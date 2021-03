Tesla Cybertruck : comment fonctionne le pick-up miniature radiocommandé de Hot Wheels ?

Annoncé l’année dernière, le Tesla Cybertruck de Hot Wheels a connu quelques retards de production. Le modèle miniature radiocommandé à l’échelle 1/10 est finalement sur le point d’être expédié en mai 2021.

Le Tesla Cybertruck de Hot Wheels à l’échelle 1/10 – Crédit : Mattel

Pour faire patienter encore un peu plus les prochains propriétaires du jouet, Mattel qui est la maison-mère de Hot Wheels a partagé une vidéo de conseils et astuces sur YouTube. En plus des explications pour se préparer à sa première virée en Cybertruck dans son salon, Mattel a aussi partagé une démonstration du pick-up.

Une voiture radiocommandée qui a de l’allure

Puisque LEGO a décidé de ne pas produire le kit Cybertruck, les petits et grands amateurs du fameux pick-up électrique californien vont devoir se rabattre sur les modèles miniatures. Néanmoins, Hot Wheels ne prend plus de commande pour le Cybertruck à l’échelle 1/10. Les clients qui vont bientôt le recevoir dans leur boîte aux lettres sont uniquement ceux qui l’avaient commandé l’année dernière.

Comme vous pouvez le voir dans la vidéo, le Cybertruck se conduit à l’aide d’une radiocommande à ce qu’on appelle « poignée pistolet ». D’ailleurs, celle-ci offre plus de réglages que les manettes de voitures radiocommandées classiques. En effet, il est possible d’ajuster la sensibilité de la direction et de l’accélération. Les conducteurs chevronnés pourront ainsi rendre ces paramètres les plus proches possible de la réalité tandis que les novices pourront tout de même profiter de leur jouet en risquant moins de l’abîmer.

Enfin, le fonctionnement du Cybertruck miniature est évidemment similaire à celui de tous les véhicules radiocommandés. Mattel a présenté une courte démonstration du pick-up à l’échelle 1/10. Cependant, au regret de certains internautes, il n’y a pas eu de cascades. Quoi qu’il en soit, il est possible d’annuler sa réservation jusqu’au 1er mai 2021. Le Cybertruck radiocommandé sera expédié le même mois. D’ailleurs, des passionnés ont organisé il y a quelques mois une course de dragsters entre un Cybertruck à l’échelle 1/2 et une DeLorean.

Source : TESLARATI