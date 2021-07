Terminator 2 : Arnold Schwarzenegger avait « un gros problème » avec le scénario

Arnold Schwarzenegger n’a pas été immédiatement conquis par le scénario de Terminator 2 quand James Cameron le lui a fait lire pour la première fois. Le réalisateur a révélé cette anecdote lors d’une interview accordée à The Ringer pour fêter les 30 ans de Terminator 2. Il en a également profité pour dévoiler qu’il avait eu recours aux substances illicites, et plus particulièrement à l’ecstasy pour écrire le scénario en écoutant Sting.

Arnold Schwarzenegger dans Terminator 2 – Crédit : StudioCanal

La star de Terminator 2 ne s’attendait pas du tout à un tel scénario. Il n’était pas convaincu que ce soit la meilleure manière de proposer la sequel de Terminator. Il pensait décevoir les fans de la franchise de science-fiction. Selon Arnold Schwarzenegger, il n’y avait pas assez de scènes d’action et de combat pour son personnage par rapport au film de 1984.

Arnold Schwarzenegger aurait voulu plus de violence et de combats dans Terminator 2

James Cameron a passé le script de Terminator 2 à Arnold Schwarzenegger dans l’avion. Ils se rendaient au Festival de Cannes avec d’autres stars du cinéma. Ensuite, Arnold Schwarzenegger en a parlé à James Cameron pendant qu’ils petit-déjeunaient en terrasse à Cannes. Ils étaient encore une fois entourés de nombreuses personnalités du cinéma. « Je pouvais dire qu’il y avait quelque chose qui l’embêtait. Nous étions copains à ce moment-là. Post-Terminator, nous faisions de la moto ensemble », raconte le réalisateur.

Il avait vu juste puisqu’Arnold Schwarzenegger avait effectivement quelque chose à lui dire. L’acteur a tout simplement confié que : « Jim, j’ai un gros problème avec le script. Je ne tue personne ». Ce à quoi le réalisateur a répondu « je sais, n’est-ce pas ? Ils ne verront jamais cela venir. Personne ne le devinera ». Arnold Schwarzenegger n’était pas pour autant convaincu. « Je sais, mais la surprise est une chose. Le fait que je ne tue pas en est une autre », a-t-il déclaré avant d’ajouter que : « tout le monde sait que je frappe à la porte et tire sur tout le monde. C’est ce que je fais ».

Finalement, la crainte d’Arnold Schwarzenegger ne s’est pas réalisée. Terminator 2 a connu un franc succès avec plus de 78 millions de dollars de recettes au box-office, même si le budget était relativement faible et que l’une des scènes les plus épiques avait dû être réalisée sans CGI.

Source : ComicBook