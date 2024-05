Téléchargement illégal : les 10 films les plus piratés de la semaine, Godzilla rugit en tête du classement

Godzilla x Kong, en tête des films les plus piratés

À l’heure où YGGTorrent est devenu privé, chaque semaine, TorrentFreak examine de plus près les films les plus piratés sur les sites de torrents. Alors, quels sont les films qui font vibrer les pirates ? Cette semaine, Godzilla vs Kong : Le Nouvel Empire arrive en tête du classement, suivi de The Ministry of Ungentlemanly Warfare. Dune Partie 2 complète le podium.

Voici les 10 films les plus piratés du moment

Dominant le classement avec une note IMDb de 6.3, Godzilla vs Kong : Le Nouvel Empire s’impose comme le film le plus téléchargé de la semaine. Cette suite tant attendue du film à succès de 2021 réunit les deux monstres emblématiques dans une nouvelle bataille titanesque.

Avec une note IMDb de 7.1, The Ministry of Ungentlemanly Warfare descend à la deuxième place du classement par rapport à la semaine dernière. Ce thriller d’espionnage suit les aventures d’un groupe d’agents secrets britanniques qui se battent contre une organisation criminelle internationale.

Dune 2, avec sa note IMDb de 8.8, complète le podium. Cette conclusion tant attendue de l’adaptation cinématographique du roman de science-fiction de Frank Herbert promet une aventure spatiale épique et des effets visuels époustouflants.

Top 10 des films les plus piratés de la semaine (20 mai 2024) :

Godzilla vs Kong: The New Empire (6.3 IMDb) The Ministry of Ungentlemanly Warfare (7.1 IMDb) Dune: Part Two (8.8 IMDb) Ghostbusters: Frozen Empire (6.2 IMDb) Godzilla Minus One (8.1 IMDb) Challengers (7.6 IMDb) Kung Fu Panda 4 (6.4 IMDb) Sting (6.4 IMDb) Abigail (6.8 IMDb) The Beekeeper (6.4 IMDb)

Trois nouveaux films font leur entrée dans le classement cette semaine : Godzilla x Kong, déjà mentionné, ainsi que Challengers et Sting. Ces nouveaux venus ont rapidement attiré l’attention, probablement grâce à une bonne réception critique et une campagne de marketing efficace. Kung Fu Panda 4 se stabilise à la septième place, démontrant que les films d’animation de franchises bien établies continuent d’avoir une forte audience, même en matière de piratage.

Des films comme Abigail et The Beekeeper montrent une certaine stabilité dans le classement, bien que leur popularité semble diminuer légèrement. Mais dans l’ensemble, le classement de cette semaine reflète une préférence pour les grands blockbusters et les franchises établies.