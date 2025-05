Test realme GT 7 5G : un monstre d’autonomie pour amateurs de photos et de jeux

9/10 realme GT 7 5G 799.99€ Voir le verdict La haute autonomie dans un design fin

Une conception haut de gamme

La charge ultra rapide

L’écran lumineux, aux couleurs fidèles

Un processeur pour tout faire

Des photos satisfaisantes …

Et des fonctions de retouche pour les améliorer

L’étanchéité IP69 Le prix en augmentation

La chauffe perceptible en jeu

L’IA parfois trop poussée en photo

Après le lancement fin 2024 d’un GT 7 Pro aux caractéristiques haut de gamme, le constructeur realme revient sur le devant de la scène avec le successeur de son excellent GT 6 5G. Équipé d’une batterie hors norme, le GT 7 est présenté, à l’instar de son prédécesseur, comme un véritable « flagship killer ». Son équipement s’avère certes un cran légèrement en dessous du GT7 Pro, mais reste suffisamment premium pour appâter les amateurs de polyvalence comme les joueurs ou les photographes. D’un design soigné, ce puissant smartphone profite surtout d’une batterie de 7000 mAh, du jamais vu sur le segment premium.

Le realme GT 7 Pro – © Tom’s Guide

Pour son arrivée en Europe, le GT 7 accompagné d’un GT 7T, affiche de plus une petite différence avec sa version asiatique, qui plaira aux amateurs de photo sur mobile. Il est équipé de 3 capteurs photo principaux, alors que le GT 7 d’origine n’en dispose que de 2 (en l’absence de téléobjectif).

En contrepartie, son processeur est un peu moins puissant, le Dimensity 9400+ cédant sa place à un Dimensity 9400e. Que vaut le GT 7 en termes de performances et de qualité photo ? Son autonomie est-elle aussi exceptionnelle que realme l’affirme ? nous avons testé cet appareil quelques jours avant son lancement pour répondre à toutes ces interrogations.

Le realme GT 7 Pro – © Tom’s Guide

💶 Quels sont le prix et la disponibilité du realme GT 7 ?

Le realme GT 7 est commercialisé dès ce 27 mai en deux versions de stockage de 256 et 512 Go, en deux versions de mémoire et en deux coloris, bleu et noir. Même chose pour le GT 7T qui profite en plus d’une version jaune très originale. Voici les prix de ces deux modèles.

realme GT 7 12 Go / 256 Go : 749,99 euros

: 749,99 euros realme GT 7 12 Go / 512 Go : 799,99 euros

: 799,99 euros realme GT 7 Dream Edition 16 Go / 512 Go : 899,99 euros

: 899,99 euros realme GT 7T 12 Go / 256 Go : 649,99 euros

: 649,99 euros realme GT 7T 12 Go / 512 Go : 699,99 euros

Le realme GT 7 Pro – © Tom’s Guide

À version équivalente (12/256 Go par exemple), on relève donc une augmentation de prix par rapport au GT 6 et GT 6T. L’intégration d’une batterie de 7000 mAh avec les difficultés technologiques que cela impose pour conserver un design fin n’y est sans doute pas étrangère.

Fort heureusement, l’offre de lancement est particulièrement attrayante, avec une réduction de 100 euros sur les modèles classiques avec en cadeau le chargeur SUPERVOOC 120W (d’une valeur de 59,99 euros). La version Dream Edition 16Go/512 Go reste à 899,99 euros, mais profite également en cadeau du chargeur SUPERVOOC 120W ainsi que des écouteurs Buds Air 7 Pro (d’une valeur de 139.99 euros).

Le realme GT 7 Pro – © Tom’s Guide

Le realme GT 7 est livré avec un câble USB-C/USB-A ainsi qu’avec une coque de protection en silicone. Pour exploiter pleinement son potentiel de charge rapide, mieux vaudra se procurer un chargeur rapide SUPERVOOC 120W.

Le realme GT 7 Pro – © Tom’s Guide

Enfin, précisons que le GT 7T, version allégée et moins chère, profite, lui aussi, d’une batterie de 7000 mAh et de la charge rapide 120 W. Il se passe, en revanche, du téléobjectif et embarque le processeur Dimensity 8400-MAX, un peu moins puissant. Ceux qui ne jouent ou photographient qu’à l’occasion devrait lui trouver de nombreux avantages.

⚙️ Quelles sont les caractéristiques techniques du realme GT 7 ?

Si le GT 7 se veut polyvalent, l’un de ses principaux atouts reste sa batterie de 7000 mAh. Cette capacité qui va bien au-delà de ce que propose la concurrence ne nuit en rien à son design qui reste ultrafin.

Écran : AMOLED (2780×1264 p) de 6,78 pouces, 120 Hz, 450 ppp, HDR 10+, Dolby Vision

: AMOLED (2780×1264 p) de 6,78 pouces, 120 Hz, 450 ppp, HDR 10+, Dolby Vision Processeur : MediaTek Dimensity 9400e

: MediaTek Dimensity 9400e Mémoire : 12 Go / 256 Go, 12 Go / 512 Go, 16 Go /512 Go

: 12 Go / 256 Go, 12 Go / 512 Go, 16 Go /512 Go Batterie : 7000 mAh, charge SUPERVOOC 120W

: 7000 mAh, charge SUPERVOOC 120W Grand-angle : f/1.8, capteur de 50 Mpx

: f/1.8, capteur de 50 Mpx Ultra grand-angle : f/2.2, capteur de 8 Mpx

: f/2.2, capteur de 8 Mpx Téléobjectif : f/2.0, capteur 50 Mpx

: f/2.0, capteur 50 Mpx Caméra frontale : f/2.4, capteur de 32 Mpx

: f/2.4, capteur de 32 Mpx Connectivité : Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, 5G, NFC

: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, 5G, NFC Dimensions : 162,42 x 76,1 x 8.3 mm

: 162,42 x 76,1 x 8.3 mm Poids : 206 g.

: 206 g. Sécurité : lecteur d’empreintes sous l’écran, reconnaissance faciale

: lecteur d’empreintes sous l’écran, reconnaissance faciale Résistance : IP69

: IP69 Audio : haut-parleurs stéréo

: haut-parleurs stéréo OS : realme UI 6.0 + Android 15

Le realme GT 7 Pro – © Tom’s Guide

💫 Une conception irréprochable tout en finesse

Le constructeur realme ne mise pas seulement sur la richesse fonctionnelle de son dernier-né pour convaincre. Le design et la qualité de conception du GT 7 comptent aussi parmi ses préoccupations majeures. L’intégration d’une batterie de 7000 mAh ne doit pas faire ressembler le smartphone à un tank ni déformer les poches des utilisateurs. Elle ne doit pas non plus faire oublier des caractéristiques incontournables – et attendues des utilisateurs, sur un appareil premium, comme l’étanchéité.

Le realme GT 7 Pro – © Tom’s Guide

Cela tombe bien, le realme GT 7 peut se targuer de rivaliser de finesse avec les meilleurs, grâce à une épaisseur du boîtier de tout juste 8,3 mm. C’est même légèrement inférieur à celle du GT 6 5G ! Avec son grand écran de 6,78 pouces, ce smartphone fait partie des grands formats tout en restant de dimensions contenues au niveau du boîtier et d’un poids qui excède à peine les 200 grammes. Les bordures réduites à l’extrême autour de l’écran y ont en grande partie contribué.

Le realme GT 7 Pro – © Tom’s Guide

Agréable en main avec son poids bien réparti et ses tranches plates en aluminium brossé, le GT 7 est tout aussi plaisant sous les doigts avec un dos à la texture douce. C’est visuellement très réussi puisque ce dos mat ne retient pas les traces de doigts.

Pour la première fois dans l’industrie du smartphone, realme a fait appel à du graphène pour la conception de son smartphone. Cette couche est glissée entre le dos et les composants qui chauffent le plus, pour mieux dissiper la chaleur.

La sensation est agréable au toucher, car le dos conserve une certaine fraîcheur aux beaux jours. Et bien sûr cette nouveauté n’empêche pas le smartphone d’être parfaitement étanche et résistant à la poussière.

Il répond à la norme IP69, la plus haute dans le domaine des smartphones. Il est même possible d’utiliser la caméra sous l’eau, en respectant quelques consignes (pas au-delà de 2 mètres et pas plus de 30 minutes d’affilée). L’écran tactile ne pouvant être utilisé, les boutons permettent de prendre une photo, filmer et quitter, sans accès aux fonctions photo, mais c’est tout de même fun.

🔋 Une autonomie époustouflante et une charge très rapide

C’est l’atout majeur du realme GT 7. Tous les utilisateurs le savent, les smartphones premium savent tout faire ou presque, se rendant indispensables au quotidien. Ils sont de fait pénalisés par leur autonomie, souvent insuffisante pour passer le cap de la soirée. Le constructeur realme s’est attelé au problème et est parvenu à intégrer une batterie de 7000 mAh sans nuire à l’élégance du smartphone.

Le realme GT 7 Pro – © Tom’s Guide

Mieux encore, testée par nos soins, cette batterie livre des temps d’endurance bien supérieurs à la moyenne. Au test PC Mark, en laissant les paramètres d’affichage activés par défaut (fréquence de rafraîchissement jusqu’à 120 Hz, écran dans sa résolution maximale), le smartphone affiche un résultat de 17h40 qui laisse sur place des concurrents prestigieux chez Apple et Samsung !

Le realme GT 7 Pro – © Tom’s Guide

En lecture vidéo streaming sur réseau Wi-Fi, le smartphone nous a tout autant bluffés, assurant une endurance qui a dépassé les 22 heures. Regarder des contenus vidéo dans le train même pendant un long trajet ne vous fera plus arriver à destination avec une batterie complètement vide !

Vous pourrez également partir en randonnée, photographier toute la journée et continuer de profiter du GPS de votre smartphone sur le trajet de retour ! En usage normal, le realme GT 7 devrait tenir facilement 48 heures loin de toute prise électrique.

Le realme GT 7 Pro – © Tom’s Guide

Côté recharge, le smartphone se montre tout aussi éblouissant en termes de rapidité. Compatible avec la charge SUPERVOOC 120Hz, il promet de passer de 1 à 50% en seulement 14 minutes et de 1 à 100 % en seulement 40 minutes. Nous n’avions pas de chargeur 120W sous la main, seulement un chargeur SUPERVOOC 65W et nous n’avons pas été déçus. En une quinzaine de minutes, la batterie a regagné 45% et il a fallu un peu moins de 47 minutes pour aller à 100 %. Et ce malgré la batterie de 7000 mAh, soit une capacité 40% supérieure à celle affichée chez la plupart des concurrents !

💪 Une puissance de feu certaine avec une bonne dose d’IA

Pour son fonctionnement, le realme GT 7 étrenne l’un des tout derniers processeurs de Mediatek, le Dimensity 9400e. Cette nouvelle puce TSMC de 4nm dispose de 8 cœurs largement capables de rivaliser avec un Snapdragon 8 Gen 3. Sa fréquence d’horloge atteignant 3,4 GHz, elle dépasse même celle de ce dernier. Ce processeur peut tout comme celui de Qualcomm gérer des fonctions à base d’IA, notamment en photo.

Le realme GT 7 Pro – © Tom’s Guide

Ce Dimensity est épaulé par un processeur graphique de haut vol, le Mali-Immortails G720. La puissance délivrée est un cran inférieure à celle du processeur 3 nm 9400+ (à 3,73 GHz) et sa puce Mali G925 qui équipent le GT 7 adressé au marché chinois.

Le 9400e n’en reste pas moins un processeur dédié à des smartphones premiums, compatible ray tracing, et capables de répondre aux attentes des gamers. Il peut notamment faire tourner des jeux comme PUBG ou Call of Duty à 120 fps, de façon stable. La chauffe est sensible sous les doigts (malgré le graphène), mais la coque fournie permet de limiter cette sensation.

Le mode qui permet de se faire coacher par l’IA dans PUBG

Précisons à cette occasion que le GT 7 fonctionne avec la dernière version d’Android 15 et realme UI 6, parfaitement optimisés pour une navigation la plus fluide possible. Realme qui proposait déjà des fonctions d’IA originales comme la boucle intelligente IA, ajoute cette année un planificateur IA qu’on a essayé et qui s’avère très pratique. Il est capable d’ajouter automatiquement un évènement à l’agenda par simple reconnaissance d’image. Vous surfez sur un site de réservation de concert et le planificateur vous propose l’ajout de la date, avant même que vous ayez payé ! Malin.

Planificateur IA

Ce n’est d’ailleurs pas la seule fonction d’IA proposée par realme. Ces fonctions réunies sous la bannière Next AI s’invitent dans tous les domaines comme celui du gaming, avec de l’aide pour devenir un pro de PUBG mobile (AI Pro helper).

Des astuces basées sur des modèles d’IA sont à activer depuis GT Boost (pour Game Turbo Boost), l’application d’optimisation des jeux de realme. Dans un registre très différent, on trouve une fonction de traduction avancée (Traduire) à laquelle on peut accéder rapidement en activant la barre intelligente, par exemple. Et c’est sans parler des nombreux outils photo de retouche que nous évoquerons plus loin. L’IA de realme est omniprésente pour aider l’utilisateur.

☀️ Un écran lumineux aux couleurs fidèles

L’écran de 6,78 pouces du GT 7 offre une définition de 2780 x 1264 points pour une haute résolution de 450 points par pouces. Ceux qui souhaitent préserver encore plus l’autonomie du smartphone (mais est-ce bien nécessaire ?) peuvent basculer en Full HD+ et forcer la fréquence de rafraîchissement (qui peut atteindre 120 Hz) en 60 Hz.

Le realme GT 7 Pro – © Tom’s Guide

Pour la luminosité de l’écran, realme promet un pic à 6000 nits si le smartphone est soumis à une intensité lumineuse extrême (la plage en plein soleil, par exemple). Avec notre sonde nous avons mesuré 586 cd/m² en poussant le curseur à fond, et même 967 cd/m² en activant la luminosité supplémentaire. En activant le mode automatique et en exposant l’écran à une source lumineuse, la sonde est même montée à 1576 cd/m². C’est plus qu’il n’en faut pour une consultation confortable en extérieur.

Le realme GT 7 Pro – © Tom’s Guide

La fidélité des couleurs n’est pas en reste. Le mode par défaut « Vive », avec un delta E relevé de 4,41 et une température des couleurs un peu trop froide (environ 7000°K) n’est pas celui qui conviendra à ceux qui espèrent une colorimétrie impeccable. En passant en mode naturel, la température est certes un petit peu trop chaude (6250°K), mais la fidélité s’avère impeccable avec un delta E de 1,20.

📸 Des photos boostées à l’IA

La particularité du GT 7 vendu en France, c’est qu’il est équipé de trois capteurs qui assurent une belle polyvalence en photo. Le grand-angle qui ouvre à f/1.8 est associé au capteur grand format (1.56 ») IMX906 de Sony (50 mégapixels). Le téléobjectif (f/2.0) s’appuie sur un capteur Samsung de 50 mégapixels. L’ultra grand-angle (f/2.2) profite d’un capteur de 8 mégapixels.

Enfin, en façade, le capteur dédié aux selfies est un IMX615 de Sony en 32 mégapixels, l’objectif associé ouvrant à f/2.4. Un dispositif complet et de qualité pour réaliser tous types de prises de vues et surtout les réussir. L’IA est omniprésente pour y veiller.

Grand-angle

Grand-angle Ultra grand-angle

Zoom 2x Zoom 5x

Grand-angle

Grand-angle Ultra grand-angle

Zoom 2x zoom 5x

Sur des photos assez classiques de paysage, de jour, la qualité est très satisfaisante, y compris en faisant appel au zoom x2 ou x5. Même s’il y a inévitablement une perte de détails sur l’ultra grand-angle, le moins bien loti des 3 capteurs. Sur des photos plus complexes, comme les portraits qui font appel au téléobjectif, c’est également une bonne surprise avec des sujets bien détourés et mis en valeur par un effet bokeh. Par défaut, il est un peu trop poussé et on a préféré passer d’une focale f/4.5 à f/5.6 pour plus de naturel.

Mode portrait 1x

Mode portrait 2x

Mode portrait 1x

Mode portrait 2x

La présence de nombreux filtres permet de redonner un coup d’éclat aux portraits lorsque la lumière est un peu sombre. Et pas seulement ! Une série de filtres « ville » ou « bord de mer » est proposée pour améliorer les images. Il est aussi possible de photographier en mode Paysage IA, pour ceux qui ne veulent pas gérer de quelconques réglages. Avec le risque, parfois, de clichés moins naturels. À chacun de faire son choix.

Prise de vue standard Prise de vue Paysage IA

Il n’y a pas de mode macro à proprement parler. Il faut passer par le zoom 5x pour « zoomer » sur un détail en évitant le flou.

Zoom 5x (macro)

Capteur selfie – Mode portrait

Les photos de nuit sont plus qu’honnêtes, il est vrai à grand renfort d’IA. C’est frappant lorsqu’on photographie une devanture avec des néons rouges ou jaunes, par exemple. Le résultat dans un premier temps est assez fade avec des couleurs délavées. Puis en deux ou trois secondes, on observe une reconstruction de l’image, qui devient comme par magie plus nette et retrouve des couleurs. Ce ne sera peut-être pas du goût des photographes pro qui veulent garder la main sur tous les réglages. Le grand public savourera, en revanche, la possibilité d’obtenir des clichés réussis, y compris dans des conditions de lumière difficiles.

Avant – Grand-angle, scène d’origine Après – à l’aide d’AI Eraser dans l’Editeur IA

Standard 5x Paysage IA x5 Filtre ville

La galerie photo du GT 7 inclut également de nombreux outils de retouche, à la fois classiques (ajouter des filtres, rogner) et plus originaux au travers d’un éditeur IA. Avec ce dernier, on peut atténuer des reflets, renforcer la netteté, voire limiter le flou. On peut aussi supprimer des intrus qui viennent gâcher une photo. Redoutablement efficace !

⚖️ Notre verdict :