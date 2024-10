Test realme GT 6 5G : la performance au juste prix et des fonctions IA fraîchement débarquées

9/10 realme GT 6 5G 578.80€ Voir le verdict Un design fin et agréable en main

Le grand écran de qualité

Une excellente autonomie

la charge ultra rapide

Rapide et assez puissant pour tout

Photos basses lumières satisfaisantes

Le prix raisonnable

La durabilité (IP65, Victus, 5 ans de Màj) L'absence de chargeur dans la boîte

Pas de Wi-Fi 7

Le logiciel chargé

L'ultra grand-angle à éviter de nuit

Avec ses récentes gammes GT 6 et GT 6T, realme réaffirme son envie de faire un vrai retour sur le marché du smartphone en France. Après un petit tour de chauffe avec l’entrée de gamme realme C67 en février dernier ou plus récemment le realme 12X 5G (ou encore avec le realme 12+ 5G, plus milieu de gamme), le constructeur chinois poursuit avec ses GT 6. Appartenant au même groupe que Oppo et OnePlus, realme ne manque pas d’expertise en matière de smartphone premium. Il se distinguait d’ailleurs sur le secteur en 2022 avant une mise entre parenthèses de son activité dans l’Hexagone.

realme GT 6 5G / Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

Au-delà de la renaissance de realme en France, c’est aussi celui de sa gamme GT, bien plus premium. Le GT 6 que nous testons ici en version 16 Go/ 512 Go et en couleur Silver en est une parfaite illustration. Solidement équipé et d’un design soigné, ce smartphone a de quoi susciter l’intérêt, notamment au regard de son prix. Voici les résultats de nos tests et notre verdict.

Quel est le prix du realme GT 6 ?

Commercialisé depuis le 21 juin dernier, le realme GT 6 est décliné en trois versions de RAM/Stockage et en deux coloris Fluid Silver et Razor Green vendus sur Amazon. La période de précommande est certes terminée, mais les modèles en 12 et 16 Go de RAM continuent de profiter de prix promotionnels particulièrement attrayants.

realme GT 6 5G / Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

Il sera possible de se les procurer chez certains revendeurs, mais surtout, comme c’était le cas pour le realme C67, chez Amazon qui semble être le revendeur privilégié de realme. Les appareils sont déclinés en deux coloris Razor Green (Vert rasoir) et Fluid Silver (Argent liquide). Voici les tarifs des différentes versions de mémoire du realme GT 6 sur Amazon, mis à jour au 7 octobre 2024 :

realme GT 6 16 Go / 512 Go : 597,99 euros au lieu de 799,99 euros

: 597,99 euros au lieu de 799,99 euros realme GT 6 12 Go / 256 Go : 569,99 euros au lieu de 699,900 euros

: 569,99 euros au lieu de 699,900 euros realme GT 6 8 Go / 256 Go : 529,99 au lieu de 599,99 euros

Chez certains revendeurs, y compris certains présents sur Amazon, il est même souvent possible d’acheter le realme GT 6 encore moins cher. Avec son smartphone, la marque livre, la plupart du temps, uniquement une coque de protection et un câble USB. Ceux qui souhaitent profiter de la charge rapide 120 W possible sur le GT 6, devront faire l’acquisition d’un chargeur compatible SuperVooc. Le chargeur 120W realme coûte près d’une trentaine d’euros sur Amazon !

realme GT 6 5G - 8 Go / 256 Go Amazon 529.99€ realme GT 6 5G - 12 Go / 256 Go Amazon 569.99€

Cdiscount 677.34€

Pixmania FR 823.83€

Fnac 850.58€ realme GT 6 5G - 16 Go / 512 Go Fnac 578.80€

Amazon 597.99€

Pixmania FR 616.43€

RueDuCommerce 638.88€

Quelles sont les caractéristiques techniques du realme GT 6 ?

Parmi les grands points forts du GT6, realme met l’accent sur l’écran qui atteindrait une luminosité record. Le processeur Snapdragon 8s Gen 3, une déclinaison moins puissante du 8 Gen 3, mais dopée à l’IA est aussi mis en avant, tout comme les performances photo.

Écran : OLED 3D LTPO FHD+ (2780×1264 p) de 6,78 pouces, 120 Hz, 450 ppp

: OLED 3D LTPO FHD+ (2780×1264 p) de 6,78 pouces, 120 Hz, 450 ppp Processeur : Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3

: Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 Mémoire : 8 Go / 256 Go, 12 Go / 256 Go, 16 Go / 512 Go

: 8 Go / 256 Go, 12 Go / 256 Go, 16 Go / 512 Go Batterie : 5500 mAh, charge SuperVooc 120W

: 5500 mAh, charge SuperVooc 120W Grand-angle : f/1.69, capteur de 50 Mpx, OIS, 4K

: f/1.69, capteur de 50 Mpx, OIS, 4K Ultra grand-angle : f/2.2, capteur de 8 Mpx, fonction macro

: f/2.2, capteur de 8 Mpx, fonction macro Téléobjectif : f/2.0, capteur 50 Mpx

: f/2.0, capteur 50 Mpx Caméra frontale : f/2.45, capteur de 32 Mpx

: f/2.45, capteur de 32 Mpx Connectivité : Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, 5G, NFC

: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, 5G, NFC Dimensions : 162 x 75,1 x 8.6 mm

: 162 x 75,1 x 8.6 mm Poids : 199 g.

: 199 g. Sécurité : lecteur d’empreintes sous l’écran, reconnaissance faciale, puce de sécurité

: lecteur d’empreintes sous l’écran, reconnaissance faciale, puce de sécurité Résistance : IP65

: IP65 Audio : haut-parleurs stéréo

: haut-parleurs stéréo OS : realme ui 5.0 + Android 14

realme GT 6 5G / Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

realme promet jusqu’à 5 ans de mises à jour de l’OS et de sécurité, soit deux de plus que sur les précédents GT, ce qui place la marque parmi les meilleurs élèves. L’occasion de rassurer les utilisateurs quant à la durabilité du produit. Précisons d’ailleurs que depuis sa sortie, l’appareil a profité de plusieurs mises à jour de sécurité (celle d’août est disponible) et d’amélioration de la stabilité, ce qui montre que realme se soucie de ses clients.

Un design assez fin et sophistiqué

Avec son GT 6 5G, realme fait la part belle à l’équipement, mais n’oublie pas de soigner la conception. On aimera ou pas le bloc photo, logé dans une bande miroir, au design un chouïa ostentatoire et de plus un peu salissant. Pour le reste, c’est du sans faute. Malgré sa batterie de très haute capacité, le smartphone reste assez fin et donne l’impression de l’être plus encore grâce au dos et à l’écran incurvés. La prise en main est agréable avec un poids bien répartis et qui n’excède pas les 200 grammes, sans doute grâce à l’usage du plastique plutôt que du métal pour le boîtier.

realme GT 6 5G / Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

La couleur Silver (parfois crème selon l’éclairage) est tout aussi réussie, légèrement brillante, presque nacrée. Côté face, le grand écran OLED incurvé en jette, avec ses bordures fines, quasi invisibles sur les côtés. Les tranches plates en métal brossé (ou une imitation réussie peut-être), affinées sur les côtés, sont très agréables sous les doigts et rehaussent l’aspect premium du GT 6. L’appareil est résistant aux projections d’eau comme à la poussière (IP65) et l’écran est en verre Gorilla Glass Victus 2 antirayure.

realme GT 6 5G / Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

On découvre sur le côté droit les touches de verrouillage et volume, au bas du smartphone le port USB-C et en haut un port infrarouge qui permettra pour ceux qui le souhaitent de piloter leur téléviseur. Concernant la photo, la caméra frontale est logé dans un poinçon centré en haut de l’écran. Au dos, les trois objectifs sont directement intégrés au boîtier comme sur un Galaxy S24 Ultra, mais ils s’avèrent bien plus proéminents. realme a pris la peine de les cercler de métal pour ajouter une touche de d’élégance supplémentaire.

realme GT 6 5G / Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

La coque fournie par realme est d’une texture caoutchoutée assez agréable. Elle présente le mérite d’être offerte et de protéger le GT 6, mais elle nuit un peu au design de l’ensemble, avec une grosse découpe rectangulaire qui laisse apparaître la partie miroir. En revanche, avec cette coque, le smartphone lorsqu’il est posé sur le dos est parfaitement équilibré, ce qui n’est pas le cas sans cet accessoire, puisque les capteurs sont tous les trois sur le côté gauche de l’appareil.

Un écran haute définition et lumineux

Le realme GT 6 5G est équipé d’un très grand écran 10 bits / DCI-P3 de 6,78 pouces de haute définition, ce qui lui assure une belle résolution de 450 points par pouce. Il est possible dans les paramètres d’affichage de ramener la définition à du Full HD+ soit 2376 x 1080 points, pour une résolution qui reste excellente, soit 385 points par pouce. L’affichage n’en pâtit pas et cela peut permettre de grapiller un peu d’autonomie supplémentaire.

realme GT 6 5G / Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

realme n’en fait bizarrement mention nulle part, mais il s’agit, bien sûr, d’une dalle de technologie AMOLED qui plus est LTPO pour offrir un rafraîchissement adaptatif de 1 à 120 Hz. La fluidité de navigation est ainsi de mise avec une batterie préservée au maximum. Conçu pour protéger les yeux de l’utilisateur (en la matière, il bénéficie de plusieurs certifications comme celles SGS et TÜV Rheinland), l’écran du GT 6 est annoncé par le constructeur comme le plus lumineux au monde, jusqu’à 6000 nits en pic.

realme GT 6 5G / Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

Avec notre sonde, impossible de vérifier ce type d’affirmation. En poussant le curseur au maximum, nous sommes montés à 580 cd/m² et même à 960 cd/m² en activant le bouton de luminosité supplémentaire. C’est assez rare de monter aussi haut manuellement. Seul bémol, avec le mode de luminosité automatique et en plaçant l’écran sous une source lumineuse, nous n’avons pas fait beaucoup mieux. Difficile de reproduire le rayonnement solaire en intérieur. Une chose est sûr, nous avons utilisé le GT 6 par beau temps, sans avoir à ciller des yeux pour lire l’écran, ce qui est plutôt rassurant.

realme GT 6 5G / Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

Pour ce qui est de la qualité d’affichage, realme propose de nombreux modes pour ajuster la colorimétrie et la température des couleurs à sa convenance. On peut choisir entre Vive (par défaut), naturel, Pro, Cinématique, Eclatant ou encore régler la température sur chaud ou froid. En mode Vive, le Delta E est de 4,37 et la température dépasse 6900 K ce qui est un peu froid. En mode Naturel c’est mieux, le Delta E est de 1,53, gage d’une bonne fidélité, mais les couleurs sont un peu trop chaudes (6100K). En optant pour ce mode et en réglant la température sur Froid, on approche de la perfection avec un Delta E de 1,5 et une température de 6700 K.

realme GT 6 5G - 8 Go / 256 Go Amazon 529.99€ realme GT 6 5G - 12 Go / 256 Go Amazon 569.99€

Cdiscount 677.34€

Pixmania FR 823.83€

Fnac 850.58€ realme GT 6 5G - 16 Go / 512 Go Fnac 578.80€

Amazon 597.99€

Pixmania FR 616.43€

RueDuCommerce 638.88€

Un processeur performant pour des fonctions IA

Petit frère du Snapdragon 8 Gen 3, le 8s Gen 3 n’offre pas autant de puissance, mais promet de renforcer les fonctions à base d’IA, notamment en photo. Il hérite pour cela du même NPU, le processeur neuronal). Déjà évalué sur le Honor 200 Pro, le Motorola Edge 50 Ultra et le Razr 50 Ultra, ce SoC de Qualcomm donne entière satisfaction, et ce d’autant plus qu’il est accompagné dans notre version de test de 16 Go de RAM avec, en renfort, de la RAM virtuelle, paramétrable de 4 à 12 Go (nos tests ont été effectué avec le réglage par défaut, soit 4 Go)

realme GT 6 : PCMark et 3Dmark

Il est tout à fait possible de se divertir avec des jeux de dernière génération sur ce GT 6 et ce serait même dommage de ne pas en profiter. L’appareil est suffisamment puissant pour cela, avec une montée en température assez contenue, liée en partie à son système de refroidissement, une chambre à vapeur de nouvelle génération annoncée comme très performante. Une chose est certaine, le smartphone tourne bien, sans ralentissement. La navigation dans l’OS et les menus riches de possibilités est fluide. Seul bémol au sujet de cet OS, il y a beaucoup d’applications préinstallées et pas forcément utiles. Cela noie un peu dans la masse des fonctions pourtant originales et pratiques, comme la boucle intelligente IA, une fonction de partage.

realme GT 6 : GeekBench

La connectivité est complète 5G, Bluetooth, NFC et… Wi-Fi 6 seulement. les haut-parleurs stéréo délivrent une qualité passable à condition de ne pas pousser le volume à fond. Le son est clair mais manque cruellement de basses.

Une mise à jour qui apporte de nouvelles fonctions IA

Alors qu’il a récemment été lancé, au début de l’été, le realme GT 6 5G a récemment bénéficié d’une mise à jour ajoutant trois nouvelles fonctions IA. Deux d’entre elles enrichissent la retouche photo et la troisième permet de générer un résumé d’un enregistrement audio.

Ai Eraser, cette gomme permet de supprimer des personnes indésirables sur une photo ou, à l’aide du “lasso intelligent” et de “Peindre par-dessus”, de masquer des éléments indésirables. A l’instar de la Gomme Magique des Pixel, cet AI Eraser se montre plutôt efficace dans bon nombre de cas. Nul doute que cet outil tire sa puissance de celui de Google.

En tâtonnant un peu, on parvient peu à peu à masquer le vêtement rouge en arrière plan

Ultra Netteté IA (beta) : cet outil a pour objectif d’améliorer la netteté de vos photos, comme par magie selon realme. Comme chez Google, ne vous attendez pas à un miracle ! Si la photo est très floue, elle reste floue, l’amélioration restant marginale.

Résumé : cet outil permet d’extraire en plus d’une transcription audio les informations essentielles de l’enregistrement d’une conférence ou d’une réunion. Seul bémol, pour l’instant Résumé n’est disponible que dans quelques langues et pas le français. En revanche, nous l’avons testé sur l’anglais et il fonctionne plutôt bien.

Des photos réussies même en basses lumières

Le smartphone est équipé d’un triple module polyvalent à l’instar des smartphones haut de gamme : un grand-angle, un ultra grand-angle et un téléobjectif respectivement adossés à des capteurs de 50, 8 et 50 mégapixels. La caméra frontale est de 32 mégapixels. Le capteur du grand-angle est clairement celui qui sort du lot. Il s’agit d’un capteur plus grand format que d’ordinaire (1/1.4″), le Sony LYT-808, susceptible de mieux gérer les basses lumières. Et il est vrai que le GT 6 se distingue dans ce domaine, à l’aide d’une ouverture à f/1.69. Il profite aussi de la puissance de calcul du Snapdragon 8s pour améliorer les images.

Grand-angle

télé x2 Ultra grand-angle

Si l’IA vient en renfort, notamment sur les basses lumières), les fonctions de retouche sont, en revanche, bien moins efficaces que sur un Pixel 9 Pro XL. Espérons que realme parviendra à améliorer sa copie avec des mises à jour pour l’efficacité de sa gomme magique ou l’ajout de flou d’arrière-plan. Ce n’est pour l’instant pas assez convaincant.

Ultra grand-angle Grand-angle (détails et couleurs plus visibles)

Grand-angle

Grand-angle Ultra grand-angle

Télé x4

Télé x7

L’ultra grand-angle, le parent pauvre avec ses 8 mégapixels, s’avère sensiblement moins performant en basses lumières que le grand-angle, mais reste satisfaisant en pleine journée. Le téléobjectif qui ouvre à f/2 s’en sort mieux, manifestement avec le concours de l’IA. Certaines photos sont très réussies, sur d’autres on sent une reconstruction des détails assez grossières. Malgré ces limitations, l’utilisateur sera globalement satisfait de la polyvalence du GT 6, même avec le manque de naturel de certaines prises de vues. Il ne faut pas trop abuser du zoom au-delà de x4 mais parfois au-delà de cet agrandissement, on obtient un résultat plutôt bon, comme ci-dessous

Télé x10

Sur les portraits, le détourage n’est pas toujours très précis. C’est dommage car les photos ne manquent pas de piqué.

Mode portrait

Mode Portrait

Grand-angle x4

Nous n’avons pas trouvé de fonction macro, sur l’appareil, mais il est possible de faire appel au zoom 4x pour les photos de détail. La camera selfies offre une définition assez poussée, mais souffre elle aussi d’un détourage approximatif.

Camera frontale

Une bonne autonomie et une charge ultrarapide

Le realme GT 6 5G livre une excellente autonomie, qui semble s’améliorer au fil des mises à jour. Sur PCmark avec les réglages de l’affichage par défaut (haute résolution et fréquence de rafraîchissement dynamique, nous avions obtenu il y a quelques semaines une quinzaine d’heures. Depuis la dernières mise à jour, nous avons atteint 17 heures. Autant dire que l’appareil (hors jeu et prises de photo-vidéo à outrance) tiendra facilement deux jours en usages classiques. En lecture vidéo streaming sur réseau Wi-Fi, le smartphone a rendu l’âme au bout de 16 heures, ce qui s’avère relativement satisfaisant. La batterie de 5500 mAh, une capacité supérieure aux 5000 mAh habituels et l’écran LTPO jouent ici pleinement leur rôle dans cette belle endurance.

realme GT 6 5G / Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

Le gros regret est l’absence de chargeur rapide dans la boîte, car la vitesse de charge du realme GT 6 est tout simplement remarquable en prenant en compte l’énorme batterie à recharger. Nous n’avions pas de chargeur 120 W sou la main, mais avec un chargeur Oppo 65 W SuperVooc, il ne nous a fallu que 33 minutes pour passer de 1 à 100 %. En 10 mn, le GT 6 atteint les 40%, en minutes les 64 % et en 30 minutes 90%. Une vraie fusée…

Notre verdict