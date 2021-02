Stonehenge : les origines du monument mégalithique ont été découvertes

À l’heure actuelle, Stonehenge alimente toujours la curiosité des archéologues à travers le monde. Le monument mégalithique érigé il y a 4 600 ans dans la plaine de Salisbury au sud de l’Angleterre par des néolithiques est le plus célèbre au monde. Très prisé des touristes, Stonehenge renferme encore beaucoup de secrets. Il était initialement composé de 157 mégalithes. D’ailleurs, des chercheurs britanniques ont récemment découvert les propriétés acoustiques de Stonehenge à l’aide d’une maquette.

Stonehenge en Angleterre – Crédit : Stephanie LeBlanc / Unsplash

Une étude publiée en 2020 affirmait que des pierres de Stonehenge provenaient de West Woods dans le Wiltshire. Cependant, une nouvelle étude publiée dans la revue scientifique Antiquity explique que Stonehenge a été en partie érigé avec des mégalithes en provenance d’un autre site qui aurait été démonté par les habitants. Une découverte fascinante qui bouscule à nouveau nos connaissances et les nombreuses théories sur les origines de Stonehenge.

Des mégalithes de Stonehenge en provenance d’un autre site à 280 km

La nouvelle étude des chercheurs décrit la découverte du site d’un ancien monument mégalithique. Il s’appelle Waun Mawn et il est situé dans les collines Preseli à l’ouest du Pays de Galles, soit à environ 280 km de Stonehenge. Waun Mawn est désormais le troisième plus grand monument mégalithique à avoir été découvert au Royaume-Uni. Il est particulièrement ressemblant à Stonehenge. En effet, Waun Mawn présente des dimensions similaires, le même alignement avec le soleil et des matériaux de construction presque identiques. Néanmoins, Waun Mawn ne comporte quasiment plus de pierres à l’heure actuelle alors que celles de Stonehenge sont toujours érigées.

Selon les chercheurs, des mégalithes de Waun Mawn auraient été démontés par les constructeurs il y a plus de 4 000 ans avant d’être transportés vers le site de Stonehenge. Les locaux devaient sûrement avoir une bonne raison pour transporter plusieurs tonnes de pierres sur 280 km, mais nous ne la connaissons pas encore. Michael Parker Pearson, expert en préhistoire, a expliqué que les mégalithes « doivent avoir été considérés non seulement comme des objets de valeur, mais aussi comme l’essence même de leur existence ».

Stonehenge et Waun Mawn ont des pierres qui se correspondent

De plus, la théorie selon laquelle le démontage de Waun Mawn a contribué à la construction de Stonehenge est renforcée par d’autres découvertes impressionnantes. Tout d’abord, l’une des pierres bleues de Stonehenge présente une section transversale qui correspond parfaitement à un trou de pierre vide situé à Waun Mawn. Ensuite, les archéologues se sont aussi aperçus que des copeaux de roche trouvés dans le trou de Waun Mawn correspondent à ceux qui ont été découverts à Stonehenge.

En conclusion, cela prouve encore une fois que la construction de Stonehenge n’a pas été un processus rapide. Les pierres (notamment en provenance de Waun Mawn et de West Woods) ont été ajoutées à Stonehenge au fil des siècles. Bien entendu, les recherches continuent afin de déterminer la raison précise pour laquelle Stonehenge a été érigé il y a 4 600 ans.

Source : Gizmodo