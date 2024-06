Meilleur PC portable Lenovo 2024 : quel modèle acheter ? 

Notre top 3 des PC portables Lenovo

Actuellement, le catalogue de PC portables de Lenovo est un des plus importants du marché. En effet, ses gammes se divisent en plusieurs catégories, dont ThinkPad, IdeaPad, Yoga et Legion. Parmi ces derniers, on retrouve des produits adaptés à tous les budgets et tous les usages. Ce n’est pas pour rien que la marque chinoise se classe numéro 1 des ventes d’ordinateurs portables dans le monde. Mais devant un tel choix, il peut être difficile de trouver le produit qui nous convient le mieux.

Toutes les gammes du fabricant sont destinées à un usage spécifique et nous allons vous proposer différents ordinateurs, pour que vous puissiez faire le bon choix. Quoiqu’il arrive, l’entreprise est réputée pour ses modèles performants et fiables. Nous avons décortiqué le catalogue du fabricant pour vous proposer une sélection des 6 meilleurs PC portables de Lenovo.

Lenovo Yoga Slim 7 Carbon, le parfait ultraportable de Lenovo

Très bonne qualité d’affichage Compatible Dolby Vision et Atmos

Compatible Dolby Vision et Atmos Performances suffisantes

Performances suffisantes Vraiment compact et léger

Vraiment compact et léger Solide autonomie On n’aime pas Connectique limitée

Le Lenovo Yoga Slim 7 Carbon est un excellent ultraportable combinant à la fois légèreté, design et puissance. En effet, il pèse 1,1 kg pour 1,5 cm d’épaisseur. C’est le produit parfait si vous avez l’habitude de vous déplacer avec votre PC portable. Ce modèle possède une dalle OLED de 14 pouces (2,8 K) d’une résolution de 2880 x 1800 p. Enfin, son taux de rafraîchissement atteint 90 Hz et il est compatible Dolby Vision.

Ensuite, il dispose d’un processeur AMD Ryzen 7 5800U avec une fréquence pouvant atteindre 4,4 Ghz. De plus, on retrouve 8 Go de ram LPDDR4X et une capacité de stockage de 512 Go (SSD). Sans être un ordinateur dédié au gaming, il offre une bonne puissance pour tous les usages qu’un professionnel peut attendre de ce type d’appareil. D’un autre côté, petit format oblige, sa connectique se révèle limitée. Cette dernière se compose uniquement de 3 ports USB-C. Le tout est complété par le Bluetooth 5.1. Avec ce produit, il peut être intéressant de se procurer un hub USB-C.

Pour finir, sa batterie de 61 Wh offre une solide autonomie. Normalement, vous pourrez aisément boucler votre journée de travail sans avoir à le recharger.

Lenovo LOQ, le PC gaming au bon rapport qualité/prix

Un excellent rapport qualité/prix Très bonnes performances

Très bonnes performances Bonne qualité d’affichage

Bonne qualité d’affichage Connectique complète

Connectique complète Design appréciable On n’aime pas Tendance à chauffer

Tendance à chauffer Autonomie en retrait, mais c’était attendu

Dans la section des PC portables gaming, c’est la catégorie Légion qui est la plus connue chez le fabricant. Cependant, si vous cherchez un produit pour gamer au bon rapport qualité/prix, alors il faut se tourner vers les Lenovo LOQ. Ici, nous vous proposons la version 15IRH8 qui a l’avantage de se trouver à un tarif raisonnable chez certains revendeurs.

Plus dans le détail, il est équipé du processeur Intel Core i5 12450H allant de 2,0 à 4,4 Ghz. Il dispose également de 16 Go de mémoire vivre DDR5 et d’une capacité de stockage de 512 Go (SSD). Bien évidemment, avec ce modèle, l’on retrouve une carte graphique dédiée sous la forme d’une Nvidia GeForce RTX 4060 avec 8 Go de mémoire vidéo GDDR6.

Avec une telle configuration, il est clairement possible de profiter à fond de ses jeux préférés et avec le Ray Tracing activé. D’autre part, il possède une dalle LCD de 15,6 pouces avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Cependant, vous n’aurez accès qu’à la Full HD. Cela n’est pas non plus surprenant à la vue de son tarif. Enfin, il est équipé d’une batterie de 60 Wh dont l’autonomie est limitée, même pour un usage basique. Mais ce n’est pas non plus étonnant pour cette catégorie de PC portable.

Lenovo Legion Slim 5, le haut de gamme gaming de Lenovo

Après avoir présenté un PC portable gaming à petit prix, nous montons en gamme avec le Legion Slim 5. Tout d’abord, il est équipé d’une impressionnante dalle (WQXGA) de 14,5 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et d’une résolution de 2880 x 1800 p. D’autre part, ce modèle n’existe pas avec des processeurs Intel.

En effet, sur cette version, nous retrouvons une puce AMD Ryzen 7 7840HS (8 coeurs et 16 threads) pour un résultat optimal. Cette dernière est accompagnée par 16 Go de ram DDR5. Enfin, cet ordinateur dispose de 512 Go de stockage. Sur cette partie, c’est du classique. Ensuite, il embarque une carte graphique Nvidia GeForce RTX 4060 (8 Go GDDR6) compatible Ray Tracing. Sinon, il a la particularité de posséder une charnière 180°, mais d’un autre côté nous regrettons l’absence d’un petit système d’éclairage RGB. Ce dernier n’est pas essentiel, mais c’est toujours plaisant sur un PC gaming.

Bien évidemment, ce mastodonte bénéfice d’une connectique complète. Celle-ci se compose de 4 ports USB (dont deux compatibles USB-C), d’un connecteur HDMI 2.1, d’une prise jack et d’un lecteur de carte microSD. Pour le coup, difficile de faire mieux sachant que le Bluetooth est également de la partie. Dernier point, il est équipé d’une batterie de 73,6 Wh. Si vous êtes prêts à mettre quelques centaines d’euros de plus, alors le Lenovo Legion Pro 5 que nous avons testé est un choix tout aussi intéressant.

Lenovo IdeaPad Duet, un Chromebook polyvalent et abordable

Nous arrivons désormais sur la gamme IdeaPad de Lenovo avec la version Duet. Il s’agit d’un Chromebook au petit prix que nous avons tendance à conseiller aux étudiants à la recherche d’un PC portable. C’est un produit polyvalent dont il est possible de détacher le clavier pour utiliser l’écran tactile comme une tablette. D’ailleurs, il dispose d’une dalle IPS de 10,1 pouces (1920 x 1200 p).

Ce format est parfait pour regarder ses séries préférées après les cours ou le travail. Bien évidemment, ce n’est pas un monstre de puissance. En effet, il est équipé du processeur MediaTek Helio P60T épaulé par 4 Go de ram. C’est amplement suffisant pour des tâches basiques, mais il ne faut pas non plus trop lui en demander. En enfin, il possède la puce graphique Intel UHD Graphics 600. Seul vrai regret sur cette partie, son stockage se limite à 128 Go. C’est correct pour un Chromebook, mais cela risque d’être limité au quotidien. D’autant plus qu’il n’est pas possible d’ajouter une carte mémoire microSD pour améliorer sa capacité.

La connectique est complétée par deux ports USB-C et une prise jack. Il est également possible de connecter ses appareils en Bluetooth. Sinon, il est équipé d’une petite batterie de 7180 mAh pouvant assurer 9 heures d’autonomie selon le fabricant. Mais, au final, sa principale force réside dans son poids de 450 grammes à peine (sans clavier).

Lenovo IdeaPad 3, le meilleur rapport qualité/prix

Pour continuer ce comparatif, nous vous proposons le Lenovo IdeaPad 3 (14ITL6) dans sa version équipée d’un processeur Intel Core i7-1165G7. Dans tous les cas, c’est un produit disposant d’un rapport qualité/prix impressionnant. Il est parfait pour les professionnels ou les adeptes du télétravail. En effet, grâce à sa puce Intel et ses 16 Go de ram DDR4, il offre une bonne réactivité pour les tâches du quotidien. De même, il se montre à l’aise en multitâche.

Enfin, il dispose d’une capacité de stockage de 512 Go (SSD). Pour le reste, il embarque d’une dalle IPS (Full HD) de 14 pouces. Cette dernière offre un niveau de luminosité correcte pour un produit de cette catégorie. D’autre part, la connectique comprend le strict essentiel avec notamment 3 ports USB, dont un compatible USB-C. De même, nous apprécions toujours de retrouver un lecteur de cartes microSD sur ce type d’ordinateur portable.

D’ailleurs, précisons également que ce modèle pèse seulement 1,4 kg pour une épaisseur d’à peine 1,9 cm. Tout cela facilite grandement le transport. Pour finir, il possède une petite batterie de 38 Wh, qui doit assurer environ 9 heures d’autonomie d’après le fabricant. En résumé, il devrait tenir une bonne journée de travail, si vous ne le poussez pas trop.

Lenovo Yoga Book 9i, le plus polyvalent des PC portables

Pour conclure ce comparatif des meilleurs PC portables Lenovo, nous vous proposons le produit le plus orignal du fabricant, le Yoga Book 9i. Comme vous pouvez le voir à l’image, il a la particularité de posséder non pas un écran, mais bien deux ! Bien évidemment, il s’agit d’un modèle très haut de gamme et donc onéreux.

Dans le détail, il possède deux dalles OLED tactiles de 13,3 pouces rafraîchies à 60 Hz (2800 x 1800 p). Les bordures sont fines et la qualité d’affichage est excellente. La charnière est 360°, et il est possible d’utiliser l’un des écrans comme clavier. Vous pouvez aussi brancher le clavier Bluetooth livré avec l’ordinateur. Un stylet est également fourni dans la boîte. Ensuite, il embarque le processeur Intel Core i7-1355U avec 16 Go de mémoire vive. Cependant, on retrouve seulement une puce graphique Intel Iris Xe. D’ailleurs, nous vous présentons ici la version avec 1 To de stockage, mais il existe un modèle avec juste 512 Go, un peu moins cher.

Hélas, sa connectique se limite à juste 3 ports USB-C. C’est un peu décevant à la vue du tarif. Pour finir, sa batterie de 80 Wh assure une autonomie impressionnante. Il est livré avec un chargeur de 65 W.

🇨🇳 Qui est le fabricant Lenovo ?

Lenovo est une entreprise chinoise fondée en 1984 par Liu Chuanzhi qui est encore, à ce jour, le PDG. La société est spécialisée dans l’informatique, mais elle développe aussi des téléviseurs. La marque est également présente dans le secteur de la téléphonie et donc des smartphones depuis le rachat de Motorola en 2014. D’autre part, le fabricant est connu pour la qualité de ses tablettes tactiles et il s’est récemment lancé dans le domaine des consoles portables avec sa Lenovo Legion Go. Enfin, cela fait maintenant quelques années que Lenovo est devenu le premier vendeur de PC portable dans le monde. C’est également le cas pour le marché français.

🛠 Est-ce que Lenovo est une bonne marque de PC portable ?

Oui, la marque Lenovo est réputée pour la qualité et la fiabilité de ses PC portables. Sur ce point, elle est clairement au niveau de fabricants comme HP ou Dell. De même, l’entreprise est connue pour disposer de produits au très bon rapport qualité/prix. Enfin, les modèles du fabricant reçoivent généralement des avis très favorables de la part des consommateurs. En résumé, ce n’est pas pour rien que Lenovo se classe comme le premier vendeur mondial d’ordinateurs portables.

👉 Tout savoir sur les gammes Lenovo

Actuellement, Lenovo met à disposition un large choix de PC portables capables de répondre à tous les besoins. De même, peu importe son budget, il est possible de trouver un ordinateur adapté à ses envies. Ces derniers sont divisés dans différentes catégories et l’on en retrouve 4 principales.

ThinkPad : ils se destinent essentiellement aux professionnels. Ils offrent de bonnes performances, mais conservent un bon rapport qualité/prix.

ils se destinent essentiellement aux professionnels. Ils offrent de bonnes performances, mais conservent un bon rapport qualité/prix. IdeaPad : ce sont les PC portables d’entrée de gamme de Lenovo. On y trouve des modèles abordables et bien adaptés à un usage bureautique. C’est la catégorie vers laquelle se tourner si l’on est un étudiant.

ce sont les PC portables d’entrée de gamme de Lenovo. On y trouve des modèles abordables et bien adaptés à un usage bureautique. C’est la catégorie vers laquelle se tourner si l’on est un étudiant. Yoga : il s’agit de produits haut de gamme avec des ordinateurs offrant une grande polyvalence et de bonnes performances. C’est dans cette catégorie que se regroupent les PC hybrides.

il s’agit de produits haut de gamme avec des ordinateurs offrant une grande polyvalence et de bonnes performances. C’est dans cette catégorie que se regroupent les PC hybrides. Legion : ce sont les PC portables destinés aux gamers. On retrouve un large choix de configurations avec des prix très variables.

Enfin, il existe aussi la catégorie LOQ qui regroupe les PC portables gaming d’entrée de gamme. Si votre budget est limité, nous ne pouvons que vous conseiller ces modèles.

