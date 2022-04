Sur Roblox, le fils de Kim Kardashian trouve une pub pour une sextape de sa mère

Kim Kardashian a été choquée par la trouvaille de son fils – Crédit : Hulu

Des millions de jeunes joueurs se distraient quotidiennement sur Roblox. Ce titre free-to-play agrège en réalité une myriade de jeux programmés par les utilisateurs eux-mêmes. Mais certains contenus sont totalement inappropriés pour un jeune public, échappant aux modérateurs chargés de les retirer. La BBC avait notamment découvert des jeux sur Roblox où les utilisateurs pouvaient s’adonner à du sexe virtuel. Des prédateurs sexuels peuvent également entrer en contact facilement avec les enfants sur la plateforme.

Et un nouveau témoignage permet de mettre au jour les failles de la modération. Saint, le fils de Kim Kardashian, est un joueur assidu sur Roblox. Lors du dernier épisode de l’émission de télé-réalité The Kardashians, on peut voir le jeune garçon de 6 ans, hilare, courir vers sa mère pour lui montrer sa trouvaille. En l’occurrence, il s’agit d’une publicité renvoyant vers un jeu Roblox promettant de diffuser des images inédites de la sex-tape de l’influenceuse.

Kim Kardashian veut s’attaquer à Roblox

Profondément choquée, Kim Kardashian était toutefois soulagée que son fils ne sache pas encore lire. Et après la sidération est venu le temps de la colère. « J’ai tout le temps, tout l’argent et toutes les ressources nécessaires pour les brûler », a-t-elle ainsi lancé à destination de la plateforme vidéoludique. Celle-ci s’est exprimée sur l’affaire par voie de communiqué.

D’après un porte-parole, la « sex-tape » promise par la publicité n’a jamais été hébergée sur la plateforme. Le texte y faisant référence a été « rapidement retiré ». Seul « un nombre extrêmement restreint » d’utilisateurs sont tombés dessus, assure Roblox. Et de préciser que le jeu en question a été supprimé et que le développeur a été banni dans la foulée.

Déjà largement médiatisée, cette nouvelle affaire met en exergue l’exposition problématique des enfants à des contenus inappropriés sur Roblox. Certains développeurs malveillants parviennent effectivement à briser les filtres de sécurité mis en place. Au grand dam des parents qui s’inquiètent à raison pour leur progéniture.

Source : Polygon