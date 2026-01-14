Test Marstek Venus D : une station de stockage d’énergie modulaire et évolutive

Associant un design élégant, une modularité agréablement surprenante et une puissance d’entrée photovoltaïque à faire pâlir de nombreux onduleurs du marché, la Marstek Venus D se présente comme un système de stockage d’énergie optimal pour les installations solaires de balcon en autoconsommation.

Face à une hausse quasi ininterrompue des tarifs de l’électricité ces dernières années, les foyers se tournent de plus en plus vers la production résidentielle d’électricité. Les kits de panneaux solaires, à installer soi-même sur son balcon ou sa terrasse, sont ainsi de plus en plus nombreux dans le commerce.

Le marché des stations de stockage est lui aussi en plein essor : pourquoi en effet “perdre” le surplus d’électricité généré quand il est possible de le stocker localement, pour l’utiliser ensuite directement chez soi, lorsque le besoin s’en fait sentir ?



Pensée pour optimiser l’autoconsommation d’énergie électrique produite par des panneaux solaires (et faire au passage baisser sa facture d’électricité), la Venus D du constructeur Marstek se présente comme une solution idéale pour répondre à cette problématique.

Contrairement aux systèmes portables ou aux stations d’intérieur de type “pur AC” comme la Venus E, cette station de stockage d’énergie peut ainsi être directement raccordée à des panneaux solaires, en plus d’offrir la possibilité de se charger via le réseau électrique domestique.

Cette solution « plug-and-play » permet donc de se passer totalement d’onduleur ou de micro-onduleurs additionnels. Ces caractéristiques sont alléchantes sur le papier, mais le sont-elles réellement en pratique ?

💰 Prix et disponibilité

Affichée à partir de 1499 euros sur le site du constructeur, la Venus D semble à première vue moins intéressante que d’autres systèmes similaires : cela revient en effet à payer 585 euros pour 1 kWh stocké (dans sa version de base, le tarif au kWh stocké diminue bien entendu en augmentant le nombre de batteries).

Mais ce serait oublier que ce système de stockage d’énergie intègre directement un onduleur solaire dans son module principal ; inutile donc de rajouter un ou plusieurs onduleurs photovoltaïques à la facture globale.

📦 Conception, une station de stockage d’énergie… livrée en kit

La première surprise arrive avant même l’étape du déballage : ce n’est pas un mais deux colis qui composent le kit de base de cette station de stockage ! Un premier module regroupe ainsi toute l’électronique (partie onduleur comprise) de la Venus D, tandis que le second module intègre uniquement les batteries.

Mieux encore, il est possible d’empiler plusieurs modules de stockage d’énergie, afin d’augmenter la capacité de l’ensemble pour s’adapter au mieux aux spécificités de chaque installation photovoltaïque. La modularité bienvenue de cette solution de stockage d’énergie s’accompagne d’un design plutôt agréable et moderne (certains iront jusqu’à le qualifier d’industriel), chaque partie profitant d’une façade noire brillante et d’un châssis moulé en aluminium, à la fois élégant et robuste.

L’unité principale qui vient en haut de la pile affiche 17 kg sur la balance, pour des mensurations de 48 x 38,5 x 13,5 cm, tandis que chaque module de batterie pèse environ 25 kg pour des dimensions de 48 x 32 x 20 cm. Cette séparation facilite grandement le transport et l’installation de la Venus D par une seule personne, par rapport à des modèles monoblocs bien plus lourds (60 kg pour la Venus E, par exemple).

Certifiée IP65 pour une utilisation en extérieur, cette station de stockage d’énergie regroupe toute la connectique à l’arrière du module principal, à l’exception d’une prise propriétaire placée en dessous et destinée à connecter le module “batterie” (chaque module complémentaire est équipé de deux de ces prises, afin de pouvoir les empiler).

La surface supérieure sert quant à elle de radiateur, la Venus D bénéficiant d’un système de refroidissement totalement passif, donc virtuellement inaudible. Seule curiosité, le bouton Power est lui aussi placé sur la partie supérieure, donc a priori nullement protégé de possibles intempéries…

⚙️ Caractéristiques, une station pensée pour l’autoconsommation

Stockage disponible : 2,25 kWh (2,56 kWh -12% de réserve)

: 2,25 kWh (2,56 kWh -12% de réserve) Prise AC : entrée/sortie

: entrée/sortie Puissance max en entrée (recharge) : 2200W

: 2200W Puissance max en entrée (photovoltaïque) : 4000W

: 4000W Puissance max en sortie (décharge) : 800W/2200W (débridé)

: 800W/2200W (débridé) Puissance max de la prise off-grid : 2200W, 2500W pendant 10s

: 2200W, 2500W pendant 10s Dimensions module principal (L × P × H) : 480 × 385 × 135 mm

: 480 × 385 × 135 mm Dimensions module batterie (L × P × H) : 480 × 320 × 202 mm

: 480 × 320 × 202 mm Poids : 17 Kg (module principal), 25 kg (module batterie)

: 17 Kg (module principal), 25 kg (module batterie) Garantie : 10 ans

: 10 ans Indice de protection : IP65

: IP65 Réseau : Ethernet, WiFi, Bluetooth, RS-485

La capacité de stockage de la Venus D atteint 2,56 kWh dans sa version de base, avec un seul module “batterie”. Mais elle peut être étendue jusqu’à 15,36 kWh en empilant un maximum de six modules.

Comme sur les autres produits de son catalogue, Marstek utilise des batteries LiFePO4 (phosphate de fer et de lithium), une technologie réputée pour sa sécurité chimique et sa stabilité thermique. Les batteries supportent ainsi plus de 6000 cycles de charge et affichent une durée de vie estimée à 15 ans, ce qui permet à Marstek de garantir pendant 10 ans sa Venus D. La station empêche en outre toute décharge complète des batteries afin d’éviter tout dommage ; la capacité de réserve est d’ailleurs personnalisable avec des valeurs comprises entre 12% et 70%.

Le système peut injecter jusqu’à 2200W dans le réseau électrique domestique via une prise classique, mais la puissance par défaut est bridée à 800 watts*. Il peut en outre se recharger à partir d’une prise murale avec une puissance maximale de 2200 watts, ou bien utiliser directement l’énergie produite par des panneaux solaires.

Pour cela, la Venus D est équipée de quatre entrées indépendantes de 1000W chacune, soit un maximum de 4000W. Attention toutefois, la tension d’entrée des trackers MPPT (pour Suivi du point de puissance maximale) est limitée à 60V, interdisant par la même occasion les longues chaînes de panneaux montés en série ; il faudra donc privilégier les configurations en parallèle, ou bien utiliser des panneaux à basse tension.

Une prise dédiée permet également d’alimenter des appareils électriques critiques en cas de coupure de courant. Cette fonction UPS affiche un temps de commutation inférieur à 15 ms, et une puissance nominale de 2200W (jusqu’à 2500W en pic, pendant un maximum de 10 secondes).



La Venus D utilise du Bluetooth et du WiFi (exclusivement en 2,4 GHz) pour communiquer avec l’application dédiée de gestion sur smartphone (Android ou iOS). Enfin, deux prises RJ45 – un port RS-485 et un port Ethernet – sont également présentes à l’arrière du module principal.

*La version 2024 de la norme NF C15-100, entrée en vigueur au premier septembre 2025, impose quelques changements importants pour les installations photovoltaïques monophasées. En branchant ce type de station de stockage d’énergie directement à une prise électrique existante « après fusible », il existe en effet un risque de surcharge des conducteurs partagés ; c’est pourquoi l’injection est par défaut limitée à 800 watts (soit environ 3,5A), pour rester dans les marges thermiques des conducteurs domestiques standards. Au-delà, il devient structurellement dangereux d’utiliser une prise partagée, et l’intervention d’un électricien pour modifier l’installation électrique devient indispensable.

🔌 Une installation aisée : branchez, et ça fonctionne

Comme les autres solutions de stockage du catalogue de Marstek, la Venus D est pensée pour être “plug-and-play”, avec une installation qui se déroule en quelques étapes simples.

Il suffit en effet d’installer le bouchon de terminaison – il s’agit en réalité d’une résistance de fin de boucle – sur le port inférieur de la batterie, puis d’empiler l’unité principale sur le module de batterie via le port de connexion intégré (les pieds servent de guide d’alignement). Il ne reste plus qu’à brancher la station de stockage sur une prise électrique classique grâce au câble livré avec l’appareil, puis le cas échéant connecter les panneaux solaires à la Venus D via les prises au format MC4 standard.

Idéalement, un compteur intelligent à installer dans le tableau électrique permet de contrôler dynamiquement l’injection de courant dans le réseau domestique. La Venus D est compatible avec les principaux compteurs du marché, mais Marstek propose également ses propres solutions (les CT002 et CT003).

📱 Une application mobile comme centre de contrôle

Une application mobile dédiée, compatible Android et iOS, permet de configurer et de gérer au quotidien la Venus D. Une fois le compte utilisateur créé, il devient possible de rajouter le système de stockage dans l’appli (en Bluetooth), puis de choisir le réseau WiFi à utiliser. Le cas échéant l’application indiquera si une mise à jour du firmware de la station est nécessaire.Différents modes de fonctionnement sont possibles : un mode autoconsommation, un mode optimisé par IA, un mode manuel et un mode UPS (disponible avec la dernière mise à jour du firmware de la Venus D). Le premier mode exige la présence d’un compteur intelligent pour surveiller la consommation électrique domestique, ajustant automatiquement la puissance d’injection ou de charge de la batterie. Ce mode est donc à privilégier puisqu’il s’appuie sur des données réelles, même si quelques problèmes de latence surviennent parfois lorsque la connectivité WiFi avec le compteur intelligent est dégradée.

De son côté, le mode “IA” analyse différents paramètres (données tarifaires en temps réel des fournisseurs d’électricité, niveau actuel de batterie, prévisions météorologiques ou encore habitudes de consommation domestique) pour ajuster automatiquement la charge et l’injection de courant. Hélas, les fournisseurs d’énergie français ne sont actuellement pas pris en charge par l’application, limitant sensiblement l’intérêt de ce mode.

Le mode manuel permet quant à lui de définir des périodes spécifiques d’autoconsommation, de charge ou de décharge ainsi que la puissance souhaitée (de 30W à 2200W). A défaut de posséder un compteur intelligent, c’est ce mode qui s’avère le plus intéressant.

Enfin, le mode UPS transforme la Venus D en véritable onduleur domestique. Le système charge alors complètement la batterie, afin d’assurer une alimentation de secours maximale aux appareils “sensibles”. Ce mode s’avère particulièrement utile dans les zones souffrant de coupures de courant fréquentes.

Une API dédiée pour la surveillance et la gestion à partir d’une plateforme domotique de type EMS (Energy Management System), telle que Home Assistant, est également disponible. Toujours en développement, elle ne bénéficie toutefois d’aucun support de la part du constructeur, et présente encore quelques problèmes de stabilité.

💪 Venus D : des performances de premier ordre

Les tests en conditions réelles montrent une très bonne efficacité du système, avec un rendement global compris entre 83% (via le réseau domestique) et 88% (via des panneaux solaires). La Venus D se montre en outre plutôt réactive, avec un ajustement de l’injection pour compenser la consommation domestique qui s’effectue en 2 à 3 secondes seulement en mode autoconsommation.

Conçue pour être installée sur un balcon ou une terrasse, la Venus D est susceptible de souffrir des intempéries et des températures extrêmes. Fort heureusement, le système peut fonctionner jusqu’à -20°C grâce à une gestion intelligente des cellules des batteries : la recharge reste possible par grand froid, mais elle s’effectue à puissance réduite (200W environ) pour protéger les cellules, le temps que la batterie se réchauffe.

9/10 Marstek Venus D 1499€ > Marstek On aime Bon rapport qualité/prix

Bon rapport qualité/prix Modularité et évolutivité

Modularité et évolutivité Branchement direct des panneaux solaires

Branchement direct des panneaux solaires Efficacité

Efficacité Durée de vie élevée des batteries

Durée de vie élevée des batteries Simplicité d’installation et d’utilisation

Simplicité d’installation et d’utilisation Puissance de charge et de décharge élevée On n’aime pas Logiciel perfectible

Logiciel perfectible Bouton Power étrangement placé Verdict : Impressionnante par sa flexibilité et la puissance disponible, la Venus D de Marstek est l’un des rares systèmes “plug-and-play” de stockage d’énergie capables de gérer une installation solaire de 4 kW tout en offrant une capacité de stockage digne d’une installation résidentielle fixe. Sa force réside dans sa modularité et son efficacité, ainsi que dans sa compatibilité avec de nombreux compteurs intelligents tiers. Seule la partie software nous laisse véritablement sur notre faim : des traductions parfois aléatoires, une incompatibilité avec les offres bi-tarif françaises et quelques bugs résiduels trahissent une relative jeunesse de la couche logicielle. Fort heureusement, Marstek publie régulièrement des mises à jour du firmware de sa Venus D et de l’application dédiée, corrigeant peu à peu ces défauts tout en ajoutant de nouvelles fonctionnalités.

