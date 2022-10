Test Matebook X Pro 2022 : design, écran et haut-parleurs au top, mais une endurance limitée

Huawei Matebook X Pro 2199,99€ > Huawei On aime Haute définition d'affichage

Bonnes performances

Excellente qualité d'affichage

Excellente qualité audio

Dalle tactile

Fréquence de rafraichissement de 90 Hz

Dalle IPS mate

Double système biométrique

Recharge rapide (90 W)

Adaptateur USB A fourni On n’aime pas Autonomie limitée

Webcam 720p

Prix élevé

Pas de sortie vidéo HDMI Verdict : Nouvel écran, légèrement plus grand et supportant un affichage en 90 Hz, nouveau processeur Intel, nouveau système audio, etc. Le nouveau Matebook X Pro de Huawei fait peau neuve de belle façon. Toutefois, bizarrement, sa Webcam est moins précise que celles des derniers Matebook et Matebook D, lancés par le constructeur il y a quelques semaines seulement. De plus, la capacité de sa batterie n’est pas suffisante pour satisfaire les besoins énergétiques des différents composants pendant une journée entière.

Dans la gamme de PC portables du chinois Huawei, le Matebook X Pro représente le modèle le plus perfectionné. Il est principalement destiné aux professionnels et à tous les utilisateurs exigeants, qui ne se contentent que des meilleures technologies, dans un châssis séduisant de préférence. Le but avéré de la configuration est d’offrir une alternative très sérieuse au MacBook Pro d’Apple.

Alors que les versions 2022 des Matebook et Matebook D sont arrivées il y a quelques semaines, c’est donc aujourd’hui au tour du PC portable haut de gamme de Huawei de subir une mise à jour, significative comme nous allons le voir. Rappelons que le Matebook X Pro est le grand frère du Matebook, qui est lui-même plus sophistiqué que le Matebook D. Ce dernier, nettement plus abordable, se destine à un plus grand public, avec son écran au format 16:9, alors que les Matebook et Matebook X Pro affichent des images dans un format 3:2 (lire notre test du Huawei Matebook D 16 2022).

Huawei Matebook X Pro 2022 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Le Matebook X Pro 2022 apporte son lot de nouveautés par rapport au modèle de l’année dernière :

Processeur Intel 12ème génération

Ecran qui passe de 13,9 pouces en 3000 x 2000 pixels à 14,2 pouces en 3120 x 2080 pixels.

Fréquence de rafraichissement maximale qui passe de 60 à 90 Hz.

Connectique modifiée.

Webcam déplacée.

Meilleure gestion du pavé tactile.

Haut-parleurs améliorés.

Chargeur plus puissant

Seul petit problème, la facture pourra paraître assez salée à certains utilisateurs. En effet, Huawei propose son Matebook X Pro au prix de 2199 €, dans une unique version dotée d’un processeur Core i7, de 16 Go de mémoire DDR5 et d’un SSD de 1 To.

En bonus, jusqu’au 15 octobre, Huawei livre la configuration avec – au choix – la dernière tablette du constructeur, la MatePad 11 avec son clavier (valeur de 499 €), ou le moniteur 28 pouces 4K Mateview (d’une valeur de 539,99 €).

Huawei Matebook X Pro 2022 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Parmi les concurrent du Matebook X Pro proposés au même ordre de prix, on peut tout d’abord citer le Dell XPS 13 Plus ! Ce dernier est vendu 2199 €, dans sa version équipée d’un écran 13,4 pouces basique (Full HD, non tactile, 60 Hz) ou 2499 € pour le modèle plus original, doté d’un écran OLED tactile 3,5 K, soit 3456 x 2160 pixels (lire notre test du Dell XPS 13 Plus).

Avec un écran légèrement plus grand, le dernier Dell XPS 15 est une excellente configuration, qui embarque en particulier un écran OLED et une puce graphique Nvidia GeForce RTX 3050 Ti. Mais elle non plus n’est pas donnée : 3300 € (lire notre test du Dell XPS 15 9520).

Enfin, bien sur, le MacBook Pro 14 d’Apple est commercialisé à partir de 2249 €. La cible désignée du Matebook X Pro a lui aussi plus d’une corde à son arc : processeur Apple M1 Pro à 8 cœurs (et GPU 14 cœurs), écran 14,2 pouces haute définition (3024 x 1964 pixels) et supportant une fréquence pouvant atteindre 120 Hz, batterie de 70 Wh, etc.

Un design de plus en plus soigné

Le Matebook X Pro 2022 adopte une nouvelle couleur bleue mate, assez seyante. Entièrement réalisé dans un alliage de magnésium, son châssis offre une texture très légèrement granuleuse, qui procure une sensation très douche et agréable au toucher, et sur laquelle les traces de doigts sont assez peu visibles.

Le PC portable mesure 31 x 22 x 1,5 cm et accuse un poids de 1,26 kg. Ce poids et cette épaisseur son très raisonnables compte tenu du format 14,2 pouces. Ils sont par exemple du même ordre que ceux du Dell XPS 13 Plus au format 13,3 pouces (1,24 kg et 1,5 cm d’épaisseur). D’autres ultrabooks affichent des dimensions et un poids supérieurs, comme l’Asus Zenbook 14 OLED (1,4 kg pour 1,7 cm d’épaisseur) ou l’Acer Swift 3 OLED (1,36 kg pour 1,87 cm d’épaisseur).

Huawei Matebook X Pro 2022 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Bien sur, le clavier du Matebook X Pro doté de touches rétro éclairé. Comme cela devient courant, le bouton de démarrage fait également office de lecteur d’empreintes digitales. Le tout est complété par un large pavé tactile.

Original, ce dernier supporte 10 gestes spécifiques (Huawei appelle cela la technologie Free Touch), qui permettent de réaliser rapidement autant d’opérations pratiques : réaliser une capture d’écran, capturer une séquence vidéo, fermer une fenêtre ou la minimiser, etc.

Huawei Matebook X Pro 2022 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Certaines, comme la modification du volume sonore ou de la luminosité de l’écran, s’effectuent en faisant glisser l’index sur la bordure gauche ou droite du pavé tactile. Dans ce cas, on peut sentir un retour haptique (ça ne sert pas à grand chose, mais c’est plaisant).

Bon point, chacune de ces manipulations est clairement expliquée dans le panneau de contrôle lié au pavé tactile, accessible par l’intermédiaire de l’application PC Manager de Huawei. On note que cette dernière est très bien conçue, avec des indications explicites pour chaque option.

Huawei Matebook X Pro 2022 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

D’autre part, la connectique de l’ultrabook a été modifiée par rapport à celle du précédent modèle. En effet, alors que ce dernier embarquait 2 ports USB C, un de type A et un adaptateur apportant un port de type A supplémentaire ainsi qu’un connecteur HDMI, le Matebook X Pro 2022 n’intègre plus que 4 ports USB C, dont 2 compatibles Thunderbolt 4 (ceux placés sur le côté gauche) et la traditionnelle prise casque / micro.

Pour connecter une clé USB, un disque dur ou une imprimante, Huawei fournit un adaptateur USB C / USB A. On note qu’on ne dispose plus d’une sortie vidéo HDMI. Il faudra donc acheter un adaptateur si on a absolument besoin de cette sortie vidéo. Et, pour les transferts de données sans fil, le Matebook X Pro est compatibles avec les derniers standards en date : Wi-Fi 6E et Bluetooth 5.2.

Une autre nouveauté, assez importante, réside dans le fait que la Webcam a retrouvé sa place naturelle, dans la bordure supérieure de l’écran, comme cela vient d’être fait sur les derniers Matebook et Matebook D lancés début août. Rappelons que celle-ci était auparavant placée sous une touche escamotable du clavier, ce qui offrait à votre interlocuteur un angle de vue parfait sur vos narines, ce qui n’était pas l’idéal…

Seul problème, contrairement aux deux autres Matebook, moins sophistiqués sur le papier, la Webcam du Matebook X Pro ne capture que des séquences vidéo en 720p. Pour une configuration plus onéreuse que les deux autres, donc destinée à des utilisateurs plus exigeants et plus professionnels, qui peuvent être amenés à communiquer plus régulièrement à distance avec des collègues, ce choix est pour le moins incohérent !

Huawei Matebook X Pro 2022 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Interrogé à ce sujet, le constructeur justifie ce choix par le fait qu’une une Webcam 1080p occuperait plus d’espace et rendrait la bordure supérieure de l’écran plus large. Or, celle-ci mesure 6 mm sur le Matebook X Pro, alors que celle du LG Gram 16 – doté d’une Webcam Full HD – fait 8 mm d’épaisseur. C’est donc en effet plus large ! Mais serait ce vraiment rédhibitoire pour une majorité d’utilisateurs si on bénéficie au final d’une captation vidéo de meilleure qualité ? Pas sur.

On note également que le Matebook X Pro n’intègre pas de volet de confidentialité ou une touche ou un interrupteur pour désactiver la Webcam. Le clavier comporte juste une touche pour couper le micro. Dès lors, il faut passer par le panneau de contrôle de Huawei pour forcer l’arrêt de la Webcam.

Bon point, la Webcam est compatible Windows Hello, et permet donc de déverrouiller le PC par reconnaissance du visage de l’utilisateur.

Huawei Matebook X Pro 2022 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide Huawei Matebook X Pro 2022 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Pour la restitution du son, le Matebook X Pro intègre un système audio composé de six haut-parleurs (2 pour les aigus et 4 chargés de diffuser les basses fréquences). Le tout est complété par quatre micro, placés sur la tranche avant du PC portable, juste devant la pavé tactile.

Au final, lors des vidéo conférences, force est de constater que la qualité des images 720p captées et transmises s’avère très médiocre, peu précises, ce qui est regrettable pour un PC portable s’adressant à des utilisateurs susceptibles de passer pas mal de temps devant leur Webcam pour communiquer avec des collègues ou des amis. Il faudra peut être attendre 2023 pour que le Matebook X Pro se mette au niveau des Matebook et Matebook D dans ce domaine. De plus, lors de nos tests, notre interlocuteur nous a également fait part d’un effet de souffle assez perceptible et d’un son plutôt chargé en aigus / médiums et pas assez en graves.

Alors, certes, les petites fonctions ajoutées par le constructeur par l’intermédiaire du panneau de contrôle de la Webcam, lui même accessible via l’application PC Manager, fonctionnent effectivement. Mais elles ne sont pas vraiment indispensables. Et – surtout – elles ne sauraient faire oublier une qualité globalement brouillonne.

Par exemple, une de ces fonctions permet de rehausser artificiellement votre regard, pour que votre interlocuteur ai l’impression que vous le regardez dans les yeux (donc que vous regardez la Webcam) alors qu’en réalité vous le regardez à l’écran et que vos yeux ne regardent donc pas directement la Webcam. Une autre fonction permet de conserver votre visage au centre de l’image, en effectuant un zoom afin de recadrer l’image filmée en temps réel, lorsque vous vous déplacez légèrement sur la gauche ou sur la droite devant l’objectif.

Huawei Matebook X Pro 2022 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Terminons ce tour d’horizon du châssis en insistant sur le fait que le son délivré par les 6 haut-parleurs s’avère des plus satisfaisants lorsqu’il s’agit de regarder un film ou une série. Le PC portable dispose d’une bonne réserve de puissance et offre un son bien équilibré entre les plages de fréquences, avec en particulier des basses bien perceptibles, ce qui est assez inhabituel sur un PC portable pour le signaler. Du coup, le Matebook X Pro s’avère également très agréable à utiliser pour écouter de la musique en streaming sans utiliser de casque !

Affichage : la totale !

Comme nous l’avons déjà indiqué précédemment, le Matebook X Pro 2022 est doté d’un écran LCD tactile légèrement plus grand que celui de la précédente version : 14,2 pouces, contre 13,9 pouces.

Celui-ci est toujours au format 3:2, plus adapté aux applications bureautiques qu’au visionnage de films / séries, car – dans ce dernier cas – les bandes noires au dessus et en dessous de l’image sont plus importantes qu’avec un écran au format 16:9, voire même 16:10. Ce format est en revanche avantageux, avec une hauteur plus importante, quand on affiche des sites Web ou des documents bureautiques (fichier texte, feuilles de calcul, etc.). Pour ne rien gâcher, la dalle du Matebook X Pro est mate, ce qui permet de travailler ou de se divertir en toute occasion, sans que l’affichage ne soit parasité par des reflets désagréables.

Huawei Matebook X Pro 2022 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Compte tenu de la diagonale légèrement plus grande, la définition d’affichage passe de 3000 x 2000 pixels à 3120 x 2080 pixels. Ce mode offre encore une assez bonne lisibilité, même sans utiliser l’option de mise à l’échelle de Windows. En tout cas, celle-ci est meilleure que si la définition avait été 4K (3840 x 2160 pixels). Le Matebook X Pro offre donc une définition plus fine que celle du LG Gram 16, qui affiche des images en 2560 x 1600 pixels (lire notre test du LG Gram 16), ou de l’Acer Swift 3 OLED (2880 x 1800 pixels).

Bon point, si on désire bénéficier d’une meilleure fluidité d’affichage, par exemple lorsqu’on parcours des sites Web ou les réseaux sociaux, on peut appuyer sur les touches FN + R afin de basculer d’une fréquence de rafraichissement de 60 Hz au mode 90 Hz. Inutile de préciser que ce mode est inutile dans de nombreux cas, par exemple lorsqu’on regarde des photos ou des vidéos, quand on travaille sous Word ou Excel, ou en jouant à Candy Crush Saga.

Huawei Matebook X Pro 2022 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Comme d’habitude, nous avons mesuré les performances d’affichage à l’aide de notre sonde X-Rite i1Display Pro Plus, afin de vérifier la justesse des valeurs annoncées par Huawei : une luminosité maximale de 500 nits, un taux de contraste de 1500:1 et un Delta E inférieur à 1, gage d’une excellente précision des couleurs. Précisons que le gestionnaire d’affichage de Huawei, accessible d’un clic droit sur le Bureau de Windows, propose trois profils colorimétriques : Natif, sRGB et P3. On peut aussi y modifier la température des couleurs.

Si on se place dans le mode P3, la luminosité maximale mesurée s’élève à 571 nits. C’est donc mieux que ce qui est annoncé par le constructeur ! En revanche, le taux de contraste moyen est de 1342:1, ce qui s’avère plutôt moyen (et donc légèrement inférieur à ce qui est promis par Huawei). La température moyenne des couleurs, quant à elle, a été mesurée à 6377 K, ce qui est très proche de la valeur la plus neutre (6500K), que l’on recherche généralement, sauf si on préfère avoir des couleurs un peu plus froides (qui tirent vers le bleuâtre) ou plus chaudes (qui tirent globalement vers le jaunâtre). Enfin, la fidélité des couleurs mesurée s’avère bonne, sans toutefois atteindre ce qu’annonce Huawei, puisque le Delta E moyen mesuré est 2,9 (ce qui est bien car inférieur à 3).

Huawei Matebook X Pro 2022 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

En revanche, si on passe en mode sRGB, le Delta passe à 1,1 ! La promesse du constructeur est donc tenue. Les autres mesures (luminosité maximale et taux de contraste et température moyenne des couleurs) ne bougent quasiment pas. Ce mode est donc indispensable si on utilise le Matebook X Pro pour travailler, en particulier si on utilise des applications graphiques (PAO, CAO, DAO, etc.).

Enfin, le mode Natif offre des performances presque identiques à celles du mode P3, mais avec une température des couleurs parfaitement neutre (6527 K) et un Delta E moyen de 3,1 (tout juste satisfaisant donc).

La polyvalence du Core i7-1260P

Pour son nouveau Matebook X Pro, Huawei a choisi d’exploiter le processeur Intel Alder Lake Core i7-1260P. Ce dernier constitue un bon compromis – en termes de performances et de consommation électrique – entre les puces Alder Lake U (comme le Core i7-1255U), moins véloces mais aussi gourmandes en énergie, et celles de la série Alder Lake H (Core i7-12700H par exemple), qui offrent les meilleurs performances mais sont aussi les plus énergivores.

Mode Equilibré Mode Performances

Avec ses 12 cœurs, dont 4 dits « hautes performances » qui supportent le multi-threading (16 threads au total), la puce Core i7-1260P se retrouve dans de nombreux ultrabooks (Asus Zenbook 14 OLED, Samsung Galaxy Book2 Pro 360, Lenovo Yoga Slim 7i Carbon, LG Gram 16, etc.).

Pour gérer tout ce qui est lié à l’affichage, le Core i7-1260P intègre le processeur graphique Intel Iris Xe, qui apporte une polyvalence certaine à la configuration, puisqu’il permet de se détendre occasionnellement avec certains jeux, comme Fortnite, dans de très bonnes conditions (excellente fluidité des animations, avec jusqu’à 60 images par seconde, en mode graphique Moyen), voire même quelques jeux AAA, comme The Division 2 ou Shadow Of The Tomb Raider, dans des conditions correctes (environ 30 images par seconde avec le niveau graphique le plus bas).

Mode Equilibré Mode Performances

On note que Huawei vous offre la possibilité d’utiliser la combinaison de touches FN + P pour basculer entre les modes Equilibré et Performance (seulement lorsque le PC portable est branché à une prise secteur !). Et, une fois n’est pas coutume, la différence entre les deux modes peut facilement être vérifiée. Ainsi, on constate une augmentation des performances d’environ 30 % avec l’application Cinebench R20 (calculs purs) et d’environ +10% dans le benchmark graphique 3D Mark.

Une autonomie insuffisante pour un ultrabook

Le Matebook X Pro 2022 embarque une batterie de 60 Wh (contre 56 Wh pour le modèle 2021). Cette capacité est plutôt bonne, même si plusieurs configurations récentes intègrent une batterie de plus grosse capacité : 80 W par exemple pour le LG Gram 16 ou 67 W pour l’Asus Zenbook S13 OLED.

Après avoir ajusté la luminosité de l’écran à 200 nits, nous avons réalisé deux test d’autonomie :

Avec le premier, le test Modern Office intégré à l’application PC Mark, qui fait tourner en boucle un script simulant l’utilisation de plusieurs applications bureautiques et multimédia, le Matebook X Pro n’a fonctionné que 7 heures et 30 minutes.

Le second permet d’évaluer l’autonomie en streaming vidéo. Ainsi, la lecture d’un film de 2 heures en Wi-Fi depuis Netflix a fait baisser le niveau de la batterie de 43 %, ce qui permet d’envisager une autonomie totale d’environ 4 heures et 30 minutes seulement.

Huawei Matebook X Pro 2022 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Heureusement, ces deux valeurs ont été obtenues avec une fréquence de rafraichissement de 90 Hz ! La très haute définition de l’écran et cette fréquence élevée ont provoqué une chute de l’autonomie, ce qui est normal. D’ailleurs, une autonomie du même ordre – c’est à dire très faible – avait déjà été constaté avec l’Acer Swift 3 OLED, équipé d’un écran QHD 90 Hz. Ce dernier n’avait fonctionné que 6 heures et 50 minutes en mode 90 Hz.

Si on repasse dans le mode 60 Hz classique, ces autonomies progressent (légèrement) : 5 heures et 24 minutes en streaming vidéo, alors que le test Modern Office – quant à lui – fonctionne pendant 7 heures et 52 minutes. Si ces valeurs sont meilleures qu’en mode 90 Hz, elles demeurent toutefois assez décevantes, car on considère que l’autonomie d’un ultrabook est correcte entre 8 et 10 heures et excellente lorsqu’elle est supérieure à 10 heures, pour qu’il puisse fonctionner une grosse journée avant que sa batterie vienne à manquer d’énergie.

Bon point, la puissance du chargeur USB C a été revue à la hausse. En effet, si elle n’était « que » de 65 W l’année dernière, le nouveau modèle affiche désormais une puissance de 90 W ! Du coup, la vitesse de recharge atteint des sommets : 63 % en une demie heure, 87 % en trois quart d’heure et 97 % au bout d’une heure !

C’est beaucoup mieux (logiquement) que la majorité des ultrabooks actuels, livrés avec un chargeur de 65 W, qui permet de recharger la batterie à hauteur d’environ 50 % au mieux en une demie heure et de 80 % en une heure…