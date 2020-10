Tesla Model 3 : Une utilisatrice appréhende les voleurs de sa voiture grâce au contrôle à distance

Annabelle Brett a eu la désagréable surprise de constater à distance le vol de sa Tesla Model 3. Grâce aux technologies d’alarme et de contrôle à distance, elle a décidé de s’amuser avec les voleurs et les a finalement amenés à abandonner le véhicule.

Les vols de voitures sont encore très fréquents. Grâce aux nouvelles technologies antivol et aux applications qui permettent de localiser les véhicules, ces vols sont cependant devenus de plus en plus compliqués. Annabelle Brett, utilisatrice Australienne de Tesla Model 3, en a profité pour rendre fous les voleurs de son véhicule, et les pousser à abandonner.

Images de l’un des voleurs dans le parking. Crédits : FB/A current affair

Tout a commencé quand l’application Tesla a alerté Annabelle que l’alarme de son véhicule avait été désactivée. Elle a donc envoyé un ami pour vérifier sur place,qui a pu constater le vol de la Model 3. Les caméras du parking souterrain ont filmé la scène, où l’on peut voir deux hommes procéder au vol du véhicule. L’affaire a été relayée par la télévision locale qui a partagé la vidéo sur Facebook.

https://www.facebook.com/ACurrentAffair9/videos/3369061069857292

Les voleurs ont amèrement regretté d’avoir ciblé une Tesla

Annabelle a remarqué grâce à la localisation à distance que sa Model 3 était tout proche du lieu du vol. Elle a donc décidé de contacter immédiatement les autorités et d’aller à la rencontre des voleurs. Pendant ce temps, elle s’est amusée avec l’application de Tesla en abaissant les vitres, actionnant le klaxon, et ralentissant le véhicule à distance. Une fois arrivée sur place, elle est sortie du véhicule et a invectivé les voleurs, leur disant que la police arrivait pour eux. L’individu au volant de la Tesla a alors abandonné le véhicule, sautant dans celui qui avait servi aux voleurs à entrer dans le parking. Les deux voleurs ont pris la fuite, mais Annabelle a pu relever le numéro de plaque d’immatriculation.

Non contents de leur stupidité, les voleurs ont laissé une enveloppe sur le siège passager de la Model 3. Celle-ci contenait le permis de conduire de l’un des voleurs, ainsi que son adresse. Ajoutant à leur malheur, le mode Sentinelle de la Tesla a tout filmé. Annabelle a pu transmettre les images aux autorités. Elle précise que l’un des voleurs a été retrouvé chez lui se cachant sous le lit de sa mère. Une histoire incroyable qui montre à quel point les systèmes de localisation et de contrôle à distance peuvent se révéler utiles.

Source : Car Scoops