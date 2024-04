Test Lenovo Legion Pro 5i Gen 9 : un PC portable gamer performant avec un excellent écran

8/10 Lenovo Legion Pro 5i Gen 9 2299€ > Lenovo Voir le verdict Sobriété exemplaire du produit

Via sa marque Legion, Lenovo a depuis plusieurs années investi le très vaste marché du gaming. Elle couvre une large gamme d’ordinateurs portables destinés aux jeux vidéo avec des configurations diverses et variées. Les Gen 9 incluent les processeurs Intel de dernière génération. En ce qui concerne les cartes graphiques, vous pouvez y trouver une RTX 4060 ou une RTX 4070 au choix.

Quelle que soit la configuration choisie, les Pro sont tous pourvus d’une dalle IPS de 2560 x 1600 pixels allant à une fréquence de rafraichissement de 240 Hz maximum pour une fluidité à toute épreuve.

💰 Quel est le prix du Lenovo Legion Pro ?

Notre modèle de test est le Lenovo Legion Pro 5i Gen 9 en 16 pouces. Il est doté d’une carte graphique Nvidia GeForce RTX 4070 de 8 Go GGDR6 couplé à un processeur Intel Core i7-14700HX. 32 Go de RAM DDR5 de 5600 MHz viennent épauler tout ce petit monde. L’appareil est pourvu d’un SSD de 1 To pour y loger tous vos jeux. On le trouve actuellement à 2299 € sur le site officiel du constructeur chinois, et à 100 € moins cher sur Amazon.

Le Lenovo Legion Pro 5i Gen 9 peut être configuré de différentes manières :

i5-14500HX / RTX 4060 / 16 Go DDR5

i7-14700HX / RTX 4070 / 32 Go DDR5

i9-14900HX / RTX 4070 / 32 Go DDR5

Pour obtenir une carte graphique plus puissante, il faudra alors piocher dans les modèles 7i pouvant loger une RTX 4080 ou une 4090. Voici les configurations possibles :

i9-14900HX / RTX 4080 / 16 Go DDR5

i9-14900HX / RTX 4080 / 32 Go DDR5

i9-14900HX / RTX 4090 / 32 Go DDR5

Pour les joueurs cherchant les meilleurs performances possibles, Lenovo commercialise les 9i, équipés d’un système de refroidissement liquide. Ils sont conçus en carbone forgé et intègrent des bandes LED RGB. Voici les modèles proposés :

i9-14900HX / RTX 4080 / 64 GO DDR5

i9-14900HX / RTX 4090 / 64 Go DDR5

Notez évidemment que ces GPU en version laptop sont moins bien fournis en VRAM. On est en effet sur 12 Go concernant la 4080 mobile, alors que l’on a 16 Go sur le modèle de bureau. Il est de même pour la 4070 qui passe de 12 Go à 8 Go pour notre version d’essai.

⚙️ Quelles sont les caractéristiques techniques du Lenovo Legion Pro 5i Gen 9 ?

Les Legion Pro sont tous dotés d’un écran de 16 pouces permettant d’avoir une surface assez grande pour jouer confortablement. Il n’y a pas grand chose qui change par rapport aux modèles de l’année précédente à part la nouvelle puce Intel de 14ème génération.

Processeur : i7-14700HX

: i7-14700HX Carte graphique : Nvidia GeForce RTX 4070 (laptop)

: Nvidia GeForce RTX 4070 (laptop) Mémoire vive : 32 Go DDR5 5600 MHz (format SODIMM)

: 32 Go DDR5 5600 MHz (format SODIMM) Capacité de stockage : 1 To SSD

: 1 To SSD Écran : IPS, 240 Hz, rétroéclairage LED blanc, 16:10, 2560 x 1600 pixels

: IPS, 240 Hz, rétroéclairage LED blanc, 16:10, 2560 x 1600 pixels Webcam : 1080p

: 1080p Connectivité : WiFi 6E et Bluetooth 5.1

: WiFi 6E et Bluetooth 5.1 Batterie : 80 Wh

: 80 Wh Adaptateur secteur : 300 W

🎨 Design du Lenovo Legion Pro 5i Gen 9

Avec ses 2,5 cm d’épaisseur, le bestiau est imposant et pèse 2,5 kg auxquels il faut ajouter plus de 1 Kg pour l’adapteur secteur de 300 W. Ce côté massif est tempéré par un design très sobre. Il est vêtu d’un châssis en plastique noir ainsi que d’un clavier rétroéclairé que l’on peut éteindre complètement facilement via le raccourci touche Fn et barre d’espace. Le dos de l’écran est décoré par une discrète mention LEGION en relief sur la partie supérieure droite, tandis que le logo du fabricant y est inséré en petit sur la tranche inférieure gauche.

Point de parties en imitation carbone ou de clavier RGB (uniquement rétroéclairé en blanc), le style s’en tient au strict minimum et est dépourvu de fioritures. On aime ou on n’aime pas, mais il plaira surement aux adeptes de la discrétion.

Le clavier est agréable à utiliser et la frappe suffisamment profonde pour jouer confortablement. A noter qu’il dispose d’un pavé numérique. Le pavé tactile se révèle assez réactif et intègre en même temps un mécanisme de clic pour les utilisateurs plus à l’aise avec la fonction mécanique. Les flancs du châssis sont perforés à droite, à gauche et à l’arrière pour que les ventilateurs puissent évacuer l’air chaud créé par les composants internes. L’ordinateur intègre de nombreux ports pour brancher tout un tas de périphériques. Nous retrouvons deux ports USB-C 3.2 Gen 2, 3 ports USB-A 3.2 Gen 1, un lecteur de carte MicroSD, un connecteur ethernet RJ45, et une entrée pour l’alimentation qui se situe à l’arrière du châssis sans oublier le port HDMI 2.1. De même, un port Jack vient se loger sur le côté droit pour y brancher un casque audio.

En ce qui concerne l’écran, les bordures sont relativement fines, seul le haut est légèrement surélevé pour y loger la webcam. On aurait cependant apprécié davantage de finesse sur la bordure inférieure. Les haut-parleurs sont rangés sur les tranches droite et gauche du châssis, pas loin des ventilateurs. Ils seront l’un des principaux défauts de ce produit, mais nous y reviendrons plus tard.

💪 Performances générales et fonctionnalités du PC portable gamer

La configuration se situe dans le milieu de gamme pour du gaming. Elle est suffisamment musclée pour faire tourner tous les jeux du moment dans une qualité graphique honnête. Venons-en directement aux performances globales de ce Lenovo Legion 5 Pro de dernière génération. Le fabricant chinois a introduit dans son ordinateur le logiciel propriétaire Lenovo Vantage. Celui-ci va vous fournir de nombreuses informations sur l’utilisation du CPU, du GPU ainsi que sur le SSD.

Le logiciel vous permet d’activer l’overclocking du GPU (la manipulation vise à augmenter la fréquence d’horloge au-delà de la fréquence nominale en vu d’améliorer ses performances) via un bouton sur l’interface. Il est aussi possible de modifier les paramètres d’overclocking, à vos risques et périls. Des paramètres de fonctionnement du GPU sont aussi intégrés et vous laissent la possibilité d’ordonner au système de tirer au maximum sur la carte graphique plutôt que sur l’iGPU (partie graphique du processeur). Mais ce qui va nous intéresser le plus est son mode thermique. En effet, celui-ci aura des conséquences considérables sur les performances de votre ordinateur.

Mode silencieux . Lorsqu’il est activé, la machine est en mode faible consommation et réduit les performances en vu d’offrir une utilisation silencieuse de l’ordinateur.

. Lorsqu’il est activé, la machine est en mode faible consommation et réduit les performances en vu d’offrir une utilisation silencieuse de l’ordinateur. Mode équilibré. Il règle automatiquement les performances et la vitesse des ventilateurs en fonction de l’utilisation en temps réel.

Il règle automatiquement les performances et la vitesse des ventilateurs en fonction de l’utilisation en temps réel. Mode de performance. Il améliore considérablement les performances du Legion Pro. Le GPU et le processeur fonctionnent à pleine puissance et les ventilateurs se mettent à tourner très vite pour refroidir au mieux les composants. Celui-ci ne fonctionne qu’avec le boîtier d’alimentation branché.

Les différences de performances entre ces modes sont non négligeables. Nous avons lancé un Benchmark via le logiciel 3DMark lorsque l’ordinateur était réglé sur le mode équilibré. La machine avait atteint un score de 11 911 points. Ensuite, nous avons effectué le même test 3DMark en sélectionnant le mode de performance pour lâcher les chevaux. Le PC portable a obtenu un score de 13 514. Les résultats sont catégoriques, et nous avons donc laissé ce mode en permanence lorsque notre jouions.

Résultats 3DMark lorsque le mode Equilibré de Lenovo Vantage est actif

Résultats 3DMark lorsque le mode de performance de Lenovo Vantage est actif

En silencieux, les résultats chutent à 8 687 points et on priorisera ainsi ce mode lors d’une session de streaming sur Netflix ou Disney+ par exemple. Les trois tests ont été effectués en laissant l’appareil sur secteur.

En ce qui concerne le système de refroidissement, nous sommes mitigés. Un i7, même en version portable, nécessite un système de refroidissement efficace pour éviter tout bridage des performances. Durant les tests de performances via 3DMark, le CPU se maintenait à une température maximale de 85 degrés lors des tests graphiques. C’est chaud, mais pas assez pour qu’il puisse se mettre en sécurité et se brider. En revanche, durant la démo, nous avons relevé une température de 99 degrés à une fréquence de 4987,70 MHz. Le processeur est bouillant et il bridera ses performances afin de baisser la température.

💣 Performances sur Counter Strike 2 et Call Of Duty Warzone

Beaucoup se demandent l’utilité d’un nombre aussi élevé d’images par seconde. Si le passage de 60 à 144 IPS comporte une réelle différence de fluidité, nous nous interrogeons sur le switch entre 144 et 240 IPS. Il est donc temps d’aller le tester en jeu.

Une si grande fluidité servira principalement pour les jeux compétitifs, tels que Counter Strike 2. En effet, ce soft compétitif met l’accent sur le gameplay et le sens des réflexes au détriment des graphismes. Les joueurs peuvent avoir besoin d’un écran très rapide pour prendre le dessus. Il ne nécessite pas une grosse configuration pour le faire fonctionner dans des conditions très appréciables.

Notre laptop gaming a pu faire tourner le jeu à plus de 200 images par seconde avec le preset graphique réglé sur moyen (sans DLSS). Il a largement pu dépasser les 240 IPS sur certaines cartes comme Baggage. Si vous portez une attention particulière aux graphismes, sachez qu’il est largement jouable avec les paramètres en ultra puisque les FPS ne descendaient jamais en dessous de 150 IPS selon GeForce Experience.

Le tout est ainsi extrêmement fluide, et ne comporte aucun lag ou micro-freeze. Nous avons ainsi pu obtenir de nombreuses victoires en comptant sur la grande fluidité du soft tout en profitant de cet écran ultra rapide. Il y a effectivement une différence de fluidité entre 144 IPS et 240 IPS, mais le gap se révèle anecdotique comparé à la différence 60 / 144 IPS.

Nous avons également utilisé l’appareil en jouant à Call of Duty Warzone. Ici, les performances chutent drastiquement par rapport au titre de Valve. Avec les réglages graphiques réglés sur Equilibré, le Battle Royale fournit aux alentours de 110 IPS, toujours en désactivant le DLSS. En utilisant le preset graphique Ultra, les performances tombent à 80 IPS. Cela reste évidemment largement jouable pour la plupart des gamers. En utilisant le logiciel de monitoring MSI Afterburner, nous avons régulièrement vu le processeur dépasser les 90 degrés. Ce n’est pas dangereux, mais cela reste trop chaud en règle générale. Toutefois, la répartition de la chaleur est efficace puisque nous n’avons été aucunement gêné par une éventuelle surchauffe du clavier.

💥 Performances sur Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077 est un jeu extrêmement gourmand. Bien qu’il soit sorti il y a plus de 3 ans, CD Projekt RED a développé en cours de route deux niveaux supplémentaires de Ray Tracing : Psycho et Path Tracing. Le Ray Tracing simule le comportement physique des rayons lumineux ainsi que leurs interactions avec l’environnement. Quant au Path Tracing, les rayons lumineux vont rebondir sur tous les objets croisés sur leur passage avant de disparaître, alors que le Ray Tracing “classique” va se contenter de deux rebonds. Ces technologies demandent des ressources considérables à la carte graphique.

Le Lenovo Legion Pro 5i Gen 9 a pu faire tourner convenablement l’Action-RPG du studio polonais avec les paramètres graphiques en Ultra et le DLSS réglé sur Qualité. Le Benchmark intégré au jeu a mesuré un nombre moyen de 62 FPS. Notez que nous avons désactivé le Ray Tracing, le générateur d’images et le Ray Reconstruction.

Dans la pratique, les performances étaient relativement identiques quel que soit le quartier de Night City. Nous n’avons relevé aucune chute d’images par seconde lors des gunfights ou autres scènes comportant de nombreux effets visuels à l’écran. L’expérience était également dépourvue de stuttering (images saccadées), l’ennemi juré des gamers. Bref, c’était un véritable plaisir de se promener dans cette ville tentaculaire, de jour comme de nuit.

C’est en revanche plus compliqué dès que l’on active le Ray-Tracing. En le réglant sur Ultra, tout en restant sur le mode Qualité du DLSS, les FPS chutent. Le Benchmark a en effet mesuré un nombre moyen de 36,16 IPS. En 2024, il devient compliqué d’apprécier un titre vidéoludique en y jouant avec un framerate aussi bas. Le tout s’accompagne en plus de micro-freezes venant ternir l’expérience de jeu et les gunfights sont très difficiles à gérer. En Path Tracing, c’est tout bonnement injouable puisque la configuration ne fournit que 18,26 FPS.

Ce manque de performance en Ray-Tracing peut être attribué au manque de VRAM de la carte graphique. La définition de l’écran, est, en somme, assez élevé puisque affichée à 2560 x 1600 pixels. Plus la résolution augmente, plus le nombre de Go de VRAM est nécessaire pour conserver une bonne fluidité.

Comme expliqué en début d’article, la version desktop de la RTX 4070 est accompagnée de 12 Go de VRAM. La déclinaison laptop, que nous avons ici présent, est limitée à 8. Cela semble insuffisant pour faire fonctionner correctement le Ray-Tracing à cette résolution, d’où la présence de stuttering, souvent signe d’un manque de VRAM. Malheureusement, pour jouer dans de bonnes conditions, il va falloir faire l’impasse sur le traçage de rayons pour garder un framerate convenable.

📋 Quelle est la qualité d’affichage du Lenovo Legion Pro ?

Notre modèle de test est doté d’une dalle IPS LCD. C’est une technologie mûre qui a déjà fait ses preuves. Ici, le constructeur chinois a fait un excellent travail en ce qui concerne le calibrage. Dès nos premières sessions de gaming, nous avons été séduits par la retranscription des couleurs et le contraste très correct. À l’aide de notre sonde X-Rite i1Display Pro Plus, nous avons mesuré un deltaE Moyen de 2,3 lorsque l’écran était calibré à 200 nits, ce qui est excellent. Rappelons que l’œil humain ne voit plus la différence de variation en dessous de 3.

Il en est de même pour la luminosité maximale qui est plutôt bonne puisque affichée à 527 nits. Nous avons également relevé une température des couleurs à 6263K, ce qui est assez proche de la valeur la plus neutre, fixée à 6500K. Le contraste, souvent le gros point faible des dalles IPS, est ici excellent, bien qu’il ne soit évidemment pas aussi profond que de l’OLED. Cela en fait ainsi un écran polyvalent pour s’adonner à du gaming ou à du streaming.

En ce qui concerne le HDR, nous nous interrogeons sur sa pertinence. Après avoir activé le High Dynamic Range dans les paramètres Windows, l’écran est étonnement moins lumineux qu’en SDR, ce qui devrait être l’inverse. En effet, la luminosité est tombée à 441 nits. Notre sonde a en plus mesuré un moins bon contraste et des températures de couleurs équivalentes. Le HDR n’apporte ici strictement rien et il vaut mieux s’en passer.

🔊 Quelles sont les performances sonores de l’ordinateur ?

Le son est souvent un point faible des ordinateurs portables de jeu. Le Lenovo Legion Pro ne déroge malheureusement pas à la règle puisque les haut-parleurs sont médiocres. Ils sont en plus très mal positionnés puisqu’ils sont situés sur les tranches droite et gauche du châssis et sont orientés vers le bas. Le son est étouffé et les basses manquent cruellement de répondant. Le tout manque même de puissance ce qui oblige souvent à mettre le volume au maximum.

Pour ne rien arranger, ils sont trop près des ventilateurs. Autant vous dire que vous n’entendrez pas grand chose dans certains jeux où les ventilateurs sont au maximum. Ils peuvent éventuellement suffire lorsque vous regardez une série ou un film. Mais que ce soit en jeu ou sur Netflix, il est bien plus intéressant d’investir dans un casque audio. Non seulement c’est indispensable sur les FPS en ligne pour repérer vos adversaires avec l’ouïe, mais vous gagnerez considérablement en immersion et en qualité sonore. Il existe un grand nombre de produits de qualité qui ne nécessitent pas de dépenser une fortune pour obtenir des prestations sonores équilibrées.

🪫 Quelle est l’autonomie du Lenovo Legion Pro 5i Gen 9 ?

L’autre gros point faible des ordinateurs nomades destinés au jeu est l’autonomie. Ce Lenovo ne fera pas non plus de miracle et est d’ailleurs carrément en-dessous de la moyenne. C’est simple, vous l’utiliserez en quasi-permanence avec l’adapteur secteur de 300 W. Nous avons fait un test sur Netflix. L’appareil a été mis en mode silencieux dans Lenovo Vantage et la fréquence de rafraîchissement a été baissée à 60 Hz via les paramètres Windows. Pour que rien ne puisse tourner en arrière plan, toutes les applications ont été fermées.



Nous avons lancé un épisode de la série Better Call Saul à 98 % de batterie. L’épisode a duré 1h07 et l’avons terminé avec 48% de batterie. Il est donc presque impossible de regarder un film de 2h en streaming sur ce PC portable.

Pour ne rien arranger, la batterie semble incapable d’encaisser la pleine puissance du GPU. Lorsque le PC n’est pas branché, les composants sont considérablement bridés. Véridique, nous n’avons même pas été en mesure de lancer une partie correcte sur Counter Strike 2, Warzone ou même War Thunder.

De grosses saccades de 2 à 3 secondes apparaissaient toutes les 25 à 30 secondes. Même en priorisant la carte graphique dans le Panneau de Contrôle Nvidia et en modifiant les paramètres d’alimentation, il nous a été impossible de jouer convenablement.

Puisque le mode de performance n’est disponible qu’avec l’adapteur branché, ce Lenovo Legion Pro 5i Gen 9 s’utilise donc uniquement sur secteur pour bénéficier des performances optimales. Nous avons ainsi lancé un autre test 3DMark en débranchant l’appareil et les résultats obtenus viennent confirmer nos propos puisque le score s’effondre à 9580 alors que nous étions tout de même en mode équilibré.

Nous avons aussi effectué un benchmark à l’aide de PCMark 10 afin d’avoir une idée de l’autonomie lors d’un usage bureautique classique. Pour cela, nous avons réglé la luminosité à 200 nits. Les résultats viennent confirmer nos dires puisque l’ordinateur s’est éteint après 3h et 18 minutes. L’autonomie est à des années-lumière de celle annoncée (8h !).

On se réconforte en constatant que l’adapteur secteur de 300 W recharge la batterie d’une rapidité extrême. En effet, 20 minutes seulement sont nécessaires pour regagner 50 % de charge. En à peine une heure, la batterie regagne ses 100% de charge. Le fait de recharger constamment la batterie est théoriquement assez mauvais pour sa durée de vie. Cependant, puisque cet ordinateur s’utilise quasiment tout le temps avec l’adapteur secteur, ce n’est pas vraiment un problème…

🖥️ Quelles sont les performances du processeur en applicatif ?

Certes, il s’agit d’un appareil avant tout destiné au gaming, mais son puissant i7-14700HX est un monstre de performances. Il est capable d’encaisser des logiciels de montage puissants et énergivores.

Intel Core i7-14700HX :

Nombre de coeurs : 20

Nombre de coeurs performance : 8

Nombre de coeurs efficients : 12

Nombre de threads : 28

Fréquence turbo maxi : 5,5 GHz

Fréquence maximale des cœurs performance : 5,5 GHz

Fréquence maximale des cœurs efficients : 3,9 GHz

Fréquence de base des cœurs performances : 2,1 GHz

Fréquence de base des cœurs efficients : 1,5 GHz

Puissance de base : 55 W

Puissance maximale en mode turbo : 157 W

A l’aide de notre benchmark Cinebench, qui met à l’épreuve les processeurs, notre i7-14700HX obtient un score de 23 629 points en Multi Core et de 2017 points en Single Core. C’est excellent, mais bien moins que son homologue de bureau, le i7-14700K qui avait obtenu un score de 33 572 en test de référence en Multi-Core.

L’ordinateur encaissera tout de même sans problème les logiciels de montage puissants tels que Adobe Premiere Pro et sera un atout pour affronter, plus tard, le poids des années.

⚔️ Quels sont les concurrents du Lenovo Legion Pro ?

Plusieurs laptops gaming concurrents nous viennent à l’esprit. On peut citer HP avec ses modèles Victus couvrant une large fourchette de tarifs en fonction de la configuration choisie. Nous pouvons aussi mentionner les Razer Blade, déclinées en trois tailles d’écrans : 14, 15 et 16 pouces. Les GPU peuvent aller de la 4070 jusqu’à la 4090. En revanche, le fabricant singapourien n’a pas encore mis à jour ses produits avec les derniers processeurs Intel. Asus est également un sérieux challenger puisque l’entreprise taïwanaise commercialise aussi de très bons ordinateurs portables destinés aux joueurs. D’ailleurs, nous avons eu l’occasion de tester le modèle Rog Strix Scar 16.

📝 Notre verdict sur le Lenovo Legion Pro 5

