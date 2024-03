Test HP Spectre x360 14 pouces : un ultraportable 2-en-1 résolument haut de gamme et polyvalent

8,5/10 HP Spectre x360 14 pouces Voir le verdict La finition très soignée

Le châssis solide

L’écran OLED confortable

Le stylet et le hub fournis de série La dalle OLED pas très lumineuse

Le format 2 en 1 toujours en entre deux

Le bouton Marche/Arrêt toujours éclairé

Le nombre de ports limité

Dans la famille nombreuse des PC portables de HP, le Spectre x360 occupe une place à part. Il est l’incarnation de l’ultraportable convertible, du 2-en-1, de la machine qui veut être plus qu’une simple machine à écrire 2 ou 3.0. Vous pouvez ainsi travailler, surfer comme sur un PC portable classique, et puis faire basculer sa charnière pour en faire une sorte de tablette imposante sur laquelle vous prendrez des notes, ou regarderez un film en mode « tente ».

Quoi qu’il en soit, dans un marché du PC ultra-compétitif, l’approche de ce 2-en-1 suffit-elle ? Qu’a cette machine pour se distinguer de la concurrence ?

💸 Prix et disponibilité du HP Spectre x360

Le Spectre x360 existe en deux déclinaisons : un modèle 16 pouces, pour ceux qui ont besoin de grands espaces, et un modèle 14 pouces plus compact, celui que nous avons testé. Le PC 14 pouces est bien entendu disponible avec différents processeurs, différentes quantités de mémoire vive ou de stockage.

Le doux nom complet de la version que nous avons eu entre les mains est HP Spectre x360 14-eu0005nf.

HP Spectre x360, Core Ultra 7 155H, 16 Go de Ram, 1 To de SSD, à 1 699 euros.

Le géant américain propose également une version un peu plus musclée :

HP Spectre x360, Core Ultra 7 155H, 32 Go de Ram, 2 To de SSD, à 1 799 euros.

A noter qu’il existe également une déclinaison équipée d’un processeur un peu moins performant :

HP Spectre x360, Core Ultra 5 125H, 16 Go de Ram, 1 To de SSD, à 1 499 euros

Ces prix sont désormais assez habituels pour une machine qui se positionne en haut de gamme tant par sa finition que par sa fiche technique.

Le Spectre x360 en mode “tente”…

🎛️ Caractéristiques techniques : l’ère Meteor Lake

Le Spectre x360 2024 est animé par ce qu’Intel a de mieux à offrir, un processeur de génération Meteor Lake, la toute dernière génération des puces d’Intel qu’on trouve très régulièrement dans des ultraportables, et parfois même dans des machines au design et à l’usage plus originaux comme le MSI Claw.

Le Core Ultra 7 155H est d’ores et déjà un habitué des ultraportables. On l’a ainsi croisé dans les Zenbook et Zenbook Duo d’Asus, et aussi dans certaines configurations du MSI Prestige. Le voir dans ce modèle de HP n’est donc pas une surprise. La puce aligne 16 cœurs pour la partie CPU, qui se répartissent en six P-cores (haute performance, 4,8 GHz en mode Turbo), huit E-cores (basse consommation) et deux coeurs LPE (très basse consommation) ; soit 22 threads en tout.

Ce Core Ultra embarque également huit unités de calcul Xe, similaires à celles des cartes graphiques Arc. Il y a donc un potentiel graphique assez solide, et même la promesse d’une accélération matérielle des rendus en ray tracing. Ajoutez à cela une partie dédiée aux calculs liés aux algorithmes dits d’intelligence artificielle, et vous aurez une plate-forme solide, plutôt polyvalente, avec une consommation électrique comprise entre 20 et 115 W selon les performances de dissipation thermique de la machine. C’est ce point qui fait du Core Ultra 7 155H un candidat tout trouvé pour les ultraportables.

Processeur : Intel Core Ultra 7 155H

Intel Core Ultra 7 155H Mémoire : 16 Go

16 Go Stockage : 1 To SSD PCIe Gen4 NVMe

1 To SSD PCIe Gen4 NVMe Ecran : 14 pouces OLED tactile à 120 Hz, 16 :10

14 pouces OLED tactile à 120 Hz, 16 :10 Définition : 2880×1800 pixels

2880×1800 pixels Webcam : HP Wide Vision 9 MPixels

HP Wide Vision 9 MPixels Connexion sans-fil : Bluetooth 5.4, Wi-Fi 7

Bluetooth 5.4, Wi-Fi 7 Connectique : 1x USB-A, 2x USB-C (Thunderbolt 4), 1x prise casque/microphone

1x USB-A, 2x USB-C (Thunderbolt 4), 1x prise casque/microphone Accessoires : Stylet, adaptateurs USB-C vers HDMI et USB-A x 2)

Stylet, adaptateurs USB-C vers HDMI et USB-A x 2) Sécurité : Reconnaissance faciale, reconnaissance d’empreintes digitales

Reconnaissance faciale, reconnaissance d’empreintes digitales Dimensions : 31,37 x 22,04×1,69 cm

31,37 x 22,04×1,69 cm Poids : 1,44 Kg

1,44 Kg Batterie : 68 Wh

68 Wh Chargeur : 65 W

HP a la bonne idée – ou la décence ? – d’accompagner par défaut sa puce de 16 Go de mémoire vive. On regrettera juste qu’il ne soit pas possible d’augmenter la quantité de RAM embarquée, puisqu’elle est soudée à la carte mère. En revanche, il sera possible de facilement démonter le SSD, et éventuellement la carte Wi-Fi…

L’intérieur du Spectre x360, de HP.

Par ailleurs, on saluera le fait que le fabricant américain ait opté pour ce qui se fait de mieux en matière de connectique sans-fil. Outre le Bluetooth 5.4, c’est bel et bien du Wi-Fi 7 auquel vous aurez droit. A vous les très hauts débits sans-fil et les latences réduites. Bien entendu, le Spectre est capable de se connecter aux routeurs Wi-Fi plus anciens.

On pointera également du doigt la connectique physique assez réduite. On ne trouve ainsi que deux ports USB-C (Thunderbolt 4), placé sur le côté droit de la machine, et un port USB-A, accompagné de la prise mini-jack, exilé de l’autre côté du Spectre. C’est peu. Heureusement, HP se rattrape en fournissant de série un petit hub USB-C, qui offre un port HDMI et deux ports USB-A supplémentaires. D’ailleurs, HP n’est pas avare en accessoires puisqu’il glisse également un stylet dans l’emballage de son ultraportable, pour le cas où vous souhaiteriez dessiner ou prendre des notes via l’écran tactile.

Le Webcam du Spectre x360 est du bon côté de la Force !

Enfin, on applaudira le choix offert par l’ancien numéro 1 des PC. Il est en effet possible de déverrouiller le Spectre soit via un lecteur d’empreintes digitales niché dans le bouton Marche/Arrêt, soit via la webcam (IR) qui trône en haut et de l’écran. Celle-ci offre une image agréable et détaillée, avec un joli piqué. C’est sans doute même une des meilleures qu’on ait vu récemment dans un ordinateur portable, de quoi éviter de ressembler à une bouillie de pixels bruités lors de vos appels en visio…

🧑‍🎨 Design : classique et efficace

Si pour vous un PC HP doit obligatoirement produire un bruit plastique inquiétant quand on le saisit d’une main un peu ferme, oubliez ça. Ici, vous vous frottez à du haut de gamme. Le Spectre est fabriqué en aluminium, avec une finition bleu ardoise sablée du plus bel effet. Le boîtier assez fin et léger respire la solidité et flatte la rétine de ceux qui aiment un certain minimalisme. Le coin arrière biseauté du capot et du boîtier offre un refuge à la connectique et brise ce qui aurait pu, autrement, être une ligne monotone.

Malgré la présence d’une grille de ventilation à l’arrière qui occupe une belle part de la largeur du Spectre, HP a également percé la partie inférieure de son PC afin que l’air circule. Deux lignes de patins rehaussent le boîtier et facilitent la tâche des deux ventilateurs embarqués.

Le Spectre x360 est livré avec un hub qui accroît le nombre de ports disponibles.

On les entendra assez souvent se mettre en route pour chasser la chaleur, mais ils restent toutefois suffisamment discrets pour que ce ne soit pas désagréable. On n’a toutefois pas affaire au silence absolu d’un MacBook Air.

Si on ouvre le Spectre, on est accueilli par un clavier aux larges touches, stables et agréables à utiliser. Leur course est courte et assez souple. Elle aurait peut-être pu apporter un peu plus de fermeté, de résistance aux doigts, pour que la sensation de frappe soit plus agréable. Le bruit produit est en tout cas engageant et contribue au plaisir de la saisie.

En haut à droite d’un clavier très bien rétroéclairé quand la lumière baisse, on trouve le bouton Marche/Arrêt où se cache le lecteur d’empreintes digitales qui vous servira éventuellement à déverrouiller votre Spectre, à moins que vous ne préfériez la reconnaissance faciale qui est réactive et très fonctionnelle, même s’il faudra vous tenir en face de la machine et à la bonne distance pour que tout se passe bien. Juste en dessous du clavier se trouve un vaste pavé tactile. Réactif mais pas trop, il offre une belle surface lisse pour que les doigts s’y déplacent avec plaisir.

Quand on a fini de s’extasier sur le clavier, on lève les yeux et on contemple alors l’écran, entre des bordures plutôt fines, un menton réduit et une bordure supérieure juste assez large pour loger le Webcam.

La charnière du Spectre x360 permet à l’écran de se rabattre sous le corps principal du PC portable.

📏 La règle du 2-en-1

2-en-1 oblige, le Spectre x360 a un autre tour dans son sac : son écran peut se rabattre en arrière pour former un semblant de tablette. HP fournit d’ailleurs un stylet avec son ordinateur, ce qui est une bonne initiative. Dans l’ensemble tout fonctionne bien. De la taille d’un stylo, le stylet tient bien en main et la détection de la deuxième main est efficace, évitant les entrées et interactions indésirables.

HP n’a pas prévu d’emplacement pour ranger son outil, il vous faudra donc le faire cohabiter dans votre trousse avec vos feutres et autres stylos bille. Il est cependant possible de l’aimanter sur le côté du PC portable, ou lorsque vous travaillez d’un côté ou de l’autre de l’écran. Attention à ne pas oublier de l’ôter quand vous refermerez l’ultraportable dans ce cas.

Le stylet peut s’aimanter au dos de l’écran ou côté dalle…

On aimerait s’enthousiasmer pour le Spectre x360 en tant que tablette, mais il est bien trop lourd et épais ; c’est d’ailleurs surtout cette épaisseur qui nous a dérangé au fil de nos tests. Son poids fait qu’on aura tendance à vouloir le poser sur une table, et son épaisseur fera alors qu’il est difficile de reposer son poignet comme on le souhaite quand on écrit.

La prise de note devient alors relativement inconfortable, sauf à ouvrir l’ordinateur en grand et à plat sur la table, ce qui n’est pas très pratique et s’avère plutôt encombrant. La meilleure façon de prendre des notes reste encore de le tenir dans le creux du bras comme un bloc note, mais dans ce cas il nous faut avouer que notre écriture devient passablement illisible.

Plié, en mode tablette, l’ensemble est assez épais…

Par ailleurs, au-delà de cette question de dimensions, l’ergonomie n’est clairement pas pensé pour s’adapter à ce mode : on ne peut ainsi pas mettre en veille le Spectre rapidement, en conservant la “tablette” face à soi.

Reconnaissons que nous n’avons jamais été convaincu par ce type de 2-en-1 qui nous rappelle un peu trop les Tablet PC du début des années 2000, des machines épaisses qui souffraient pleinement de la règle qui veut que quand on fusionne deux produits, la perte d’ergonomie induite peut nuire gravement aux usages de ces produits, réduisant leur intérêt sauf à apporter un effort particulier ou une innovation technologique capable de compenser cette perte. En l’occurrence, ce n’est à nos yeux pas le cas, mais sans doute les 2-en-1 ont-il leurs fans…

Le stylet peut également se fixer sur le côté droit du Spectre, mais mieux vaudra le ranger séparément pendant le transport.

📺 Ecran : le confort de l’OLED et du 120 Hz, mais un petit manque de luminosité

Il y a du nouveau du côté de l’écran, à commencer par le ratio retenu. HP abandonne le 3:2 au profit du 16:10 ; l’affichage est donc plus horizontal. Il n’y a par ailleurs qu’une seule version d’écran pour ces 14 pouces : une dalle OLED qui séduit d’emblée. De facto, le plaisir est là. Les noirs sont profonds, le contraste est réputé infini, et les couleurs sont vives et agréables. Néanmoins, elles ne sont pas très justes.

Notre mesure indique en effet que le Delta E 2000 de la dalle de notre modèle n’est que de 4,13, ce qui est au-dessus de la limite de 3 à partir de laquelle l’œil humain est réputé ne fait plus la différence entre une couleur affichée et sa vraie valeur. Autrement dit, la dalle de HP pourrait être un peu plus fidèle. Mais ce n’est pas ce point qu’on lui reprochera le plus. A vrai dire, on ne trouve pas vraiment à se plaindre de ses couleurs pour un usage quotidien de bureautique classique ou même quand on regarde des films.

La couverture du gamut DCI-P3 est assurée à un peu plus de 100%.

Non, le point le plus gênant est la faible luminosité de l’ensemble. Avec une luminosité moyenne à 381 cd/m2, la dalle est assez confortable pour être utilisée en intérieur et dans des environnements sans trop de reflets. En extérieur, et surtout en plein soleil, lire l’écran devient plus compliqué. C’est toujours possible, mais il faudra ruser.

Cela dit la dalle offre une belle définition de 2880×1800 pixels, qu’il est bien entendu possible d’ajuster. Par défaut, la mise à l’échelle est réglée à 200% afin que vous n’ayez pas besoin de plisser des yeux pour voir les détails et menus de Windows 11. En tout cas, mis à part cette question de luminosité, c’est une dalle très plaisante à utiliser au quotidien que nous propose HP. Avec un rafraîchissement qui peut monter à 120 Hz, on profite d’une jolie fluidité lorsqu’on scrolle une page Web ou un long document.

L’écran est confortable, avec des bordures plutôt étroites et discrètes.

🚀 Performances : toute la puissance nécessaire pour un ultraportable

Lors de notre test, le Spectre x360 est venu à bout de toutes les tâches que nous lui avons confiées sans broncher. Si vous le sollicitez longuement, il aura tendance à ventiler un peu plus, mais les nuisances sonores restent dans le domaine du raisonnable, même quand on lui demande de réaliser un petit montage vidéo en 4K.

Les deux ports USB-C sont placés à droite du Spectre, dont l’un se loge dans l’angle arrière biseauté.

Pour cadrer et mettre des valeurs sur ses performances, nous avons fait tourner nos habituels outils de bench : Cinebench, PCmark 10, etc. Comme nous le disions plus haut, le Core Ultra 7 155H est présent dans de nombreuses configurations et offre des performances très différentes en fonction de la puissance électrique qu’on lui alloue.

Voilà pourquoi nous avons effectué quelques-uns de nos tests en activant le mode de performances élevées dans Windows pour pouvoir comparer ces résultats avec ceux obtenus en mode normal, qu’on vous recommande pour l’équilibre qu’il apporte entre puissance et autonomie/bruit. Nous avons aussi ajouté les résultats que nous avons relevés avec deux concurrents directs du HP Spectre x360, le Samsung Galaxy Book4 Pro et sa version 360.

On constate ainsi que, aussi bien en mode normal que Performances, l’ultraportable de HP est moins performant que son rival coréen direct, le Galaxy Book4 Pro 360. En revanche, en mode normal, il fait mieux que le modèle standard du Galaxy Book4 Pro, comme on peut le voir avec les résultats de Geekbench.

Pour la bonne mesure, et puisqu’on parle d’ultraportable, nous avons également glissé les résultats du MacBook Air 15 pouces M3, afin de voir ce que donne la puce d’Intel face au tout dernier SoC Apple Silicon. Il en ressort que la partie CPU se tient dans un mouchoir de poche, mais que la partie graphique est très à l’avantage du Mac. Néanmoins, pas d’inquiétude, le HP est parfaitement fluide dans tous les usages et offre de quoi travailler sans connaître de ralentissement, sauf à lui mettre dans les pattes des tâches trop exigeantes pour un ultraportable.

🕹️ Et un peu de jeu ?

La partie graphique du Core Ultre 7 est donc assez solide, au point qu’elle anime même un PC-Console, avec plus ou moins de bonheur, le tout premier MSI Claw. Mais une fois encore, cette puce a des limites, même à pleine puissance. Dans un ultraportable, elle ne pourra pas tirer autant d’électricité qu’elle le pourrait simplement pour éviter de trop chauffer et ventiler.

Côté gauche, la prise casque et un port USB-A avec un petit clapet pour que ce soit plus joli.

Il faudra donc apprendre à faire des concessions. Nous avons ainsi fait tourner Shadow of the Tomb Raider, jeu assez ancien, et dont on pourrait espérer justement qu’il tourne bien sur cette puce. En Full HD, avec le réglage « Très haut », vous tirerez 21 images par seconde du HP Spectre x360. Pas de quoi jouer donc. En revanche, si vous optez pour le réglage « Très bas », ce sont alors 43 images par seconde que vous verrez s’afficher. Le jeu est moins joli, c’est entendu, mais pas repoussant et reste parfaitement jouable.

Pour un autre titre un peu moins ancien mais assez gourmand également, Assassin’s Creed Valhalla, il faudra jouer sur la définition d’affichage, en plus de rogner sur la qualité graphique. En Full HD, avec le réglage Faible, ce sont 34 images par seconde qu’on obtient. Jouable, mais avec quelques ralentissements parfois. Le mieux est de conserver ce réglage graphique « Faible » et de passer la définition à 1280×800. Vous gagnez immédiatement les images par seconde qui vous manquaient et obtenez 46 FPS. Rien à redire.

Le Spectre x360 n’est évidemment pas un PC de gamer, mais il fait tourner assez bien de nombreux jeux peu gourmands.

Il est donc possible de faire tourner des gros jeux qui datent un peu avec quelques aménagements. Nous avons essayé avec un titre comme Spider-man Miles Morales, mais le jeu a planté rapidement, demandant trop de mémoire. En revanche, des titres un peu anciens, plus légers ou tournés vers le pixel art seront très à l’aise. On pense évidemment à l’excellent Dead Cells, ou au plus récent Hadès qui tourne tellement bien qu’il est même possible de jouer sur batterie.

On appréciera enfin que la configuration telle qu’ajustée par HP offre des performances stables pendant un effort long. Ainsi, avec le stress test de 3Dmark Solar Bay, on obtient un score de stabilité de 92,4%, ce qui est très bon et signifie qu’au cours d’un effort d’une vingtaine de minutes, le Core Ultra 7 155H arrive à tenir la charge sans vraiment faiblir.

🔋 Autonomie : un coureur de demi-fond convaincant

La dernière génération de puce d’Intel est donnée pour ménager au mieux la consommation électrique. Que donne donc le HP Spectre en matière d’autonomie ? Il ne triomphe pas autant qu’on aurait pu l’espérer et ne trône en tout cas pas au sommet, restant à une distance plus que respectueuse des rois de la catégorie que sont les MacBook Air. Il fait toutefois partie des bons élèves. Nous avons effectué deux tests d’autonomie pour nous faire une idée plus précise. Lors de notre test d’autonomie en streaming 4K, il a ainsi tenu 9h16, ce qui est bon mais assez loin des 15h47 que le MacBook Air M3 15 pouces assurait lors de son test il y a quelques semaines.

Puisque nous sommes sur PC, nous avons également utilisé le test d’autonomie de PCmark 10. Le test Modern Office lui accorde ainsi 11h48 dans une simulation d’usages bureautiques classiques, qui vont du traitement de texte au surf en ligne en passant par la visioconférence. C’est un peu moins que ce qu’atteint le Samsung Galaxy Book4 Pro 360, qui tient 12h18 avec la même puce.

Le chargeur du Spectre x360 est assez compact.

Dans les faits nous avons réussi à travailler pendant une petite dizaine d’heures avant de devoir le recharger. Cela devient donc tout à fait confortable. Tout dépendra évidemment de vos usages. Nous nous sommes contentés de streamer un peu de musique, quelques vidéos, et de travailler dans un traitement de texte tout en ayant plusieurs navigateurs ouverts.

Concernant la recharge, le HP Spectre x360 n’est pas non plus un rapide. Il a mis 37 minutes pour atteindre les 50% de sa charge de sa batterie de 66 Wh. Il a fallu pas moins de 130 minutes pour atteindre les 100%. C’est long… et lent.

⚖️ Le verdict de notre test du HP Spectre X360 2024