Tesla ajoute la possibilité de prêter sa voiture sans clef

Crédits : Teslarati

En mettant en place cette solution de prêt de son véhicule, Tesla avance dans la voie de l’autopartage et plus tard au service de robot taxi. Elon Musk a promis qu’il serait techniquement prêts à la fin de l’année. Cette date semble toutefois optimiste, la conduite autonome avait déjà été promise pour fin 2019, sans qu’elle ne soit finalement implémentée.

La praticité au détriment de la sécurité ?

Tesla vient d’ajouter une fonction « Car Access ». Pour l’instant réservée aux clients américains, elle permet d’ajouter jusqu’à 5 conducteurs supplémentaires. Cela leur offre un accès complet au véhicule, comme s’ils en étaient propriétaires, à deux exceptions près : l’assistance routière d’urgence qui vient dépanner le véhicule 24 h/24 et 7 j/7 et l’achat d’options via l’application, comme l’amélioration de l’accélération des Model 3 ou l’activation des sièges arrière chauffants.

Ceux qui disposent d’un accès pourront donc ouvrir et conduire le véhicule à leur guise, leur smartphone servant alors de clef. Évidemment, il est possible à tout instant de révoquer cet accès et donc mettre fin au prêt. Il suffit pour ajouter un conducteur de se connecter à son compte Tesla, de cliquer sur Gérer puis, dans la rubrique Car Access, de saisir leur nom et leur adresse e-mail. Il recevra alors un message soit via son application Tesla soit par e-mail l’invitant à télécharger cette dernière.

Si le système semble des plus pratiques, particulièrement aux loueurs de véhicules, il pose la question de la sécurité. Il est ainsi possible de voler un véhicule en connaissant le seul mot de passe du compte Tesla du propriétaire. Elon Musk avait répondu il y a près de 2 mois sur Twitter que la double authentification arriverait bientôt, mais elle n’est toujours pas disponible. On rappellera d’ailleurs que la caméra présente dans le rétroviseur central des Model 3 n’est pas active.

Source : Teslarati