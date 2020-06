Tesla : Les résultats du crash-test de la Model 3 fabriquée en Chine sont connus

Crédits : CIASIMC / Electrek

En tant que nouvel entrant dans le monde des constructeurs automobiles, Tesla a dû instaurer la confiance auprès de ses acheteurs potentiels. C’est pourquoi la marque a toujours été très à cheval sur la sécurité à bord de ses véhicules. La stratégie a payé, sa réputation dans le domaine est excellente.

Des résultats moyens ?

Aujourd’hui, les résultats du crash-test C-NCAP dont nous vous parlions il y a quelques jours sont connus. Noté par le China Insurance Automobile Safety Index Management Center, on pourrait se dire que cette Model 3 « made in China » ne fait pas aussi bien sur sa cousine « made in USA ». En regardant simplement les symboles, on voit que tous ne sont pas au vert, loin des 5 étoiles qu’elle obtient d’habitude.

En effet, la Model 3 a obtenu la note maximale de 5 étoiles à l’Euro NCAP, mais également en Australie et aux États-Unis, et ce avant même que la réduction du nombre d’accident grâce à l’Autopilot ne rentre en compte. Un assureur suédois avait même retirer les Tesla des véhicules les plus sûrs à cause du trop faible nombre d’accidents qui les impliquent. En Chine, elle obtient donc la mention « Excellent » pour la sécurité de ses passagers ainsi que pour les outils d’assistance à la sécurité qu’elle embarque, mais seulement « Bien » pour la sécurité des piétons. Enfin, elle obtient un score « Moyen » pour le coût des dégâts en cas d’accident.

Autant elle résiste très bien à des collisions latérales ou par le toit, autant dans le cas d’une collision frontale, si le passager est indemne, la voiture est en pièces. Il faut garder en tête que la note moyenne attribuée l’est au regard du coût pour les assurances. Cela signifie donc que les propriétaires chinois de Tesla Model 3 devront payer un peu plus cher leurs primes d’assurance.

Source : Electrek