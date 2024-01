Test Samsung Galaxy Tab S9 FE+ : une tablette grand format de milieu de gamme sans réelle faiblesse !

La Galaxy Tab S9 FE+ est la plus grande des deux nouvelles tablettes de milieu de gamme de Samsung. Elle diffère de sa grande sœur, la Galaxy Tab S9+, par un équipement plus modeste, avec en particulier un écran LCD 90 Hz et un processeur Samsung Exynos 1380. Résultat : elle est presque deux fois moins chère !

Samsung Galaxy Tab S9 FE+ – Crédit Xavier Regord / Tom’s Guide Samsung Galaxy Tab S9 FE+ – Crédit Xavier Regord / Tom’s Guide Samsung Galaxy Tab S9 FE+ – Crédit Xavier Regord / Tom’s Guide

Samsung Galaxy Tab S9 FE+ 256 Go Amazon 715€

Rakuten 640€

RueDuCommerce 699.99€

Fnac 771.90€

E.Leclerc 799€

Samsung 799€

Boulanger 799€

Materiel.net 799.96€

Darty 799.99€

Cdiscount 825.70€

Pixmania FR 846.82€ Plus d’offres

Cet été, Samsung a lancé ses nouvelles tablettes haut de gamme, les Galaxy Tab S9, S9+ et S9 Ultra. Il y a quelques semaines, nous avons pu tester – et apprécier – cette dernière, qui est l’archétype de la tablette ultime pour 2023. Mais ces tablettes haut de gamme ne sont pas données (il faut compter au minimum 1349 € pour la Galaxy Tab S9 Ultra, que nous avons testée il y a quelques semaines), ce qui peut limiter le nombre d’utilisateurs susceptibles de remplacer leur appareil actuel par une Galaxy Tab S9.

C’est la raison pour laquelle le constructeur revient à la charge, avec deux nouveaux modèles, les Galaxy Tab S9 FE et Galaxy Tab S9 FE+, nettement plus abordables, car dotés d’un équipement beaucoup moins prestigieux. Elles ont toutefois le mérite de conserver certaines caractéristiques intéressantes de leurs grandes sœurs, comme une étanchéité totale ou le stylet fourni en standard.

Ces Galaxy Tab S9 FE et Galaxy Tab S9 FE+ déméritent elles pour autant ? C’est ce que nous avons voulu savoir, en testant la plus grande des deux tablettes, la Galaxy Tab S9 FE+.

Samsung Galaxy Tab S9 FE+ – Crédit Xavier Regord / Tom’s Guide Samsung Galaxy Tab S9 FE+ – Crédit Xavier Regord / Tom’s Guide Samsung Galaxy Tab S9 FE+ – Crédit Xavier Regord / Tom’s Guide

Quelles sont les caractéristiques techniques de la Samsung Galaxy Tab S9 FE+ ?

La Galaxy Tab S9 FE+ a plusieurs points communs avec sa grande sœur, la Galaxy Tab S9+ : le stylet est fourni en standard; l’étanchéité à l’eau et à la poussière est totale; un emplacement pour cartes mémoire microSD est présent, tout comme trois capteurs photo; la batterie a une capacité de 10090 mAh et la charge (uniquement) filaire s’effectue en 45 W.

Design : Dos en aluminium, IP68

: Dos en aluminium, IP68 Écran : LCD, 12,4 pouces, 90 Hz, 2560 x 1600 pixels

: LCD, 12,4 pouces, 90 Hz, 2560 x 1600 pixels Dimensions : 28,5 x 18,5 x 0,65 cm

: 28,5 x 18,5 x 0,65 cm Poids : 630 g

: 630 g Processeur : Samsung Exynos 1380

: Samsung Exynos 1380 RAM : 8 ou 12 Go

: 8 ou 12 Go Stockage : 128 Go, 256 Go (+ microSD)

: 128 Go, 256 Go (+ microSD) Caméra arrière : 8 Mpx + ultra grand angle 8 Mpx

: 8 Mpx + ultra grand angle 8 Mpx Caméras avant : 12 Mpx (ultra grand angle)

: 12 Mpx (ultra grand angle) Batterie : 10090 mAh, charge filaire 45 W

: 10090 mAh, charge filaire 45 W Connectivité : Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3

: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 Divers : ports USB-C, 2 haut-parleurs, capteur d’empreintes digitales latéral

: ports USB-C, 2 haut-parleurs, capteur d’empreintes digitales latéral Système d’exploitation : Android 13, One UI 5.1

Samsung Galaxy Tab S9 FE+ – Crédit Xavier Regord / Tom’s Guide Samsung Galaxy Tab S9 FE+ – Crédit Xavier Regord / Tom’s Guide Samsung Galaxy Tab S9 FE+ – Crédit Xavier Regord / Tom’s Guide

Quel est le prix de la Samsung Galaxy Tab S9 FE+ ?

La Galaxy Tab S9 FE+ est disponible en deux versions :

avec 8 Go de mémoire et un SSD de 128 Go : 699 €

avec 12 Go de mémoire et un SSD de 256 Go : 799 €

On note que si la version la plus abordable est assez difficile à trouver sur les différents sites spécialisés, elle est bien disponible sur le site de Samsung.

Encore un peu plus abordable, la Galaxy Tab FE est quant à elle dotée d’un écran LCD de 10,9 pouces, d’une batterie légèrement plus petite et d’un seul capteur photo frontal. Elle est actuellement proposée à 529 €, avec 6 Go de mémoire et un SSD de 128 Go, ou à 599 €, avec 8 Go de mémoire et un SSD de 256 Go.

Samsung Galaxy Tab S9 FE+ – Crédit Xavier Regord / Tom’s Guide Samsung Galaxy Tab S9 FE+ – Crédit Xavier Regord / Tom’s Guide Samsung Galaxy Tab S9 FE+ – Crédit Xavier Regord / Tom’s Guide

Si ces prix correspondent aux modèles Wi-Fi des tablettes, elles sont également disponibles en versions 5G, pour 100 € de plus. Leur prix passent donc à 799 € / 899 € pour la Galaxy Tab S9 FE+ et 629 € / 699 € pour la Galaxy Tab S9 FE.

Compte tenu de ces prix, il s’agit donc de modèles de milieu de gamme proposés à presque moitié prix par rapport aux tablettes haut de gamme. En effet, rappelons que la Galaxy Tab S9+, de la même taille (12,4 pouces) et en Wi-Fi, est proposée à 1149 € (12 Go de mémoire et SSD de 256 Go) ou 1279 € (12 Go de mémoire et 512 Go d’espace de stockage).

Et si on désire une tablette encore moins chère, on peut s’orienter vers deux nouveautés d’entrée de gamme de cette fin d’année 2023, les Galaxy Tab A9 (8,7 pouces) et Galaxy Tab A9+ (11 pouces), vendues à partir de 190 € et 260 €.

Samsung Galaxy Tab S9 FE+ – Crédit Xavier Regord / Tom’s Guide Samsung Galaxy Tab S9 FE+ – Crédit Xavier Regord / Tom’s Guide Samsung Galaxy Tab S9 FE+ – Crédit Xavier Regord / Tom’s Guide

A lire aussi > Meilleures tablettes tactiles : quelle tablette choisir en 2023 ?

Même design, sobre et subtil, que celui de ses grandes sœurs

De dos, la Galaxy Tab SS9 FE+ est quasiment identique à la Galaxy Tab S9+. Ainsi, la tablette bénéficie de finitions très soignées, avec en particulier un petit liseré discret sur deux de ses quatre bords. La seule différence réside dans la disparition de la délimitation de la zone magnétique où le stylet se fixe afin de se recharger. L’emplacement est bien sur toujours présent puisque l’accessoire est fourni en standard. Il n’est juste plus visible.

Samsung Galaxy Tab S9 FE+ – Crédit Xavier Regord / Tom’s Guide Samsung Galaxy Tab S9 FE+ – Crédit Xavier Regord / Tom’s Guide Samsung Galaxy Tab S9 FE+ – Crédit Xavier Regord / Tom’s Guide

Contrairement à la Galaxy Tab S9 FE, qui n’est proposée qu’en gris (anthracite), la Galaxy Tab S9 FE+ est disponible en quatre couleurs : gris (modèle testé), argent, rose (lavande) et vert clair (menthe).

La tablette a un poids raisonnable de 627 grammes, et son format est plutôt compact : 28,5 x 18,5 cm, pour une épaisseur de seulement 0,65 cm. Très fine, elle s’avère donc très facilement transportable et utilisable en toutes circonstances. Rappelons qu’elle est à peine plus lourde (627 grammes) et épaisse (6,5 mm) que la Galaxy Tab S9+ (586 gr et 5,7 mm).

Samsung Galaxy Tab S9 FE+ – Crédit Xavier Regord / Tom’s Guide Samsung Galaxy Tab S9 FE+ – Crédit Xavier Regord / Tom’s Guide Samsung Galaxy Tab S9 FE+ – Crédit Xavier Regord / Tom’s Guide

Si le design de la Galaxy Tab S9 FE+ est très proche de celui de sa grande sœur, quelques détails permettent de les distinguer. Tout d’abord, deux des quatre haut-parleurs de la Galaxy Tab S9+ ont disparu. Heureusement, la conséquence sur la qualité audio, que nous avions beaucoup apprécié, n’est pas si importante. En effet, la qualité audio délivrée demeure excellente, ce qui est un bon point si on désire regarder une vidéo ou écouter de la musique dans casque ou écouteurs Bluetooth.

Ensuite, le lecteur d’empreintes digitales n’est plus situé sous la dalle de l’écran, mais sur le bouton de démarrage, ce qui est parfaitement normal, car il n’est pas possible de placer ce dispositif sous une dalle LCD ! Et l’option 5G n’est plus disponible sur cette tablette de milieu de gamme.

Samsung Galaxy Tab S9 FE+ – Crédit Xavier Regord / Tom’s Guide Samsung Galaxy Tab S9 FE+ – Crédit Xavier Regord / Tom’s Guide Samsung Galaxy Tab S9 FE+ – Crédit Xavier Regord / Tom’s Guide

En revanche, à l’instar de ses grandes sœurs, la Galaxy Tab S9 FE+ est certifiée IP68, ce qui garantit une imperméabilité totale à l’eau (douce !) et à la poussière. Les maladroits (ou les malchanceux !) peuvent donc l’utiliser au bord de la piscine ou dans la baignoire sans craindre une chute accidentelle qui pourrait l’endommager.

D’autre part, la tablette a également l’avantage d’intégrer un lecteur de cartes mémoire microSDXC. On peut donc acheter le modèle doté de 128 Go d’espace de stockage et – si vraiment on se rend compte quelques mois plus tard que cela ne suffit pas – étendre très facilement cette capacité.

Samsung Galaxy Tab S9 FE+ – Crédit Xavier Regord / Tom’s Guide Samsung Galaxy Tab S9 FE+ – Crédit Xavier Regord / Tom’s Guide Samsung Galaxy Tab S9 FE+ – Crédit Xavier Regord / Tom’s Guide Samsung Galaxy Tab S9 FE+ – Crédit Xavier Regord / Tom’s Guide Samsung Galaxy Tab S9 FE+ – Crédit Xavier Regord / Tom’s Guide Samsung Galaxy Tab S9 FE+ – Crédit Xavier Regord / Tom’s Guide

Et, comme nous l’avons déjà indiqué, la Galaxy Tab S9 FE+ est accompagnée en standard de son stylet, pour le plus grand plaisir des utilisateurs qui aiment dessiner ou qui préfèrent prendre des notes manuscrites à l’écran plutôt que d’utiliser un clavier virtuel.

Lors de nos tests, nous avons pu apprécié son efficacité, aussi bien lorsqu’il s’agissait de “dessiner” avec les applications PenUp ou Infinite Painter, ou d’utiliser Samsung Notes pour écrire un texte, puis – éventuellement – de procéder à une phase de reconnaissance des caractères afin d’obtenir un texte “propre”.

Samsung Galaxy Tab S9 FE+ – Crédit Xavier Regord / Tom’s Guide Samsung Galaxy Tab S9 FE+ – Crédit Xavier Regord / Tom’s Guide Samsung Galaxy Tab S9 FE+ – Crédit Xavier Regord / Tom’s Guide

Un affichage LCD convaincant

La première des deux grosses différences entre la Galaxy Tab S9 FE+ et la Galaxy Tab S9+ réside dans l’abandon de la technologie OLED (la seconde étant l’utilisation d’un processeur beaucoup moins performant, comme on le verra plus loin).

La dalle OLED est donc remplacée par un modèle LCD IPS, au format 12,4 pouces (alors que la Galaxy Tab S9 FE exploite rappelons le un écran LCD de 10,9 pouces). Bien sur, si la qualité d’affichage n’est pas à la hauteur d’une tablette ou d’un ultrabook doté d’un écran OLED, elle n’est cependant pas décevante pour autant.

Samsung Galaxy Tab S9 FE+ – Crédit Xavier Regord / Tom’s Guide Samsung Galaxy Tab S9 FE+ – Crédit Xavier Regord / Tom’s Guide Samsung Galaxy Tab S9 FE+ – Crédit Xavier Regord / Tom’s Guide

D’autre part, la définition d’affichage est légèrement inférieure à celle de la Galaxy Tab S9+ : 2560 x 1600 pixels contre 2800 x 1752 pixels (format 16:10). Ce mode QHD, étendu au format 16:10, demeure toutefois suffisamment précis, compte tenu de la diagonale de l’écran, pour bénéficier d’images détaillées à souhait.

De plus, pour fluidifier les défilements d’écrans, lorsqu’on parcourt des sites Web ou les réseaux sociaux, la fréquence d’affichage maximale est de 90 Hz (contre 120 Hz pour les Galaxy Tab S9, S9+ et S9 Ultra). Cela permet- pour ceux qui le veulent vraiment – d’améliorer la lecture des informations, sans pour autant trop avoir trop d’impact sur l’autonomie de la configuration.

Samsung Galaxy Tab S9 FE+ – Crédit Xavier Regord / Tom’s Guide Samsung Galaxy Tab S9 FE+ – Crédit Xavier Regord / Tom’s Guide Samsung Galaxy Tab S9 FE+ – Crédit Xavier Regord / Tom’s Guide

Enfin, pour ce qui concerne la qualité d’affichage, on peut constater sur les différentes photos que les couleurs sont convaincantes, avec des noirs assez profonds (pas autant qu’avec la technologie OLED, certes). Signalons également que la dalle étant protégé par le revêtement Gorilla Glass 5, elle s’avère particulièrement brillante. Les reflets peuvent donc s’avérer gênants dans certaines conditions d’éclairage ambiant défavorable (en extérieur par exemple).

Bien sur, nous avons tenter de valider nos bonnes impressions à l’aide de tests plus objectifs, réalisés à l’aide de notre sonde X-Rite i1Display Pro Plus. Les résultats sont les suivants :

Luminosité maximale : 547 nits avec le profil d’affichage Vif (527 nits en mode Naturel). L’affichage bénéficie donc d’un bon niveau de luminosité.

Taux de contraste moyen : 1577:1. Ce résultat confirme notre premier ressenti, puisque les noirs affichés s’avèrent très satisfaisants.

Température des couleurs moyenne : 6704 K. La colorimétrie de l’affichage s’avère donc plutôt neutre.

Delta E moyen de 3,6 en mode Naturel (5.0 en mode Vif). La fidélité des couleurs n’est donc pas optimale (il faudrait que le Delta E soit inférieur à 3 pour cela). Le résultat demeure toutefois acceptable pour une tablette grand public, sur laquelle on va visionner beaucoup de contenus multimédia (photos, vidéos, sites Web, jeux, etc.).

Samsung Galaxy Tab S9 FE+ – Crédit Xavier Regord / Tom’s Guide Samsung Galaxy Tab S9 FE+ – Crédit Xavier Regord / Tom’s Guide Samsung Galaxy Tab S9 FE+ – Crédit Xavier Regord / Tom’s Guide

Des performances modestes, mais suffisantes

Exit la puce haut de gamme Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm des tablettes Galaxy Tab S9 haut de gamme ! Sur les Galaxy Tab S9 FE et FE+, elle laisse sa place au processeur Exynos 1380 de Samsung. Ce dernier intègre huit cœurs : quatre cadencés à 2,4 GHz et 4 fonctionnant à 2.0 GHz. L’affichage est géré par le GPU Mali G68 MP5.

A l’aide des traditionnels applications de benchmarking, on obtient les résultats suivants :

GeekBench : scores de 960 (single core) et 2833 (multi core)

PC Mark : indice de 11170

3D Mark Wild Life / Wild Life Extreme = 2974 et 846

Ces résultats tout à fait comparables à ceux que nous avons obtenus en août dernier, lors du test du smartphone Honor 90, qui embarquait la puce Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated.

On note que ce même processeur Exynos était déjà présent au sein du smartphone Samsung Galaxy A54, que nous avons testé en juin dernier.

Bien sur, avec la puce Exynos 1380, le niveau de performances de la Galaxy Tab S9 FE+ est très inférieur à celui offert par les appareils mobiles équipés du processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (et à fortiori à ceux qui vont exploiter en 2024 le Snapdragon 8 Gen 3, comme le tout récent smartphone RedMagic 9 Pro, que nous avons testé). Ainsi, par exemple, les performances 3D du Snapdragon 8 Gen 2 s’élèvent à environ 3700 avec le test 3D Mark Wild Life Extreme, ce qui est 4 à 5 fois mieux que celles de l’Exynos 1380 !

Samsung Galaxy Tab S9 FE+ – Crédit Xavier Regord / Tom’s Guide Samsung Galaxy Tab S9 FE+ – Crédit Xavier Regord / Tom’s Guide Samsung Galaxy Tab S9 FE+ – Crédit Xavier Regord / Tom’s Guide

En pratique, on peut se détendre, par exemple en jouant à Fortnite dans d’assez bonnes conditions. En effet, les animations s’avèrent assez fluides (30 à 40 images par seconde en moyenne) avec une qualité graphique Elevée ! Et si on passe en qualité Moyenne, la fluidité s’améliore un peu (jusqu’à 50 images par seconde).

Des performances photo correctes, sans plus

Comme la la Galaxy Tab S9+, la Galaxy Tab S9 FE+ est équipée de deux capteurs dorsaux et d’un capteur frontal. La seule différence réside dans le fait que le capteur associé à l’objectif grand angle (principal) du modèle économique a une définition de seulement 8 mégapixels, contre 13 mégapixels pour celui de la Galaxy Tab S9+.

Samsung Galaxy Tab S9 FE+ – Objectif ultra grand angle Samsung Galaxy Tab S9 FE+ – Objectif ultra grand angle Samsung Galaxy Tab S9 FE+ – Objectif ultra grand angle

Samsung Galaxy Tab S9 FE+ – Objectif ultra grand angle Samsung Galaxy Tab S9 FE+ – Objectif ultra grand angle Samsung Galaxy Tab S9 FE+ – Objectif ultra grand angle

Les deux autres capteurs, associés à l’objectif dorsal ultra grand angle et à l’objectif frontal, sont identiques à ceux de la tablette haut de gamme, avec des définitions respectives de 8 mégapixels et 12 mégapixels.

Bien sur, prendre des photos avec une tablette de 12,4 pouces n’est pas des plus pratiques ni vraiment discret. Toutefois, force est de constater que la Galaxy Tab S9 FE+ peut dépanner, si on désire capturer certains évènements.

Samsung Galaxy Tab S9 FE+ – Objectif grand angle Samsung Galaxy Tab S9 FE+ – Objectif grand angle Samsung Galaxy Tab S9 FE+ – Objectif grand angle

Samsung Galaxy Tab S9 FE+ – Objectif grand angle Samsung Galaxy Tab S9 FE+ – Objectif grand angle Samsung Galaxy Tab S9 FE+ – Objectif grand angle

Ainsi, lorsque la tablette est en veille, il suffit d’effectuer une double pression de la touche de démarrage pour faire apparaître le menu photo. Les clichés sont ensuite capturés rapidement et peuvent ensuite être retouchés en quelques secondes. Par exemple, un effaceur d’objets se charge de faire disparaître les éléments indésirables de l’image.

Samsung Galaxy Tab S9 FE+ – Zoom numérique 2x Samsung Galaxy Tab S9 FE+ – Zoom numérique 2x Samsung Galaxy Tab S9 FE+ – Zoom numérique 2x

Samsung Galaxy Tab S9 FE+ – Zoom numérique 2x Samsung Galaxy Tab S9 FE+ – Zoom numérique 2x Samsung Galaxy Tab S9 FE+ – Zoom numérique 2x

Quel que soit l’objectif utilisé, les clichés réalisés en plein jour s’avèrent d’assez bonne qualité. Bien sur, en l’absence de zoom optique, on peut faire appel à un zoom numérique. Et si ce dernier procure des résultats plutôt satisfaisants avec un facteur de grossissement de 2x, il est préférable de ne pas aller plus loin, sous peine de voir la précision des images baisser considérablement. D’ailleurs, vraisemblablement conscient de cette limitation, le constructeur n’autorise qu’un zoom numérique maximum de 4x.

Samsung Galaxy Tab S9 FE+ – Zoom numérique 4x Samsung Galaxy Tab S9 FE+ – Zoom numérique 4x Samsung Galaxy Tab S9 FE+ – Zoom numérique 4x

Samsung Galaxy Tab S9 FE+ – Objectif frontal Samsung Galaxy Tab S9 FE+ – Objectif frontal Samsung Galaxy Tab S9 FE+ – Objectif frontal

Des autonomies satisfaisantes, quel que soit le type d’utilisation

La Galaxy Tab S9 FE+ embarque une batterie similaire à celle de la Galaxy Tab S9+. Celle-ci a donc une capacité de 10090 mAh (ce qui est également très légèrement inférieur à la capacité de la batterie de la tablette Galaxy Tab S9 Ultra, de 11200 mAh).

Nous avons réalisé nos tests d’autonomie, avec une luminosité d’affichage de 200 nits et une fréquence de 60 Hz.

Dans ces conditions, le test d’autonomie intégré à l’application PC Mark a fonctionné pendant 12 heures et 39 minutes. Il s’agit donc d’une excellente autonomie, si on la compare à celles des ultrabooks fonctionnant sous Windows, dont les meilleurs représentants restent en fonctionnement environ 13 heures avec cette application. Toutefois, il faudrait refaire le test d’autonomie en tenant compte de la présence d’un clavier Bluetooth.

Signalons que l’on perd seulement une heure d’autonomie (soit 11 heures et 26 minutes), si on bascule dans le mode d’affichage qui régule automatiquement la fréquence d’affichage (fluidité des mouvements adaptatif, jusqu’à 90 Hz).

Logiquement, ces résultats sont environ 50 % supérieurs aux autonomies que nous avons observées sur la tablette Galaxy Tab S9 Ultra (8 heures et 48 minutes en 60 Hz). En revanche, si on désire comparer la Galaxy Tab S9 FE+ à certains smartphones, même haut de gamme, le tableau est moins élogieux. En effet, on est alors au niveau de l’autonomie du Galaxy S23, alors que celui-ci n’intègre qu’une batterie de 3900 mAh et dispose d’un équipement plus sophistiqué (écran OLED 120 Hz, processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, etc.).

Samsung Galaxy Tab S9 FE+ – Crédit Xavier Regord / Tom’s Guide Samsung Galaxy Tab S9 FE+ – Crédit Xavier Regord / Tom’s Guide Samsung Galaxy Tab S9 FE+ – Crédit Xavier Regord / Tom’s Guide

Et si on désire faire un peu de binge-watching, la Galaxy Tab S9 FE+ procure également entière satisfaction. En effet, la lecture d’un film de 2 heures en Wi-Fi à partir de Netflix n’a fait baisser le niveau de charge de la batterie de seulement 10 %. On peut donc tabler sur une vingtaine d’heures d’autonomie en streaming vidéo avec une batterie pleine !

La tablette se recharge uniquement avec une connexion USB C, avec une puissance maximale de 45 W (on peut regretter que l’adaptateur secteur ne soit pas présent dans la boîte). La batterie se recharge à hauteur de 28 % en 30 minutes et à hauteur de 57 % au bout d’une heure.

A lire aussi > Meilleures tablettes Samsung 2024 : quel modèle acheter

Samsung Galaxy Tab S9 FE+ – Crédit Xavier Regord / Tom’s Guide Samsung Galaxy Tab S9 FE+ – Crédit Xavier Regord / Tom’s Guide Samsung Galaxy Tab S9 FE+ – Crédit Xavier Regord / Tom’s Guide

Notre verdict