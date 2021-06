Super Mario Bros. : 20 minutes de scènes coupées du film de Nintendo ont émergé sur le net

Super Mario Bros est une série légendaire du jeu vidéo. Elle a contribué à bâtir le mythe de Nintendo, qui est aujourd’hui l’un des noms les plus puissants du jeu vidéo. Certains s’en souviennent peut-être, Nintendo avait tenté d’adapter Super Mario Bros. au cinéma. Sorti en 1993, le film a fait un flop monumental, et semble avoir convaincu Nintendo de ne pas retenter l’expérience de sitôt. 20 minutes de scènes coupées de ce film ont fini par sortir sur le net. Des images qui nous replongent dans une autre époque.

Crédit : YouTube / SMB Movies

Cette version étendue de Super Mario Bros. se nomme la Morton Jankel Cut. Si jamais vous voulez revoir la totalité du film, la version complète avec les scènes coupées a été publiée sur Reddit. Au casting, on retrouve Bob Hoskins et John Leguizamo dans le rôle de Mario et Luigi. Le film reprend les personnages et les incrémente dans la vraie vie. Ainsi, Mario et Luigi sont deux frère plombiers nés à New York City, et se retrouvent propulsés dans le royaume des champignons. Oui, vous avez bien lu.

Nintendo : Mario bientôt de retour en film d’animation

Super Mario Bros. a réalisé un flop commercial à sa sortie en 1993. Après cet échec, Nintendo a boudé le cinéma pendant très longtemps. Mais les choses ont changé depuis cette époque. Certaines adaptations, comme Pokémon : Détective Pikachu ou Sonic the Hedgehog ont très bien fonctionné. D’autre part, les adaptations en film ou séries de jeux vidéo se multiplient, et certaines ont reçu un franc succès, à l’image de The Witcher qui, il est vrai, n’est pas un jeu à l’origine mais une œuvre littéraire.

Nintendo est actuellement en train de préparer une nouvelle adaptation de Mario, titrée Illumination Super Mario. Shigeru Miyamoto, créateur emblématique de Super Mario Bros., serait notamment étroitement impliqué dans cette adaptation dans le but d’assurer la cohésion avec le matériau de base. Le film n’a pour l’instant pas de date de sortie, et on en sait très peu sur son futur contenu, au-delà du fait qu’il s’agira cette fois d’un film d’animation.

Source : comicbook.com