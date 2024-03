Test de débit : quelle est la vitesse de votre connexion internet en ADSL ou Fibre ?

© nPerf

Que vous profitiez d’une connexion en fibre ou via l’ADSL, il peut être intéressant de réaliser un test de débit Internet afin de connaître votre bande passante et évaluer la performance de votre connexion internet. Ceci vous permettra de savoir à quelle vitesse vous pourrez charger des pages Internet, télécharger des fichiers, ou encore envoyer des données sur le web.

Sur cette page, on vous propose de réaliser facilement un test de connexion internet grâce à notre partenaire nPerf. On vous explique également tout ce que vous devez savoir pour interpréter correctement les résultats du test. Si les termes débit descendant/montant, ou encore ping ne vous sont pas familiers, on vous encourage à poursuivre votre lecture.

Le test que nous mettons à votre disposition ci-dessous va vous permettre de mesurer la vitesse de votre connexion internet. Que vous ayez une offre Fibre ou ADSL/VDSL, le module de nPerf va mesurer précisément à combien s’élèvent les débits (montant et descendant) et la latence de votre connexion.

Pour mesurer votre connexion, rien de plus simple. Il vous suffit de cliquer sur le bouton Lancer le test du module ci-dessous. Le test est réalisable aussi bien sur votre ordinateur, que sur votre smartphone Android ou iOS. Notez qu’il est possible que le module ne s’affiche pas si vous utilisez un adblocker. Il est par ailleurs conseillé de désactiver toutes les tâches qui requièrent du débit, avant d’effectuer le test. Que cela soit des sites web, des téléchargements, des applications, ou un service de streaming. Ceci dans le but de libérer un maximum de bande passante, et d’obtenir les résultats les plus fiables possibles

Comme vous pouvez le constater, le module affiche diverses informations une fois le test terminé. À gauche, vous trouverez notamment le nom de votre opérateur, le type de connexion, mais aussi votre adresse IP. Le navigateur web que vous utilisez, ainsi que la version du système d’exploitation de votre appareil sont également renseignés.

À droite, les informations les plus intéressantes sont référencées. On retrouve en effet la vitesse en réception, en envoi, ainsi que la latence. Il s’agit des trois informations essentielles pour mesurer la performance de votre connexion internet. Le service calcule également la vitesse moyenne, ainsi que la vitesse maximale (en crête).

Vous avez également la possibilité d’effectuer un nouveau test, ou encore de partager le résultat du test. Cliquer sur l’icône de la clé anglaise vous permettra de modifier l’unité de mesure. Vous pourrez par exemple passer du Mb/s au kb/s, kio/s ou Mio/s. Pour information 1 Mb/s correspond à 1000 kb/s, 122,07 kio/s ou 0,119209 Mio/s. Vous pouvez enfin choisir le serveur de test. Toutefois, sachez que le meilleur serveur est sélectionné par défaut lorsque vous lancez le protocole.

Les indicateurs de débits descendant, montant et de latence vont vous permettre de connaître la qualité de votre connexion internet. Voici comment interpréter les données du test.

Le débit descendant ou download

Le débit descendant, download ou réception, correspond à la vitesse de transfert des informations du réseau jusqu’à votre ordinateur. La vitesse de réception de données est généralement le critère sur lequel on s’attarde le plus pour évaluer la performance d’une connexion internet. En effet, plus cette valeur est élevée, plus votre ordinateur est à même de télécharger des fichiers, de charger des pages ou de lancer des vidéos rapidement.

À l’heure actuelle, on estime qu’un débit minimal de 100 Mbit/s est largement suffisant pour surfer convenablement, ou encore regarder des contenus en streaming dans d’excellentes conditions via un service IPTV. En effet, il faut un minimum de 25 Mbit/s pour pouvoir regarder des vidéos en 4K.

Le débit montant ou upload

À l’inverse du débit descendant, le débit montant/ascendant, upload, ou envoi, désigne quant à lui la vitesse à laquelle votre ordinateur envoie des données sur Internet. Ce dernier est également important à prendre en compte car il est essentiel pour envoyer des mails, participer à des visioconférences, publier des vidéos sur Internet, ou encore envoyer et sauvegarder des fichiers sur un serveur cloud. Par exemple, on estime qu’il faut en moyenne disposer d’un débit montant compris entre 1,2 et 4 Mbit/s pour lancer une visioconférence en qualité HD, sur des services comme Zoom ou Teams.

Le temps de latence ou ping

La latence, ping, ou temps de réponse, est une donnée importante à considérer si vous jouez en ligne. En effet, plus elle est élevée, plus le temps entre le moment où vous appuyez sur une touche et le moment où l’action correspondante s’effectue à l’écran est long. Cela s’explique par le fait que votre PC mettra plus de temps à transmettre des informations aux serveurs du jeu. Ce qui peut complètement nuire à votre expérience de jeu et vous faire perdre bien des parties.

Si votre ping est inférieur à 20 ms, vous profiterez d’une expérience optimale, à la fois fluide et sans lag. De 20 à 50 ms, vous devriez pouvoir jouer dans de bonnes conditions, sans trop de perturbations. Au-delà de 50 ms, vous pourriez connaître des bugs et des ralentissements. Ce qui est peu enviable dans les jeux en ligne où la moindre milliseconde compte.

En bref, si vous êtes un gamer dans l’âme, il faudra veiller à ce que le temps de latence soit le plus bas possible. Toutefois, si vous passez le plus clair de votre temps en ligne à surfer, répondre à vos mails, ou regarder des vidéos, vous n’aurez pas besoin de trop vous soucier du ping.

🆚 Quelles sont les différences entre les technologies ADSL et Fibre ?

La technologie de la Fibre (Très Haut Débit) est meilleure que celle de l’ADSL (Haut Débit) à tous les points de vue. En effet, la fibre optique offre des vitesses jusqu’à 100 fois plus élevées que l’ADSL, et consomme trois fois moins d’énergie. Elle est de surcroît beaucoup moins couteuse à entretenir que le réseau cuivré.

ADSL VDSL Fibre Débit descendant maximum théorique 20 Mbit/s 100 Mbit/s 8 Gbit/s Débit montant maximum théorique 2 Mbit/s 30 Mbit/s 8 Gbit/s Latence moyenne Plus de 50 ms Entre 30 et 50 ms Moins de 10 ms

Grâce à de telles performances, toutes les pages web que vous visitez s’affichent instantanément. De plus, vous pouvez télécharger et envoyer des fichiers à des vitesses impressionnantes. Mais aussi visionner des contenus en streaming avec la plus haute définition (4K) et sans le moindre ralentissement. Vous pouvez par ailleurs profiter de vos jeux en ligne dans les meilleures conditions. En effet, la latence est généralement inférieure à 10 ms.

Grâce à la faible atténuation du signal, la fibre vous fait également profiter d’une connexion beaucoup plus stable que l’ADSL. Pour couronner le tout, les offres Fibre sont la plupart du temps proposées à un prix équivalent aux offres ADSL. Même si les opérateurs augmentent régulièrement leurs prix, comme cela est par exemple le cas de SFR. Heureusement, certains opérateurs comme Sosh continuent de proposer des tarifs attractifs.

Voici quelques préconisations que vous pouvez mettre en place pour améliorer la qualité de votre connexion internet.

Optimiser votre réseau sans-fil

Veillez à ce que votre modem Internet soit correctement placé pour profiter de la meilleure connexion possible. Il faut privilégier une position centrale et élevée, et écarter les obstacles aux alentours afin de maximiser la couverture. Sinon, il peut être judicieux d’utiliser un répéteur Wi-Fi pour étendre la zone de couverture au sein de votre logement. Par ailleurs et pour éviter toutes interférences, veillez à ce que votre box ne se trouve pas à proximité d’un appareil électronique comme un four à micro-ondes.

Assurez-vous également que votre connexion Wi-Fi soit sécurisée par un mot de passe suffisamment fort, en changeant le mot de passe par défaut, afin qu’aucun tiers non autorisé ne puisse accéder à votre réseau. Pour ce faire, vous pouvez vous rendre sur l’interface d’administration de votre box. Vous pouvez également depuis cette dernière, changer la bande de fréquences et/ou le canal Wi-Fi utilisé afin d’améliorer votre connexion. Opter pour la bande des 5 GHz s’avère être la meilleure option.

Utiliser un câble Ethernet plutôt que le Wi-Fi

Si vous le pouvez, il est préférable d’utiliser un câble Ethernet (RJ45) plutôt que le Wi-Fi. Cela aura pour effet de gonfler les débits. En effet, la connexion filaire reste à ce jour plus performante que la connexion sans-fil, bien que cette dernière soit plus pratique. Vous profitez alors d’un signal internet brute sans perte de débit. Pour ce faire, votre box doit être à proximité et votre ordinateur doit être doté d’un port compatible.

Passer à une autre technologie

Si vous disposez toujours de la technologie ADSL et que vous êtes éligible à la fibre, n’attendez pas plus pour faire évoluer votre offre. Comme expliqué dans la partie précédente, les avantages de la fibre sont indéniables par rapport à l’ADSL.

Dans le cas inverse, le déploiement de la fibre optique dans votre zone devrait arriver prochainement. En effet, le démantèlement du réseau ADSL a commencé. Ainsi, il ne sera bientôt plus possible de souscrire une offre qui utilise cette technologie. D’ici 2030, tous les ménages devraient pouvoir bénéficier de la fibre en France. Vous pouvez consulter cette carte pour savoir quand la fermeture ADSL interviendra dans votre commune. En revanche, il subsistera inévitablement des zones blanches.

Les personnes vivant dans ces zones non raccordables, pourront se tourner vers des alternatives comme les box 4G ou 5G. Elles auront également la possibilité de souscrire une offre par satellite. En attendant que la fibre arrive chez vous, vous pouvez dès à présent migrer vers l’une de ces offres, si vous n’êtes pas satisfait par la vitesse de votre connexion internet. En effet, les box 4G offrent des débits jusqu’à 10 fois supérieurs à ceux de la technologie ADSL. Et jusqu’à 2 fois supérieurs à ceux du VDSL. Les box 5G offrent pour leur part des vitesses proches des débits atteignables avec la Fibre. Les utilisateurs de box 4G/5G doivent toutefois se limiter à une enveloppe de données mensuelle. Quant à l’Internet par satellite, le FAI Starlink propose actuellement des débits descendants allant jusqu’à 100 Mbit/s aux particuliers.

Changer d’offre ou de FAI

Si vous êtes raccordé à la fibre, vous pouvez aussi changer pour un FAI qui offre des vitesses de connexion plus performantes. Consultez la partie suivante pour plus d’informations.

Vous avez également la possibilité de changer d’offre, tout en restant chez le même opérateur. En effet, les FAI déclinent généralement leurs offres en trois gammes, avec des débits internet plus ou moins performants. Attention toutefois à ne pas vous fier aveuglément aux vitesses annoncées par les FAI. En effet, il s’agit de valeurs théoriques comme nous allons le voir dans la partie suivante.

Par ailleurs, vous pourriez également profiter d’un matériel plus performant en optant pour une offre plus haut de gamme. En effet, tandis que certaines box comme la Livebox 4 proposent toujours du Wi-Fi 5, d’autres plus récentes sont compatibles avec le Wi-Fi 6, le Wi-Fi 6E, voire même le Wi-Fi 7 pour la Freebox Ultra. Ainsi, en fonction de votre offre et de votre opérateur, vous pouvez profiter d’une connexion Wi-Fi plus performante.

🛜 Quel opérateur propose les débits les plus rapides ?

Voici le classement des opérateurs en fonction de leurs performances, selon le baromètre nPerf 2023. Notez que ce classement vaut pour les connexions internet via la fibre optique.

Comme vous pouvez le constater, ces résultats sont loin des débits annoncés par les opérateurs. Free annonce par exemple des débits symétriques de 8 Gbit/s en envoi et en téléchargement avec sa dernière Freebox Ultra, que nous avons pu tester. L’opérateur Orange annonce pour sa part un débit descendant de 5 Gbit/s et un débit montant de 1 Gbit/s avec sa meilleure offre Fibre Livebox Max, qui inclut la dernière Livebox 7. Bouygues Telecom est quant à lui, l’opérateur qui annonce les débits les moins performants. En effet, son offre Bbox Ultym offre jusqu’à 2 Gbits en download et 900 Mbit/s en upload. Et pourtant, il est le FAI qui se rapproche le plus de ses estimations. Pour preuve, c’est lui qui arrive en tête du classement nPerf.

Comme quoi, les valeurs annoncées par les opérateurs ne veulent pas dire grand chose. En effet, il s’agit de débits théoriques, qui peuvent varier en fonction d’une multitude de paramètres. Ainsi, gardez à l’esprit que les valeurs avancées par les FAI ne reflètent pas la réalité. Si vous souhaitez changer d’opérateur afin de profiter d’une connexion internet plus performante, on vous invite à consulter notre guide sur les meilleurs forfaits internet fibre. Si vous n’êtes pas éligible à cette technologie, vous pouvez dans ce cas consulter notre guide dédié aux meilleures offres ADSL/VDSL.