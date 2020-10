Test : Asus ROG Strix SCAR 15, un portable gaming avec écran 300 Hz et plus de 5h d’autonomie

8,5/10 Asus ROG Strix SCAR 15 (G532LWS-HF061T) 2080,50 € > Boulanger On aime Les performances

Le mode Turbo trop bruyant et pas forcément utile Verdict : Avec son ROG Strix Scar 15, Asus nous propose un ordinateur portable gaming très proche de la perfection. Il offre des performances très intéressantes et embarque un écran à 300 Hz très bien calibré d’usine, associé à des composants puissants. La bonne surprise vient de son autonomie : plus de 5 heures (en mode silencieux) dans notre test PCMark, on oublierait presque qu’il ne s’agit pas d’un ultrabook mais bel et bien d’une machine pour jouer. Bien sur, l’autonomie chutera drastiquement en jeu, mais elle reste excellente pour ce type de produit. On oubliera en revanche rapidement son mode Turbo : bien qu’il permette parfois de grappiller quelques FPS dans certains jeux, les nuisances sonores s’envolent alors à un niveau véritablement gênant. Affiché dans certaines boutiques à moins de 2100 euros actuellement, l’Asus ROG Strix Scar 15 se présente comme une très bonne affaire. plus

Plus classique que le ROG Zephyrus Duo 15 et ses deux écrans, le ROG Strix SCAR 15 d’Asus embarque tout de même des composants intéressants, à savoir un Core i7-10875H et une GeForce RTX 2070 Super accompagnée de 8 Go de mémoire graphique GDDR6, mais possède surtout un écran affichant un taux de rafraichissement de 300 Hz. De quoi offrir une expérience de jeu inoubliable ?

Crédit : GalaxieMedia / Yannick Guerrini

Au côté du processeur et du GPU, on trouve 16 Go (2 barrettes de 8 Go, 32 Go max supportés par la plateforme) de mémoire DDR4-3200 basée sur des puces Micron et deux SSD Intel 660p (M.2 NVMe PCIe 3.0 4x) de 512 Go (SSDPEKNW512G8) montés en RAID 0. L’écran de 15,6 pouces repose sur une dalle Full HD IPS bénéficiant d’une vitesse de rafraichissement de 300 Hz et d’un temps de réponse de 3 ms, le tout avec des bords relativement fins, mis à part la bordure inférieure. Aucun doute possible, le ROG Strix SCAR 15 est un notebook gaming.

Crédit : GalaxieMedia / Yannick Guerrini

Un design agréable, typé gaming

Avec ses dimensions de 360 x 275 x 25 mm, l’Asus ROG Strix SCAR 15 est plus épais que le Zephyrus Duo 15, mais affiche un poids quasiment identique sur la balance : 2,32 kg. D’une conception robuste, il mélange habillement plastique et parties métalliques, comme par exemple l’arrière de l’écran. Ce n’est donc pas vraiment un « ultraportable » mais plutôt un « transportable », mais c’est de toute façon le cas pour de nombreux modèles de PC portables dédiés au jeu.

Crédit : GalaxieMedia / Yannick Guerrini

Le design du Strix SCAR 15 est globalement agréable, pourvu que l’on apprécie le RGB. Le logo à l’arrière de l’écran est lumineux, tout comme le contour inférieur du châssis. Ces deux parties RGB sont bien entendu personnalisables via l’application Aura Sync d’Asus, intégrée à la suite logicielle Armoury Crate directement accessible grâce à une touche du clavier. Il sera même possible de les éteindre totalement, ce qu’ils font d’ailleurs déjà tout seul au bout de quelques minutes d’inactivité.

Crédit : GalaxieMedia / Yannick Guerrini

Le clavier chiclet est composé de touches rétro-éclairées individuellement. Le paramétrage du rétroéclairage s’effectue lui aussi via le module Aura Sync du logiciel Armoury Crate, ou bien grâce à deux touches du clavier. Bonne nouvelle pour les joueurs, le clavier est de type n-key rollover, éliminant les risques de ghosting. Le pavé tactile est de son côté d’une taille classique pour ce type de produit gaming, et on retrouve la fonctionnalité qui permet de le « transformer » en pavé numérique d’appoint.

ROG Strix SCAR 15 : une dalle à 300 Hz et 3 ms

Au niveau de l’écran, deux options sont disponibles sur le Strix SCAR 15 : la première avec une dalle IPS affichant une fréquence de rafraichissement de 240 Hz, une seconde avec une dalle IPS à 300 Hz fabriquée par AUO (AUOBC8C / B156HAN12.0). Dans les deux cas, la définition atteint 1920 x 1080 pixels (Full HD) et le temps réponse n’est que de 3 ms. C’est cette deuxième version que nous avons testé, et c’est d’ailleurs la même dalle que l’on retrouve sur le ROG Zephyrus Duo. Toutefois, contrairement au Zephyrus Duo, le Strix SCAR 15 ne bénéficie pas d’une certification Pantone.

Crédit : GalaxieMedia / Yannick Guerrini

Nous avons mesuré grâce à notre sonde Datacolor Spyder 5 Elite (connue pour être « exigeante ») un gamut couvrant 99% de l’espace colorimétrique sRVB, une luminosité maximale de 292 cd/m² et un taux de contraste de 950:1. Ces valeurs sont suffisantes en intérieur, voire même en extérieur grâce au revêtement mat de la dalle. Le point blanc est mesuré à 7700K et le Delta-E moyen n’est que de 1.38 : l’écran semble donc plutôt bien calibré d’usine.

Un châssis bien conçu et un système de refroidissement adapté

De nombreuses grilles de ventilation sont présentes sous le châssis du ROG Strix SCAR 15, afin d’optimiser la circulation d’air et donc la dissipation thermique. L’air chaud est expulsé à l’arrière et sur le côté droit du notebook. Au repos, s’il se montre totalement inaudible en mode silencieux, il n’est l’est plus dès que l’on active le mode performances, avec des nuisances sonores qui restent toutefois très faibles (31,2 dB(A)). Au contraire, le mode Turbo augmente significativement la vitesse de rotation des ventilateurs, et le bruit par la même occasion puisqu’on atteint alors 35,6 dB(A), toujours au repos.

En charge, après 30 minutes de jeu sous The Witcher 3, les nuisances sonores augmentent fort logiquement. En mode silencieux, on atteint alors 36,2 dB(A), ce qui reste très discret, contre 45,4 dB(A) en mode Performances, ce qui commence alors à devenir bruyant sans non plus être insupportable. En mode Turbo, les ventilateurs montent à 6500 tours par minute et les nuisances sonores s’envolent : on atteint 49,8 dB(A), ce qui devient franchement gênant. Le bon côté, c’est que ce système de refroidissement efficace parvient à maintenir le châssis à une température raisonnable : à peine tiède, même en mode Turbo, il est tout à faut possible de le garder sur les genoux dans ces conditions.

Crédit : GalaxieMedia / Yannick Guerrini

Le processeur (à droite sur la photo), le GPU et sa VRAM (à gauche, sous le système de refroidissement) sont soudés à la carte mère. En revanche, les deux SSD sont au format M.2, et un troisième emplacement M.2 vide pourra accueillir un autre SSD en cas de besoin. Côté mémoire, les deux ports SO-DIMM sont occupés par les deux barrettes de 8 Go : si vous souhaitez augmenter cette capacité (jusqu’à 32 Go), il faudra donc remplacer les barrettes de DDR4. Le contrôleur WiFi/Bluetooth, placé sous l’un des deux SSD, est lui aussi sous la forme d’une carte d’extension.

Connectique, audio et réseau

Crédit : GalaxieMedia / Yannick Guerrini Crédit : GalaxieMedia / Yannick Guerrini

Le ROG Strix SCAR 15 possède bien entendu toute la connectique indispensable sur ce type de produit, à l’exception peut-être d’un lecteur de cartes mémoires. On trouve ainsi trois ports USB 3.2 Gen1 (Type-A) et un port USB 3.2 Gen2 Type-C, également compatible DisplayPort 1.4.

Crédit : GalaxieMedia / Yannick Guerrini

A gauche, en plus des trois ports USB Type-A, on trouve le connecteur audio (combo micro-casque). Le port pour la clé NFC KeyStone II (vendue avec la machine) se situe de l’autre côté : liée à un compte Asus, elle permet de sécuriser son installation Windows ainsi que l’accès à ses jeux en (dé)bloquant l’accès à la partition de stockage cachée Shadow Drive, mais également d’appliquer des effets de lumière ou des réglages prédéfinis.

A l’arrière, aux côtés du port USB Type-C, une sortie HDMI 2.0b et un port Ethernet Gigabit complètent le tout. Côté contrôleurs, outre l’Ethernet Gigabit géré par une puce Realtek, ce notebook bénéficie du Bluetooth 5.0 et du WiFi 6 (Intel AX201) en configuration 2×2. La partie audio est confiée à deux haut-parleurs de 4,2 watts. Un microphone est enfin présent en façade, sous l’écran.

D’excellentes performances

Le ROG Strix SCAR 15 est livré avec le logiciel Armoury Crate d’Asus, ce dernier permettant entre autres de définir différents niveaux de performances (Silencieux, Performances et Turbo), en plus du mode classique de gestion de l’énergie de Windows. En pratique, ces réglages jouent sur les limites de consommation d’énergie du processeur (PL1 et PL2) et sur les fréquences du GPU et de la VRAM, afin de moduler la consommation d’énergie, et donc les nuisances sonores et les performances.

Mode Silencieux Performances Turbo CPU PL1 28-45 W 75-90 W 75-90 W CPU PL2 90 W 135 W 135 W GPU (Base) 1140 MHz 1140 MHz 1240 MHz GPU (Boost) 1380 MHz 1380 MHz 1480 MHz VRAM 1750 MHz 1750 MHz 1788 MHz

Test : Alienware m15, nos remarques sur l’importance du cTDP du processeur

Performances bureautiques : PCMark 10 (Score global)

PCMark 10 offre une vision d'ensemble des performances du notebook dans des tâches bureautiques. Ce benchmark fait principalement appel au processeur, mais le GPU est également mis à profit lors des tests OpenCL. Avec son i7-10875H et sa RTX 2070 Super, le ROG Strix SCAR 15 en mode Performances (le mode par défaut) se place devant le Zephyrus Duo 15 et l'Alienware m17, pourtant équipé d'une RTX 2080 Max-Q. Passer en mode Turbo lui permet même de faire jeu égal avec l'excellent Alienware m15 R2. Il reste toutefois légèrement derrière le MSI P75 Creator 9SF. Dans tous les cas, les performances de ce notebook seront largement suffisantes pour n'importe quelle tâche bureautique.

Performances 3D : 3DMark Time Spy

3DMark Time Spy permet de découvrir les performances 3D d'une configuration, et ici aussi le ROG Strix SCAR 15 impressionne. Il se place parmi les modèles les plus rapides équipés d'une configuration équivalente, et se paie même le luxe de dépasser le MSI GS66 Stealth 10SGS, embarquant pourtant un Core i9-10980HK et une RTX 2080 Super Max-Q. Même en mode silencieux, les performances du Strix SCAR 15 restent élevées. Le mode Turbo n'apporte en revanche qu'un très léger gain de performances, à la limite de la marge d'erreur du bench.

Performances 3D : 3DMark Port Royal

Le benchmark Port Royal de 3DMark permet de mesurer les performances en ray-tracing. Sans surprise, la RTX 2070 Super du ROG Strix SCAR 15 se place entre une RTX 2060 et une RTX 2080. Le notebook se montre même plus rapide que certains modèles équipés d'une RTX 2080 Super Max-Q, tel que le GS66 Stealth 10SGS de MSI. En mode Turbo, il arrive à faire encore mieux que le ROG Zephyrus Duo 15 (lui aussi en mode Turbo). Le GT75 titan 8SG de MSI, avec son Core i9-8950HK et sa RTX 2080, reste en revanche inatteignable.

Performances en jeux (Full HD)

Nous avons utilisé pour ce test quatre jeux DirectX 12 et un jeu DirectX 11, testés en 1080p avec les réglages les plus élevés possibles. Nous avons toutefois désactivé les fonctionnalités propres à l’un ou l’autre des constructeurs de GPU du marché, tel que le HBAO+, afin d’éviter tout favoritisme. Le Vsync et, le cas échéant, la limitation d’IPS ont bien entendu eux aussi été désactivés.

Jeu Réglages Ashes of the Singularity: Escalation Extreme, test GPU Tom Clancy’s The Division Ultra Far Cry 5 Ultra, Flou off Rise of the Tomb Raider Very High, SMAA, HBAO+ off Civilization VI Ultra/Ultra, MSAA 8x, test GPU

Le ROG Strix SCAR 15 affiche des performances quasi similaires en jeu en mode normal ou en mode Performances. Il arrive en tête des modèles équipés d'une configuration équivalente. Selon les jeux, le mode Performances se montrera même parfois un peu plus rapide que le mode Turbo. Dans l'absolu, et sans même tenir compte de son mode Turbo plutôt bruyant, le ROG Strix SCAR 15 affichera de très bonnes performances en jeu.

Une autonomie excellente

Terminons par l'autonomie de ce Strix SCAR 15, équipé d'une batterie de 66Wh. Elle atteint de manière agréablement surprenante 5h11 dans le test Batterie de PCMark 10 avec le réglage "silencieux" de gestion de l'énergie et la dalle réglée sur 60 Hz, ce qui est excellent pour un notebook gaming. En passant l'écran à 300 Hz, on tombe à 4h45 d'autonomie, ce qui reste très bon. Bien entendu, en jeu l'autonomie va être sensiblement moins élevée, mais elle reste largement suffisante pour travailler de manière nomade, voire pour regarder quelques épisodes de votre série préférée lors d'un long trajet.