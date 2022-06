Super Mario Odyssey : un mode multijoueur pour incarner jusqu’à 10 Mario en simultané

Super Mario Odyssey Online Multiplayer © CraftyBoss

Super Mario Odyssey fait partie des meilleurs jeux de la Nintendo Switch. Le titre comprend un mode coop où le deuxième joueur peut attraper un Joy-Con pour incarner Cappy, tandis que le premier peut garder le contrôle de Mario. Ce mode coop local est cependant fortement limité, le deuxième joueur ne pouvant en réalité pas faire grand-chose.

Sur PC, cette version modifiée de Super Mario Odyssey vous permet de jouer jusqu’à 10 joueurs en simultané. Un véritable mode de jeu à plusieurs donc, qui provoque en revanche un sacré chaos à l’écran. Le mod, créé par CraftyBoss, s’appelle Super Mario Odyssey Online Multiplayer. Il est d’ores et déjà disponible au téléchargement (via le Discord de son créateur).

Le chaos à l’écran

Dix Mario en même temps. Soyons honnêtes : le jeu original n’est absolument pas conçu pour qu’il y ait autant de plombiers sautant partout sur le même niveau. Si la prouesse d’un tel mod est louable, le résultat est chaotique, comme le démontre la bande-annonce dévoilée par son créateur, à retrouver ci-dessous.

Ce mod propose d’ores et déjà une synchronisation presque complète du jeu entre tous les joueurs (collection de lunes, costumes, captures, etc.). Un menu de configuration personnalisé (accessible en maintenant ZL enfoncé et en sélectionnant n’importe quelle option dans le menu pause / démarrage) est en outre disponible.

Le développement du mod est toujours en cours, l’équipe travaillant sur les corrections de bugs. Les modes de jeu personnalisés seront bientôt pris en charge, ce qui signifie que les joueurs utilisant d’autres mods pourront modifier le jeu pour inclure plus de contenu et jouer quand même en multijoueur.

Compte tenu du succès de Super Mario 3D World + Bowser’s Fury, il y a fort à parier pour que ce mod rencontre un immense succès. Super Mario Odyssey était pour rappel sorti en 2017. Le titre avait connu un immense succès commercial et de nombreux éloges de la part des critiques. Avec près de 21 millions de jeux vendus dans le monde en 2020, il représente à ce jour le plus gros succès commercial pour un jeu Super Mario en 3D, devançant Super Mario 3D Land et Super Mario Galaxy.