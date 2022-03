The Batman : Zoë Kravitz a joué Catwoman « comme une bisexuelle »

Zoë Kravitz a récemment révélé qu’elle avait interprété Catwoman dans The Batman de Matt Reeves comme étant bisexuelle. Ce qui n’a absolument rien de nouveau pour les comics, mais un peu plus pour le cinéma, qui l’avait toujours représentée hétéro (et accessoirement un peu trop fan de Batman).

Zoe Kravitz, The Batman © Warner Bros.

De l’interprétation d’Eartha Kitt dans les années 60 à la version épicée de Michelle Pfeiffer dans le classique Batman Returns de 1992, Catwoman s’est déjà retrouvée plusieurs fois sur grand écran. Mais bien qu’elle soit bisexuelle dans les comics, les films l’ont toujours décrit comme une femme hétérosexuelle qui convoite un peu trop simplement Bruce Wayne. Ce n’est pas le cas dans le film The Batman de Matt Reeves, selon les dires de Zoë Kravitz elle-même.

Catwoman bel et bien bisexuelle dans The Batman

Dans l’une des scènes du film The Batman, Selina Kyle (Zoë Kravitz) entre dans son appartement à la recherche de sa compagne Anika. En la cherchant, elle l’appelle « bébé », impliquant que leur relation est plus que platonique. Sauf qu’elle est aussi décrite comme étant « l’amie » de Selina plus tard dans le film.

Agacé, l’un de nos confrères de Pedestrian.tv a simplement posé la question à la principale concernée, Zoë Kravitz. Jouait-elle une Catwoman bisexuelle, oui, ou non ? « Oui, c’est définitivement comme ça que j’ai voulu l’interpréter, qu’elles [Selina et Anika] aient une sorte de relation amoureuse » a affirmé l’actrice au journal.

Catwoman s’identifiant comme bisexuelle n’a, en soi, rien de nouveau. Mais la version de Zoë Kravitz est une première pour le cinéma. Matt Reeves a également évoqué la relation de Selina avec Anika dans le film, mais a admis que la tension sexuelle entre les deux n’étaient pas dans ses intentions. « Elle a une forte intimité avec ce personnage, une puissante bienveillance, un amour profond. C’est plus que quelque chose de sexuel, même s’il devait aussi y avoir une relation intime… » a-t-il dit.

Réalisé par Matt Reeves, The Batman met également en vedette Robert Pattinson en tant que chevalier noir, Paul Dano en tant qu’Homme Mystère, Jeffrey Wright en tant que James Gordon et Colin Farrell comme Pingouin. Vous pouvez regarder l’une des bandes-annonces de The Batman ici.

Source : Pedestrian