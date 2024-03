Téléchargement illégal : les 10 films les plus piratés de la semaine

© Envato

Le téléchargement illégal a connu une croissance fulgurante ces dernière années. Malgré la répression constante des autorités, nombre d’internautes se tournent notamment vers les plateformes de torrents pour récupérer des films sans rien débourser. Fin janvier, le site Torrent Freak révélait ainsi l’identité des films les plus piratés du moment. Une liste où l’on trouvait The Marvels, Wonka, Killers of the Flower Moon ou encore Rebel Moon – Partie 1 : Enfant du feu.

Deux mois plus tard, le classement hebdomadaire a logiquement changé. Road House grimpe directement sur la première marche du podium. Fraîchement ajouté sur Prime Video, ce film raconte l’histoire d’un ancien combattant de MMA qui devient videur dans un relais routier. Sur la seconde marche, on retrouve Madame Web, film axé sur le personnage éponyme qui se déroule dans le Sony’s Spider-Man Universe.

Road House et Madame Web sont les deux films les plus téléchargés du moment

Le troisième film le plus téléchargé sur les sites de torrents n’est autre qu’Openheimer dont le piratage a explosé depuis les Oscars. Sans surprise, Dune et Dune, deuxième partie, dont voici la critique, font partie des longs-métrages les plus piratés du moment. Focus sur le classement général des films les plus téléchargés sur les plateformes de torrents du 18 au 25 mars :

Road House Madame Web Oppenheimer Bob Marley: One Love Damsel Poor Things The Beekeeper Argylle Dune Dune, deuxième partie

Depuis quelques années, les internautes doivent composer avec les politiques répressives en matière de piratage. Dernièrement, 63 sites pirates ont notamment été bloqués par la justice française. Dans cette nouvelle liste noire, on trouve notamment des plateformes très célèbres à l’instar d’Yggtorrent et de T411.

Les autorités ne se contentent pas de mettre des bâtons dans les roues des plateformes illégales. Elles s’attaquent également aux consommateurs de contenus piratés. Alors que la Commission européenne cherche à identifier plus facilement les contrevenants, l’Italie prévoit notamment de mettre à l’amende les clients d’IPTV illégales.