Tesla : plus de 59 000 Model 3 et Model Y ont un problème de sécurité

L’agence fédérale allemande de l’automobile, Kraftfahrt-Bundesamt, demande à Tesla de rappeler plus de 59 000 voitures électriques. Des Model 3 et Model Y rencontrent effectivement un problème de sécurité à cause d’un bug logiciel.

Le constructeur automobile fait face à un nouveau problème. Après les Model Y fabriqués à Berlin avec des moteurs défaillants et des milliards de dollars de pertes selon Elon Musk, des dizaines de milliers de voitures électriques ont un bug logiciel. En effet, l’agence fédérale allemande de l’automobile, Kraftfahrt-Bundesamt, demande à Tesla de rappeler plus de 59 000 Model 3 et Model Y.

Selon l’agence allemande, ces Model 3 et Model Y ont un problème de sécurité sévère causé par un bug logiciel. Les voitures électriques sont incapables d’appeler les urgences après un accident à cause de ce bug. La Kraftfahrt-Bundesamt a expliqué que 59 129 véhicules au total sont concernés dans le monde. Elle n’a cependant pas précisé combien de ces voitures sont immatriculées en Allemagne.

Le bug des Tesla Model 3 et Model Y empêchent le bon fonctionnement de l’eCall

Reuters explique dans un rapport que le bug logiciel des Model Y et Model 3 empêche le fonctionnement de l’eCall, le système installé sur les véhicules de l’Union européenne. En cas d’accident grave, eCall compose automatiquement le 112, le numéro d’appel d’urgence gratuit. Le conducteur peut aussi l’activer manuellement en appuyant sur un bouton.

Les 59 129 Model Y et Model 3 sont donc incapables d’appeler le 112 en cas d’accident, ce qui est un problème de sécurité très grave. L’agence fédérale allemande de l’automobile demande donc à Tesla de rappeler tous les véhicules concernés dans le monde. D’ailleurs, Tesla connaît aussi un record de morts et d’accidents en Autopilot, comme l’ont récemment dévoilé les régulateurs fédéraux américains.

Depuis le début de l’année, Tesla a déjà lancé 11 rappels de ses voitures électriques. Un bug logiciel comme celui-ci était à l’origine de trois d’entre eux. Le rappel le plus récent était celui de 130 000 voitures électriques fabriquées en 2021 et 2022 à cause d’un problème de surchauffe de l’écran central. La situation ne s’améliore donc pas pour Tesla qui a annoncé ce week-end une baisse d’environ 18 % des livraisons de véhicules.

