Téléchargement illégal : Henry Cavill en tête des 10 films les plus piratés de la semaine

Le top 10 des films les plus piratés de la semaine vient d’être publié et surprise, un film avec Henry Cavill s’empare de la tête du classement. Voici les œuvres cinématographiques sur lesquelles les pirates ont jeté leur dévolu.

Toutes les semaines, Torrent Freak partage son top 10 des films les plus piratés. Cela ne vous étonnera pas, les deux parties de Dune sont toujours en place. Par rapport à lundi dernier, la seconde partie est même repassée devant Godzilla Minus One, autrefois premier qui laisse sa place de leader à un film avec Henry Cavill.

Henry Cavill s’empare de la tête du classement

Le classement, qui se base du 6 au 13 mai, place The Ministry of Ungentlemanly Warfare de Guy Ritchie (The Gentlemen, Snatch) en première place. Il faut dire que le long-métrage est populaire auprès des pirates de par la présence de l’acteur Henry Cavill. En ce moment, le très populaire comédien britannique bosse sur l’adaptation de Warhammer pour Prime Video. Ensuite, on retrouve le nouvel épisode de SOS Fantômes puis, en troisième place, la seconde partie de Dune.

Godzilla Minus One, autrefois en première place de la semaine précédente, tombe en 4ème. En 5ème, on trouve le blockbuster horrifique Abigail par les réalisateurs de Scream 6-7 avec Melissa Barrera. Son entrée dans le top 10 est peu étonnante.

Top 10 des films les plus piratés de la semaine du 13 mai 2024 (avec notes IMDb sur 10) :

The Ministry of Ungentlemanly Warfare (7,1) SOS Fantômes : La Menace de glace (6,2) Dune, deuxième partie (8,8) Godzilla Minus One (8,1) Abigail (6,8) Kung Fu Panda 4 (6,4) The Last Stop in Yuma County (7) Monkey Man (7,1) The Beekeeper (6,4) Dune (8)

En dehors de Godzilla Minus One, ce classement montre que les pirates se tournent massivement vers les blockbusters américains. Ce qui n’a rien d’une surprise et reflète le box-office mondial en dehors du long-métrage Abigail qui, selon les premières données, a du mal à convaincre dans les salles obscures étasuniennes. Le film est donc sorti en VOD, d’où sa disponibilité en piratage, et au cinéma en même temps.

Sa carrière risque même d’être impactée en France puisque la sortie est programmée pour le 29 mai au cinéma. Il y a fort à parier que beaucoup vont le télécharger pour le regarder chez eux plutôt que de se déplacer dans les salles obscures.