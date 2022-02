TAG Heuer Calibre 4 : la montre connectée qui n’est pas pour toutes les bourses

TAG Heuer vient de présenter son « refresh » de sa smartwatch Connected Calibre 4, qui opte pour Wear OS 3, une couronne plus grande, des boutons poussoirs plus ergonomiques et le tout, toujours dans une finition très haut de gamme. Le prix en revanche, fait un peu lever les sourcils.

TAG Heuer Connected Calibre E4 © TAG Heuer

Si vous êtes un fan de Wear OS 3 et que vous adorez les montres connectées de luxe, alors La nouvelle TAG Heuer Connected Calibre E4 pourrait bien être la smartwatch qu’il vous faut. Enfin, si vous êtes prêt à sortir le carnet de chèques, bien sûr.

La nouvelle smartwatch du groupe Suisse — racheté, pour rappel, par LVMH il y a 23 ans — est toujours construite à partir de matériaux haut de gamme. On retrouve des boîtiers en titane et en acier selon le modèle et la taille, avec des écrans en verre saphir. La montre est disponible en deux tailles distinctes de boîtier, en 42 mm et en 45 mm, avec une sélection de bracelets en grésil, en cuir et en caoutchouc.

TAG Heuer Connected Calibre E4 : un refresh bienvenu, mais pour prix assommant

La smartwatch adopte un look plus sportif que sa prédécesseure, tout en restant fidèle à un design premium et élégant. TAG Heuer vante un châssis plus fin, du moins sur le modèle 42 mm, tandis que le modèle 45 mm a une batterie 30 % plus grande, ce qui devrait aider à suivre les entraînements tout au long de la journée.

Sous le capot, la montre est alimentée par le Qualcomm Snapdragon Wear 4100+, le même chipset que l’on retrouve dans les smartwatches du groupe Fossil, comme la nouvelle Skagen Falster Gen 6. Elle sera donc fin prête pour accueillir Wear OS 3, lors de son lancement plus tard cette année.

À lire : Tag Heuer lance une montre connectée dédiée au golf

Sur son site dédié, TAG Heuer rappelle que la montre connectée dispose de son propre logiciel et de son application compagnon pour vos activités, golf et natation compris. Les amateurs de sports en plein air seront ravis d’apprendre que la Connected Caliber E4 dispose en outre d’un GPS intégré couplé d’un altimètre.

Pour le prix en revanche, la montre ne sera pas pour toutes les bourses. La TAG Heuer Connected Calibre E4 sera disponible à partir de CHF 1.950, soit environ 1900 € (le prix augmente en fonction de votre configuration). Vous pouvez déjà la précommander en ligne avant qu’elle ne soit disponible le 9 mars 2022.