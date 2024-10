Tesla vend une nouvelle barre lumineuse pour son Cybertruck, mais ce n’est pas vraiment légal

Tesla

Malgré son design étrange comme tout droit sorti d’un vieux film de science-fiction, le Cybertruck de Tesla a trouvé ses fans et rencontre un énorme succès aux USA. Il faut dire que le véhicule est un vrai passe-partout destiné à pouvoir réaliser des prouesses en tout-terrain, comme l’ont prouvé les images des utilisateurs suite au passage de l’ouragan Hélène en Floride.

Si ce trublion de l’automobile vous intéresse, vous devrez vous contenter des images vues sur internet, il n’est en effet pas près d’arriver en France ni en Europe, où son gabarit est en dehors des limites permises pour les routes du vieux continent. Mais certains ont pu aller l’observer lors de sa mise en avant à l’usine berlinoise de Tesla.

Tesla va vendre une barre lumineuse Cybertruck qu’elle ne peut légalement pas installer

Si le Cybertruck ne peut pas circuler en Europe à cause de sa taille, aux USA Tesla vient de sortir un accessoire qui risque de l’empêcher de circuler aussi.

En effet la dernière lubie de Tesla est de proposer aux propriétaires de Cybertrucks une barre lumineuse. Ces barres que l’on peut installer sur l’avant de la voiture ou sur le toit existent déjà aux USA et sont réservées à un usage hors des routes. Tesla en propose donc une pour le Cybertruck, dotée de LED, qui s’installe sur le toit, comme on peut le voir sur ce forum de fans.

Le problème, c’est que comme les barres sont interdites sur les routes, Tesla ne peut légalement pas installer la barre sur les Cybertruck des propriétaires qui viendront en acheter une. Le plus complexe étant que chaque État américain dispose de ses propres lois en la matière et que certains banissent carrément la vente et l’installation de telles options.

Notez d’ailleurs que le manuel d’entretien du Cybertruck, comme l’a détecté le média jalopnik, contient de nombreux avertissements indiquant que les techniciens Tesla ne peuvent en aucun cas réaliser les branchements électriques de la barre lumineuse, seule une entité extérieure peut le faire.

Jalopnik fait d’ailleurs remarquer que l’installation de la barre lumineuse nécessite de réaliser des soudures sur les câbles arrivant dans le toit du Cybertruck. Or le média souligne que les soudures sont déconseillées sur les véhicules tout-terrain, car les vibrations lors des sessions hors route peuvent les faire sauter, mais qu’il s’agit de la solution la moins chère.

Sur X (twitter) un utilisateur a posté une vidéo présentant l’installation de sa barre lumineuse. Marques Brownlee a en effet commandé et fait installer par Tesla ce nouveau gadget. Or, conformément à ce que nous écrivions plus haut, si la barre a bien été installée sur le toit, le propriétaire du Cybertruck a pu constater que les branchements finaux n’avaient pas été réalisés. De plus, conformément à la loi dans certains États américains, elle a été recouverte d’un cache afin d’être masquée.

Tesla’s Cybertruck Off-Road light bar. The more you know pic.twitter.com/WTMSfZVs2N — Marques Brownlee (@MKBHD) October 21, 2024

Pour l’installation électrique de la barre, Tesla a fourni au propriétaire l’adresse d’un garage proche de chez lui disposant des compétences nécessaires pour réaliser le branchement.