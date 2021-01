Tesla Model Y : comment s’installer dans la troisième rangée de la configuration sept places ?

La Tesla Model Y avec sept places est enfin disponible pour tous aux États-Unis, et certains clients ont déjà pu recevoir et essayer cette nouvelle configuration. Deux vidéos YouTube nous offrent un bon retour d’expérience sur le confort qu’offrent ces nouveaux sièges.

Aux États-Unis, Tesla facture cette option 3 000 dollars sur la version Standard et Long Range. En France, le configurateur de la Tesla Model Y indique que le prix de l’habitacle 7 sièges sera de 3 200 euros, mais il faudra encore attendre quelques semaines avant qu’il ne soit disponible.

Tesla Model Y sept places – Crédit : jasonchaaang / YouTube

Elon Musk avait dévoilé que Tesla allait commencer la production des versions avec sept places au mois d’octobre, et celles-ci sont déjà disponibles outre-Atlantique. En choisissant cette configuration, les propriétaires auront accès à une troisième rangée de sièges pour deux personnes, une entrée facile au troisième rang, une troisième rangée de prises USB-C, une deuxième rangée coulissante avec dossier réglable, une deuxième et troisième rangée rabattable à plat pour un stockage maximal des marchandises et enfin un déclenchement électronique de la position à plat dans le coffre.

Tesla Model Y : la troisième rangée n’est pas adaptée pour les adultes de grande taille

Dans les deux vidéos ci-dessous, les propriétaires des Tesla Model Y montrent brièvement comment s’installer dans cette troisième rangée. Le youtubeur jasonchaaang, qui mesure 1,70 mètre, déclare que lorsqu’il est assis à l’arrière de la Tesla Model Y, sa tête touche le toit du véhicule. De plus, il semble ne pas avoir beaucoup d’espace pour ses jambes.

Selon lui, cette configuration à sept places n’est pas adaptée pour sept adultes de grande taille. En effet, il recommande plutôt ces sièges pour des enfants, ou des adultes d’environ 1,60 mètre. On remarque également que sortir du véhicule semble facile, il suffit d’appuyer sur un bouton et de pousser la deuxième rangée de sièges vers l’avant. Cependant, comme l’espace est très étroit, certaines personnes pourraient avoir des difficultés à s’extirper par elles-mêmes.

On espère que les futures Tesla Model Y régleront ce souci d’espace pour les jambes. En effet, les Tesla Model Y produites en Europe à la Gigafactory de Berlin devraient être bien différentes des versions américaines, comme l’a promis Elon Musk. Celles-ci devraient subir une refonte au niveau du design, en plus de proposer des améliorations au niveau de l’autonomie. Elles pourraient donc proposer un habitacle repensé pour l’occasion. Cela serait également l’occasion pour Tesla de proposer la nouvelle version Standard, moins chère, mais moins autonome.

Source : InsideEVs