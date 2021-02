Test Asus Zephyrus G15 : RTX 3080 et 165 Hz, le PC portable gaming ultime ?

Pour son nouveau Zephyrus G15, Asus propose un cocktail de composants original et performant, avec en particulier le processeur AMD Ryzen 9 5900HS à 8 cœurs et un écran QHD fonctionnant en 165 Hz. L’efficacité de l’ensemble est-elle à la hauteur du prix demandé ?

9/10 Asus Zephyrus G15 (GA503) 3199,00€ > Boulanger On aime Processeur AMD très performant

Puce graphique Nvidia GeForce RTX 3080

Ecran QHD (2560 x 1440 pixels)

Poids de 2 kg seulement

Fréquence de rafraichissement de 165 Hz

Excellente autonomie en bureautique

Excellente fidélité des couleurs

Dalle LCD mate

Lecteur d'empreintes digitales

Lecteur de cartes microSD

Technologie Adaptive Sync On n’aime pas Pas de Webcam

Saturation des basses

Pas de rétro éclairage RGB

Ports USB C non compatibles Thunderbolt Verdict : Pour son nouveau Zephyrus G15, Asus propose un cocktail de composants qui fait mouche à tous les niveaux : format, performances, affichage, autonomie et son (à un bémol près !). Au final, l’adéquation entre l’écran QHD 165 Hz et la puce graphique RTX 3080 est quasi parfaite. Il ne manque qu’une Webcam pour parfaire l’équipement… et un clavier RGB pour séduire (encore plus) les gamers ! plus

Alors qu’il n’a été annoncé que le mois dernier, à l’occasion du CES 2021, le nouveau Zephyrus G15 d’Asus est d’ores et déjà disponible. Ce PC portable gamer haut de gamme est en effet proposé à 3199 € chez Boulanger (modèle Zephyrus G15 GA503QS-003T, blanc).

Alors certes, la configuration n’est pas donnée, mais il faut reconnaître qu’elle constitue la crème de la crème à l’heure actuelle en matière de PC gaming, dans la mesure où elle allie des performances au top, un équipement complet (à un détail près !), un format compact et léger, et – pour couronner le tout – un affichage qui offre un excellent compromis entre fluidité, précision et qualité d’affichage.

Asus Zephyrus G15 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Le PC portable – blanc – que nous avons testé est doté de 32 Go de mémoire DDR4-3200 (1600 MHz). Signalons que 16 Go sont installés directement sur la carte mère et que cette dernière dispose donc d’un emplacement So-DIMM, où figure une barrette de 16 Go. Ce dernier pouvant recevoir une barrette de 32 Go au maximum, il est donc possible de monter au maximum à 48 Go. Le tout est complété par un SSD de 1 To (avec la possibilité d’installer un second SSD M.2).

Asus Zephyrus G15 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Un modèle moins onéreux (2799 €) est également disponible : le Zephyrus G15 GA503QR-001T. Il s’agit de la version noire du PC portable, avec le même processeur AMD Ryzen 9 5900HS, le même écran QHD 165 Hz, mais avec une Nvidia GeForce RTX 3070. Or, compte tenu des performances observées avec la RTX 3080 embarquée sur le modèle testé, il nous semble très probable que la RTX 3070 n’apporte pas les performances suffisantes pour exploiter cet écran dans de bonnes conditions…

Et comme le constructeur a annoncé la disponibilité prochaine de modèles équipés d’un écran Full HD 144 Hz, il nous semble préférable d’attendre leur disponibilité si on désire « se limiter » à une puce GeForce RTX 3070 (et au passage faire baisser encore plus la facture !).

Un PC gaming sobre et léger

A l’instar du TUF Dash F15 que nous avons récemment testé, le Zephyrus G15 arbore un design des plus sage, surtout dans version blanche (il devrait être disponible également en noir). Les lignes sont arrondies, avec juste une petite touche métallique à l’arrière de l’écran. Bref, l’ensemble n’est pas exubérant, sans moult LED qui clignotent un peu partout.

Asus Zephyrus G15 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Le format de la machine est lui aussi des plus discrets. Avec un poids de 2 kg et une épaisseur de 2 cm, elle passerait presque pour un ultrabook, si son écran n’était pas au format 15,6 pouces. Du coup, la machine mesure tout de même 35,5 cm de longueur et 24,3 cm de large. Il demeure néanmoins assez facile de l’emporter dans une sacoche pour aller faire quelques frags chez un ami.

Asus Zephyrus G15 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

D’autre part, les bords d’écran s’avèrent assez fins, sur les côtés, un peu plus épais en haut, et assez large au bas de l’écran. Il y aurait presque assez de place pour y caser une Webcam ! Mais Asus a fait l’impasse sur ce périphérique, tout comme sur le TUF Dash F15. Si on voit le côté positif, on va dire que chacun peut choisir une Webcam USB en fonction de son prix et de sa définition. Et il sera possible de l’orienter de différentes façons. Mais une Webcam intégrée est quand même plus pratique en déplacement…

Asus Zephyrus G15 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

En l’absence de Webcam, le PC portable ne supporte donc pas l’identification du visage de l’utilisateur pour déverrouiller l’accès à Windows. La bonne nouvelle, c’est que contrairement au TUF Dash F15, le Zephyrus G15 s’appuie pour cela sur un lecteur d’empreintes digitales, intégré au bouton de démarrage. Lors de nos tests, celui-ci s’est avéré rapide et efficace.

Asus Zephyrus G15 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Le Zephyrus G15 embarque la panoplie complète des connecteurs. Ainsi, sur le côté droit, on trouve un port USB 3.2 type A, aux côtés d’un lecteur de cartes mémoire microSD et de l’emplacement permettant de fixer un câble Kensington.

Asus Zephyrus G15 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

A gauche, figurent deux ports USB Type C, compatibles DisplayPort mais pas Thunderbolt ! En revanche, ceux-ci peuvent être utilisés pour recharger un appareil mobile (smartphone, casque, etc.) et pour recharger la batterie du PC portable, avec l’adaptateur secteur d’un smartphone par exemple (jusqu’à 100 watts). Ils sont complétés par un autre port USB de type A, une sortie vidéo HDMI 2.0, une prise casque/micro et un connecteur Gigabit Ethernet. Pour les communications sans fil, le PC portable est compatible avec les technologies Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.1.

Asus Zephyrus G15 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Le clavier de la configuration est muni d’un système de rétro éclairage, mais en blanc uniquement. On ne peut pas modifier la couleur ou en définir plusieurs pour identifier des groupes de touches (pas de rétro éclairage RGB, c’est pas vraiment dans l’esprit gamer tout ça !). D’autre part, le pavé numérique est également absent. En revanche, quatre touches sont mises en avant, au dessus du reste du clavier. Elles permettent de modifier rapidement le niveau sonore, d’activer/désactiver le micro et de lancer l’application Armoury Crate, qui – rappelons le – permet de gérer la plupart des paramètres de fonctionnement de l’ordinateur.

Contrairement au TUF Dash F15, on remarque que les touches ZQSD ne sont pas mises en avant par un effet de transparence. Les joueurs n’en perdront vraisemblablement pas pour autant leurs repères…

Parmi les options proposées par L’Armoury Crate, on en trouve une qui permet d’activer le mode iGPU (utilisation de la puce Radeon du Ryzen 9 lorsqu’on ne joue pas), le mode Optimus (sélection automatique du GPU ou de l’iGPU en fonction de l’application en fonctionnement), ou encore le mode GPU, pour exploiter pleinement le potentiel de la puce GeForce RTX 3080.

L’application permet également de sélectionner le mode de fonctionnement du PC portable : Silencieux (petites performances, petit échauffement et donc ventilation peu active), Performances (mode « normal ») et mode Turbo (performances maximales).

Asus Zephyrus G15 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Pour le reste, la qualité de frappe est au rendez-vous et le large pavé tactile s’avère précis et très agréable à utiliser. En effet, l’index glisse parfaitement dessus, sans aucun à-coup.

Affichage : précis, fidèle et rapide !

Un des principaux atouts du nouveau Zephyrus G15 réside dans sa dalle LCD IPS, qui délivre un affichage de qualité. Celle-ci est mate et les images ne sont donc pas polluées par des reflets désagréables. On peut donc utiliser le PC portable de jour ou en extérieur, avec le même confort d’affichage qu’en soirée.

Alors que, jusqu’à maintenant, les PC portables pouvaient être équipés d’un écran Full HD (1920 x 1080 pixels) ou 4K (3840 x 2160 pixels), Asus a choisi un mode intermédiaire puisque l’affichage du Zephyrus G15 s’effectue en mode QHD, soit 2560 x 1440 pixels. Les images sont donc plus détaillées qu’en Full HD et bien plus lisibles qu’en 4K, sur une diagonale de 15,6 pouces ! Il n’est pas nécessaire d’ajuster le coefficient de mise à l’échelle sur 150 %, dans les paramètres d’affichage de Windows, pour lire les caractères, bien voir les icônes, etc. Cette option apparaît donc comme des plus judicieuses.

Asus Zephyrus G15 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Autre bon choix : la fréquence de rafraichissement maximale de l’écran est de 165 Hz ! On est loin des 240 Hz supportés par certaines configurations comme l’Asus TUF Dash F15 ou le Zephyrus S GX532, des 300 Hz de machines comme le ROG Strix Scar 15 ou les 360 Hz (en théorie) atteignables par l’écran des toutes dernières générations de certains PC gamer (Dell Alienware M17 R4 ou Asus Strix Scar 17). Toutefois, comme nous allons le voir dans la section des performances, la fréquence retenue par Asus est des plus pertinentes.

Grâce au support de la technologie Adaptive Sync, la carte graphique et l’écran sont parfaitement synchronisés à tout moment, afin d’éviter des effets de déchirement d’image en jouant.

Asus Zephyrus G15 – Très peu de reflets sur la dalle LCD – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Bien sur, nous avons réalisés diverses mesures sur la dalle LCD, en utilisant notre sonde X-Rite i1Display Pro Plus. Signalons que le constructeur annonce une luminosité de 300 nits et un taux de contraste de 1000:1.

Et force est de constater que les valeurs relevées en pratique s’avèrent très proches, puisque la luminosité atteint un maximum de 361 nits, alors que le taux de contraste moyen est de 1074:1. D’autre part, la température des couleurs mesurée est de 6898 K. C’est donc très proche des 6500 K qui représentent des couleurs neutres, qui ne tirent ni vers le bleu (couleurs froides > 6500 K), ni vers le jaune (couleurs chaudes < 6500 K).

Asus Zephyrus G15 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Enfin, cerise sur le gâteau, l’écran offre une excellente colorimétrie, puisque les couleurs affichées s’avèrent parfaitement fidèles aux couleurs théoriques. En effet, la valeur moyenne du DeltaE mesuré est très bas : 1,6 seulement, ce qui est excellent puisqu’on considère qu’avec un DeltaE inférieur à 3, la différence entre les teintes affichées et les teintes parfaites n’est pas visible à l’œil nu.

Performances : CPU et GPU au top niveau

Alors que le TUF Dash F15 s’appuie sur un processeur Intel Tiger Lake à quatre cœurs (Core i7-1165G7), le Zephyrus préfère miser sur les performances d’une puce AMD Ryzen de cinquième génération (nom de code « Cezanne »). En l’occurrence, il s’agit du Ryzen 9 5900HS, qui exploite l’architecture Zen 3 d’AMD, avec 8 cœurs physiques (16 threads), cadencés à 3,3/4,6 GHz et avec un TDP de 35 watts.

Et pour le GPU, Asus n’y va pas « avec le dos de la main morte », puisque la machine embarque « tout simplement » la GeForce RTX 3080, le processeur graphique le plus performant de la nouvelle génération de Nvidia.

La puce Ryzen 9 intègre également un circuit graphique Radeon RX Vega 8, à l’instar d’un Intel Core i7 et de son iGPU Iris Xe. Ainsi, il est possible – en utilisant l’application Armoury Crate d’Asus – de n’activer que la puce Nvidia, celle d’AMD ou d’activer les deux, le système se chargeant alors – grâce à la technologie Optimus de Nvidia – d’exploiter l’une ou l’autre en fonction des besoins des applications utilisées.

Toutefois, pour nos tests, c’est bel et bien la RTX 3080 que nous avons éprouvée, tout d’abord à l’aide des traditionnels benchmarks théoriques : 3D mark et ses tests Time Spy, Time Spy Extreme et Port Royal (Ray Tracing). Et dans ce domaine, ce Zephyrus G15 atomise les meilleurs scores jamais observés jusqu’à maintenant. Ainsi, l’indice Time Spy dépasse pour la première fois la barre des 10 000 points, alors que le test Time Spy Extreme franchit allègrement le cap des 5000 points (score de 5117).

Lors des calculs intensifs, le Ryzen 9 5900HS se montre la aussi extrêmement convaincant. Ainsi, avec l’application Cinebench R20, la puce obtient des scores de 5115 (multi threads) et 576 (mono thread). Cette dernière valeur (en mono thread) est quasiment identique à celle réalisée par le Core i7-11370H de l’Asus TUF Dash F15 (Tiger Lake-H).

En revanche, le Ryzen 9 se montre- logiquement – deux fois plus véloce en multi-thread que le Core i7 (score Cinebench R20 de 2713), qui n’embarque que 4 cœurs (contre 8- rappelons le – pour la puce AMD).

Même constat avec le bench de codage x265, HWbot. Le Ryzen 9 5900HS y soutient des cadences de 65 et 15,8 images par seconde, respectivement en Full HD et en 4K. Encore une fois, c’est deux fois plus rapide que le Core i7 du Tuf Dash F15 (35 et 8 images par seconde).

D’un point de vue plus pratique et réaliste, en jouant, on constate que pour atteindre des animations hyper fluides, avec jusqu’à 165 images par seconde (le maximum supporté par l’écran rappelons le), il faut – la plupart du temps – utiliser des réglages graphiques très bas. Par exemple, avec The Division, en mode graphique « Low », on obtient en moyenne 154,6 images par seconde (ips) en QHD et 206 ips en Full HD (compteur bloqué avec l’écran 165 Hz donc !). Et lorsqu’on passe à un niveau graphique légèrement supérieur (qualité Médium), on passe alors à 122 (Full HD) et 168 (QHD) images par seconde.

Dans les mêmes conditions (basse qualité graphique), le jeu Far Cry 5 affiche – en moyenne – 130 ips en Full HD et 112 ips en QHD. Bien sur, malgré un réglage graphique très bas, ces deux jeux conservent une qualité visuelle appréciable !

Mais si on désire bénéficier de la meilleure qualité graphique (en mode Ultra), ces deux jeux ne délivrent qu’environ 90 ips, avec la définition QHD.

Asus Zephyrus G15 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

En revanche, avec un jeu un peu moins sophistiqué graphiquement, comme Fortnite, on peut exploiter l’écran au maximum de ses possibilités, sans pour autant trop dégrader la qualité visuelle du jeu. En effet, en Full HD et en qualité Epique, le jeu affiche des animations comprenant entre 130 et 150 ips ! En mode QHD, on obtient entre 90 et 110 images par seconde. Et il suffit de basculer dans le mode graphique inférieur (Elevé), pour que le compteur soit bloqué à 165 ips la plupart du temps !

Par curiosité, si on active uniquement l’iGPU du Ryzen 9 (le Radeon RX Vega 8), Fortnite fonctionne – en Full HD et le réglage Epique – avec des animations comportant environ 20 ips en moyenne. Avec le mode graphique Elevé, on passe à 30-35 ips. Enfin, on obtient jusqu’à une centaine d’images par seconde si on bascule dans le mode graphique Moyen. En QHD, la fluidité des animations ne varie pas énormément : environ 90 ips en mode graphique Moyen et environ 30 ips en mode Elevé…

Des températures à la hauteur des performances !

Lors de nos séances de jeu (en mode Turbo bien sur !), la montée en température fut assez significative ! Ainsi, après une heure de survie dans Fortnite, nous avons relevé des températures maximales de 94 degrés pour le processeur Ryzen 9 et de 83 degrés pour la puce GeForce RTX 3080. Vu les performances des deux composants, c’est assez normal.

Asus Zephyrus G15 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Autant dire que la partie supérieure du clavier chauffe vraiment (des deux côtés du PC portable). Rien d’insupportable lorsqu’on joue heureusement. Cela s’explique par le fait que l’aération du PC portable s’effectue principalement au niveau de la charnière de l’écran. En effet, sous la machine, les ouvertures pour l’aération ne sont pas très grandes, et disposées sur les bords…

Asus Zephyrus G15 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Pour tenter d’éviter la fonte des composants, la ventilation s’active alors intensément et se fait entendre. Si on joue sans casque, elle peut s’avérer plus ou moins gênante, en fonction de la bande son du jeu ! Avec Fortnite, lorsqu’on gambade dans la nature, hors combat, la soufflerie s’entend bien, sans être désagréable toutefois (pas de souci évidemment si on joue avec un casque).

Asus Zephyrus G15 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Au passage, on note l’intérêt du système Ergo Lift, qui permet à la charnière de l’écran de surélever légèrement la machine, afin de favoriser la circulation de l’air dessous…

Un son parfait, sauf que…

Le Zephyrus G15 Son embarque pas moins de 6 haut-parleurs, dont 2 tweeters, pour vous faire vivre pleinement vos films, jeux et musiques. Ils affichent une puissance totale de 14 watts, ce qui leur permet de mettre de l’ambiance dans une pièce de bonnes dimensions.

Et force est de constater qu’ils offrent une excellente restitution audio. En effet, le son bénéficie à la fois d’aigus détaillés et précis, et de basses bien plus présentes que sur d’autres configurations.

Asus Zephyrus G15 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Seule ombre au tableau : lorsqu’on écoute de la musique, un phénomène étrange est survenu. Certaines notes – de grosse caisse principalement – produisaient un son exagérément saturé, bouché et indéniablement anormal, quel que soit le niveau sonore ou les réglages utilisés. Et si ce problème lié aux basses ne se manifeste pas systématiquement, il n’en demeure pas moins troublant si on désire écouter de la musique (car nous n’avons pas constaté le phénomène en jouant ou en regardant des films). Ce souci était-il lié à notre machine de test. C’est un point à vérifier si vous écoutez beaucoup de musique sans casque…

D’autre part, par l’intermédiaire de l’application Dolby Access, chacun peut ajuster le rendu audio selon ses préférences. En effet, en plus de réglages prédéfinis, pour les jeux, la musique, les film ou la voix, elle offre la possibilité de garder en mémoire trois réglages personnalisés à l’aide d’un égaliseur à 10 bandes, en activant ou pas un effet Surround, qui élargit considérablement le champ audio.

Une excellente autonomie, sauf en jeu (bien sur !)

La batterie du Zephyrus G15 affiche une grosse capacité : 90 Wh (en comparaison, celle du TUF Dash F15 est de 75 Wh « seulement »). Nos tests ont été réalisés avec une luminosité de 200 nits (soit environ 65 % de la luminosité maximale du panneau de configuration de Windows), en mode Silencieux et en activant l’iGPU. Cela permet d’évaluer l’autonomie de la configuration en mode Web (en Wi-Fi), qui ne requiert pas de grandes performances.

En utilisant le test d’autonomie intégré à l’application PC mark, l’ordinateur reste en fonctionnement pendant 10 heures et 28 minutes avant de s’éteindre, ce qui est un excellent résultat. C’est logiquement mieux que le TUF Dash F15 (autonomie mesurée de 8 h 15 min), qui embarque batterie dont la capacité est 16 % inférieure.

Cette bonne impression se confirme en visionnant un film de 2 h 30 min sous Netflix. En effet, le niveau de la batterie ne baisse alors que de 24 %. On peut donc envisager plus de 10 heures de vidéo en streaming avant que la batterie ne soit totalement déchargée, ce qui est encore une fois un très bon résultat !

Asus Zephyrus G15 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Bien sur, il ne faut pas espérer de miracle en jouant. Dès que l’on active la GeForce RTX 3080 et qu’on se place en mode Performances (le plus élevé lorsque la machine fonctionne sur batterie), une heure de Fortnite (en QHD) fait passer la batterie de 100 % à 33%. On peut donc envisager 1 h 30 minutes de jeu au maximum, ce qui n’est déjà pas si mal finalement.

Et cela ne change quasiment pas en activant uniquement l’iGPU, puisqu’il suffit d’une demie heure de jeu pour faire baisser le niveau de charge de la batterie de 32 %. Et il ne reste que 38% de charge après une heure de fusillades.

Asus Zephyrus G15 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Ces résultats ne sont pas surprenant compte tenu de l’équipement embarqué, ne serait ce que l’écran QHD 165 Hz. En effet, nous avons remarqué, lors de certains de nos précédents tests, que l’autonomie des ultrabooks équipés d’un écran 4K était nettement inférieure à celle des machines embarquant un écran Full HD. Dans le cas du Zephyrus G15, on se trouve entre les deux…

Enfin, en utilisant le chargeur de 200 watts fourni (dont les dimensions sont d’ailleurs très raisonnables), la batterie se recharge assez rapidement. Il ne faut en effet qu’une demie heure pour retrouver 50 % de charge. Et celle-ci atteint 72 % en 3/4 d’heure et 85 % après une heure de chargement…