Test Radeon RX 6600 d’AMD : taillée pour le jeu en Full HD, mais un prix en boutique trop élevé

L'architecture RDNA2 On n’aime pas Le prix réel

Les performances en ray-tracing Verdict : Vendue comme une carte destinée au jeu en Full HD, la Radeon RX 6600 remplit parfaitement ce rôle. Ses performances sont suffisantes pour offrir une expérience de jeu convenable dans cette définition, quels que soient les réglages graphiques utilisés… tant que l’on n’active pas le ray-tracing. L’architecture RDNA2 montre ici ses limites face à la concurrence, mais c’est également le cas des autres modèles de la gamme RX 6000 Series d’AMD. Le plus gros point noir reste le prix et la disponibilité de cette nouvelle Radeon : comme ses grandes soeurs, elle souffre d’une pénurie entrainant mécaniquement une hausse de son prix de vente en boutique. On est en effet à l’heure actuelle très loin du prix public conseillé de 339 euros…

XFX Speedster SWFT 210 Radeon RX 6600 – Crédit : Igor’s Lab

Voici un an déjà que les Radeon RX 6000 Series ont débarqué, avec l’arrivée sur le marché des Radeon RX 6800, RX 6800 XT et 6900 XT. Plus récemment, la gamme de cartes graphiques d’AMD s’est agrandie avec le lancement des Radeon RX 6700 XT et Radeon RX 6600 XT. Il manquait encore une carte graphique d’entrée de gamme au catalogue d’AMD, suffisante pour faire tourner n’importe quel jeu en Full HD et proposée à un tarif le plus abordable possible, en dessous de la RX 6600 XT. C’est justement sur ce segment du marché que vient se placer la toute nouvelle Radeon RX 6600. Alléchante sur le papier avec un prix public conseillé de 339 euros (mais un prix en boutique forcément bien plus élevé à cause de la pénurie de composants, impossible actuellement de la trouver à moins de 500 euros), cette carte graphique saura-t-elle se faire une place face à la GeForce RTX 3060 ?

Afin d’évaluer la Radeon RX 6600 d’AMD, nous avons une nouvelle fois collaboré avec notre confrère Igor Wallossek, du site allemand Igor’s Lab. C’est un modèle Speedster SWFT 210 fourni par le constructeur XFX qui sert de support aux mesures et aux tests.

RX 6600 : la plus petite carte RDNA2 du marché

Basée comme les autres modèles de la gamme RX 6000 Series sur l’architecture RDNA2, la Radeon RX 6600 utilise un GPU Navi 23 XL gravé en 7 nm comme les autres GPU de la gamme. Par rapport au GPU de la RX 6600 XT, on perd 4 Compute Units et on passe de 2048 à 1792 Stream Processors. Le nombre de transistors et la surface du die ne changent toutefois pas : les Navi 23 XT et XL possèdent 11,06 milliards de transistors et occupent une surface de 237 mm². Équipée de 8 Go de mémoire GDDR6 (à une fréquence toutefois inférieure) et de 32 Mo d’Infinity Cache comme sa grande soeur, la RX 6600 bénéficie bien entendu du support de DirectX 12 Ultimate, de l‘accélération matérielle du ray-tracing et du Variable Rate Shading, ainsi que du Smart Access Memory. Ces technologies ont déjà été détaillées et expliquées dans notre précédent dossier dédié aux Radeon RX 6800/6800 XT.

Crédit : Igor’s Lab

Modèle RX 6600 (XFX) RX 6600 XT (MSI) RX 6700 XT (Reference) RX 6800 (Reference) GPU Navi 23 Navi 23 Navi 22 Navi 21 Taille du die 237 mm² 237 mm² 336 mm² 520 mm² Transistors 11.06 milliards 11.06 milliards 17.2 milliards 26.8 milliards Compute units 28 32 40 60 Shaders 1792 2048 2560 3840 TMUs/ROPs 112/28 128/32 160/64 240 / 96 Fréquence Game 2044 MHz 2428 MHz 2424 MHz 1815 MHz Fréquence Boost 2491 MHz 2607 MHz 2581 MHz 2105 MHz Mémoire GDDR6 8 Go

14 Gbps 8 Go

16 Gbps 12 Go

16 Gbps 16 Go

16 Gbps Infinity cache 32 MB 32 MB 96 MB 128 MB Bus mémoire 128-bit 128-bit 192-bit 256-bit Bande passante 224 Go/s 256 Go/s 384 Go/s 512 Go/s TDP 140 W 160 W 230 W 250 W

Avec des fréquences du GPU et de la mémoire revues à la baisse par rapport à la Radeon RX 6600 XT et un nombre de Compute Units inférieur, cette nouvelle RX 6600 affiche en toute logique un TDP moins élevé que celui de sa grande soeur. On conserve toutefois le même connecteur d’alimentation 8-pins que sur la RX 6600 XT.

Crédit : Igor’s Lab

La carte de XFX est plutôt légère puisqu’elle n’affiche que 640 grammes sur la balance. Le système de refroidissement est surmonté de deux ventilateurs de 95 mm et aucune touche RGB n’est présente. La RX 6600 de XFX est un modèle purement dual-slot, avec des dimensions de 18 x 12,5 cm. A l’arrière on trouve un classique backplate qui vient participer à la dissipation thermique. Enfin, des sorties HDMI 2.1 (x1) et DisplayPort (x3) sont disponibles.

Crédit : Igor’s Lab Crédit : Igor’s Lab Crédit : Igor’s Lab

Notez que notre confrère Igor Wallossek a rencontré un problème avec son exemplaire de test : le système de refroidissement a rendu l’âme à la première mise sous tension, l’obligeant à jouer au docteur Frankenstein en adaptant sur la carte de XFX un ventirad provenant d’une carte MSI. Nous ne nous attarderons donc pas sur les nuisances sonores ou les températures de cette RX 6600 puisque le système de refroidissement n’est pas celui d’origine.

Les performances en Full HD de la Radeon RX 6600

La plateforme de test utilisée pour mesurer les performances de cette RX 6600 regroupe un processeur AMD Ryzen 9 5900X, une carte mère MSI MEG X570 Godlike, deux barrettes de 16 Go de mémoire DDR4-4000 Corsair Vengeance RGB Pro (CL18-22-22-42), un SSD de 2 To (Gigabyte Aorus NVMe Gen4), un SSD Corsair MP400 de 2 To et une Be Quiet Dark Power Pro 12 1200W, le tout placé dans un boîtier Raijintek Paean. Un système de watercoling composé d’un Alphacool Eiswolf (modifié) et d’un Eisblock XPX Pro se charge du refroidissement.

Crédit : Igor’s Lab

La Radeon RX 6600 a été opposée à des modèles des gammes actuelles et précédentes d’AMD et de NVIDIA, de la RX 5700XT à la RX 6800 et de la RTX 2070 Super à la RTX 3070. Le SAM/rBAR est activé pour toutes les cartes qui le supportent. Le panel de jeux utilisés pour mesurer les performances de ces cartes comprend 7 titres récents : quatre en DirectX 12 et trois utilisant l’API Vulkan. Tous les jeux ont été testés en Full HD, avec les réglages graphiques les plus élevés possibles.

Globalement, la Radeon RX 6600 fait plus ou moins jeu égal avec la RTX 3060 de NVIDIA. Elle est suffisamment performante pour offrir un framerate supérieur à 60 images par seconde dans n'importe quel jeu en Full HD avec les réglages graphiques au maximum. Elle se place en revanche légèrement en dessous d'une RX 5700 XT de la génération précédente, dépourvue il est vrai du support du ray-tracing. Sauf qu'avec seulement 28 RT Cores, cette RX 6600 est de toute façon loin d'être à la hauteur en matière de ray-tracing...

Dans Metro Exodus avec son rendu hybride, on tombe ainsi à 51 FPS environ de moyenne en Full HD là où la Radeon RX 6600XT, déjà en difficulté, peinait à approcher la barre des 60 FPS. Une simple RTX 3060 dépasse ce même seuil de 60 images par seconde... Autrement dit, oubliez le ray-tracing avec cette RX 6600 : même si elle supporte l'accélération matérielle de ce type de rendu, elle n'a clairement pas les épaules assez solide pour offrir une expérience de jeu acceptable.