. Même si Sony semble optimiste pour le moment, ce n’est pas certain que les stocks soient à la hauteur de la demande en cette fin d’année. Quoi qu’il en soit, la situation sera toujours meilleure que les deux années précédentes. Pour rappel, la PlayStation 5 standard est vendue à 499 € contre 399 € pour la version Digital Edition qui est dépourvue de lecteur Blu-Ray.

Source : ComicBook