Stranger Things, saison 4 : les frères Duffer regrettent presque d’avoir tué ce personnage

La saison 4 de Stranger Things a tué des personnages, mais certains étaient plus attachants que d’autres. C’est notamment le cas de ce personnage que les frères Matt et Ross Duffer regrettent presque d’avoir éliminé.

Attention ! Cet article contient de gros spoilers si vous n’avez pas encore vu la saison 4 de Stranger Things sur Netflix.

Au fil des quatre saisons de Stranger Things, les fans ont dû faire leurs adieux à quelques personnages tués de manière plus ou moins violente. Jusqu’à présent, l’une des morts les plus touchantes de la série était celle de Bob Newby quand il s’est fait dévorer vivant par un Démogorgon dans la saison 2. Désormais, la saison 4 particulièrement sombre de Stranger Things a aussi eu le droit à la mort d’un personnage auquel les fans s’étaient attachés.

Vecna dans la saison 4 de Stranger Things – Crédit : Netflix

Dans la saison 4 de Stranger Things qui a explosé les records d’audience, Chrissy Cunningham est un nouveau personnage interprété par Grace Van Dien. Fille la plus populaire du lycée d’Hawkins, Chrissy se rapproche d’Eddie Munson joué par Joseph Quinn. Celui-ci est le chef du Hellfire Club, le club officiel du jeu Dungeons & Dragons du lycée.

Chrissy et Eddie n’ont pas eu le temps de développer leur relation à cause de Vecna

Dans le premier épisode, Chrissy rencontre Eddie dans les bois pour lui acheter de la drogue. Plus tard, on voit Eddie rentrer dans son mobile home accompagné par Chrissy. Elle lui avait demandé des substances plus fortes. Finalement, Chrissy se fait violemment assassiner par Vecna dans le salon d’Eddie sous ses yeux choqués. Chrissy est donc la première victime de Vecna dans la saison 4, mais ce choix n’a pas toujours été évident, surtout pour les créateurs Matt et Ross Duffer.

Dans une récente interview accordée à TVLine, Matt Duffer explique qu’ils ont presque regretté la mort de Chrissy. « Nous avons toujours ces moments de ‘Qu’avons-nous fait ?’. Nous avons tourné la scène de trafic de drogue dans les bois assez tard, en fait, dans le tournage. Nous avions déjà tué Chrissy quand nous avons tourné ça », a-t-il déclaré.

Les frères Duffer n’avaient probablement pas réalisé l’impact que cette scène allait avoir sur les fans. En effet, Chrissy Cunningham a touché les fans pendant ce passage. Alors que certains s’attendaient à voir la naissance d’un nouveau couple à Hawkins, la lycéenne a été violemment massacrée. Matt Duffer est d’ailleurs revenu sur cette scène dans les bois. Il a expliqué que « la scène a pris vie d’une manière tellement belle. Et une grande partie de cela était due à Joe et Grace ». Quoi qu’il en soit, la partie 2 de la saison 4 de Stranger Things attendue pour le 1er juillet sur Netflix promet d’être encore plus intense, un climax explosif selon l’acteur de Vecna.

Source : ComicBook