Tesla Model 3 : il installe des panneaux solaires sur le toit de sa voiture électrique pour la recharger

Une Tesla Model 3 avec des panneaux solaires sur son toit – Crédit : The Tech of Tech / YouTube

La Tesla Model 3 peut-elle vraiment être rechargée de manière entièrement solaire ? Le constructeur automobile américain n’a pas encore lancé les panneaux solaires en option sur ses véhicules, mais les tuiles solaires devraient arriver cette année en Europe et au Canada. Le youtubeur de la chaîne « The Tech of Tech » a eu l’idée d’installer un toit improvisé de panneaux solaires sur sa Tesla Model 3. Ce n’est pas une installation permanente, mais plutôt une expérience provisoire pour voir l’autonomie qui peut être obtenue à l’aide de l’énergie solaire.

Une solution qui fonctionne, mais qui n’est pas réalistiquement faisable

Contrairement au youtubeur qui avait chargé sa Tesla Model 3 avec des panneaux solaires sur une remorque, celui-ci a placé côte à côte trois panneaux solaires portables sur le toit de sa berline électrique californienne. Ils ont chacun une puissance de 120 watts. Ensuite, le youtubeur a connecté les panneaux solaires à une station d’alimentation portable de 2 kilowattheures (kWh) qui est elle-même directement reliée à la Model 3 pour la recharger.

Avant de démarrer le test de la recharge par énergie solaire, cette Tesla Model 3 avait une autonomie d’environ 389 kilomètres restants. Après 1 heure et 25 minutes de recharge en plein soleil avec la station d’alimentation chargée à 100 %, l’autonomie de la Model 3 était affichée à 400 kilomètres. Il est donc tout à fait possible de recharger la berline électrique avec des panneaux solaires, mais cette solution n’est ni réalisable au quotidien ni réellement efficace pour ce qu’elle apporte. Récemment, Elon Musk a donné les détails d’un van électrique avec des panneaux solaires sur le toit, mais ce véhicule n’est pas encore officiellement prévu.

D’ailleurs, le fabricant automobile Lightyear avait fait la démonstration d’un véritable toit en panneaux solaires sur la Model 3. Cela permettait de la recharger d’environ 2 km par heure en plein soleil. À l’heure actuelle, quelques constructeurs automobiles proposent des options de toits avec panneaux solaires. C’est par exemple le cas de la Sonata Hybride de Hyundai avec une option de toit solaire qui coûte 8 000 $ pour 3 kilomètres d’autonomie par jour.

Source : InsideEVs